Причины эпилептических приступов
Причина
Примеры
Инфекции
Вирусный энцефалит
Нарушения обмена веществ
Высокий уровень глюкозы (гипергликемия) или натрия в крови
Низкий уровень глюкозы (гипогликемия), кальция, магния или натрия в крови
Другие заболевания
Почечная недостаточность или печеночная недостаточность, что может привести к дисфункции головного мозга (энцефалопатия)
Дефицит витамина B6 (у новорожденных)
Недостаточное поступление кислорода в мозг
Нелетальное удушье
Структурное поражение головного мозга
Опухоль головного мозга (нераковые или раковые)
Внутричерепное кровоизлияние (кровотечение в черепе)
Инсульт
Отклонения, присутствующие или возникающие при рождении, включая генетические нарушения
Наследственные метаболические нарушения, такие как болезнь Тея-Сакса или фенилкетонурия
Накопление жидкости в головном мозге (отек мозга)
Рецептурные препараты*
Буспирон (используется для лечения тревожных расстройств)
Камфора
*Цефепим (антибиотик)
* Хлорпромазин (используется для лечения шизофрении)
Ципрофлоксацин (антибиотик)
Хлорохин (используется для лечения малярии)
Клозапин (обычно используется для лечения шизофрении)
Циклоспорин (используется для профилактики и лечения отторжения трансплантатов органов)
Имипенем (антибиотик)
* Индометацин (используется для облегчения боли и уменьшения воспаления)
* Меперидин (используется для облегчения боли)
*Фенитоин†
Теофиллин (используется для лечения астмы и других нарушений дыхания)
Трициклические антидепрессанты
Запрещенные вещества
Кокаин (передозировка)
Отмена препарата или вещества после интенсивного использования
Общие анестетики (используются во время операции)
Седативные препараты, включая снотворные
Воздействие токсинов
Стрихнин
* Чрезмерный прием различных препаратов может вызвать судороги. У некоторых людей определенные препараты могут сделать судороги более вероятными, способствуя стимуляции нервных клеток мозга. Считается, что эти препараты снижают судорожный порог.
† Фенитоин, используемый для лечения судорожных расстройств, может при чрезмерном его приеме сам вызвать судороги.