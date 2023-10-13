Распространенные причины спленомегалии
Причины
Примеры
Хроническая гемолитическая анемия
Гемоглобинопатии, в том числе талассемии, серповидно-клеточные гемоглобинопатии (например, болезнь гемоглобина S-C, серповидно-клеточная бета-талассемия) и наслдественные гемолитические анемии с тельцами Гейнца
Эритроцитарные энзимопатии (например, дефицит пируваткиназы)
Аномальная форма эритроцитов (например, наследственный сфероцитоз, наследственный овалоцитоз)
Застой
Определенные сосудистые мальформации или тромбоз сосудов воротной вены
Цирроз печени с портальной гипертензией
Внешнее сжатие воротных или селезеночных вен
Инфекция или воспаление
Острые инфекции (например, инфекционный гепатит, инфекционный мононуклеоз, орнитоз, подострый септический эндокардит)
Хронические инфекции (например, бартонеллез, бруцеллез, кандидоз, гистоплазмоз, малярия, милиарный туберкулез, висцеральный лейшманиоз [кала-азар], сифилис)
Системные ревматические расстройства (например, ревматоидный артрит с синдромом Фелти), системная красная волчанка
Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Лангергансоклеточный гистиоцитоз
Вторичный амилоидоз
Миелопролиферативные и лимфопролиферативные расстройства
Лейкемии, особенно хроническая лимфоцитарная, с большими зернистыми лимфоцитами и хроническая миелогенная лейкемия
Лимфомы, в особенности волосатоклеточный лейкоз и лимфома маргинальной зоны селезенки
Болезни накопления
Структурные нарушения
Кисты селезенки, как правило, вызванные разрешением предшествующей внутриклеточной гематомы
Adapted from Williams WJ, et al: Hematology. New York, McGraw-Hill Book Company, 1976.