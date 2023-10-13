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Причины эпилептических приступов

Причина

Примеры

Высокая температура

Тепловой удар

Инфекции

Инфекции мозга

Абсцесс

ВИЧ

Малярия

Менингит

Бешенство

Сифилис

Столбняк

Токсоплазмоз

Вирусный энцефалит

Нарушения обмена веществ

Высокий уровень глюкозы (гипергликемия) или натрия в крови

Низкий уровень глюкозы (гипогликемия), кальция, магния или натрия в крови

Другие заболевания

Почечная недостаточность или печеночная недостаточность, что может привести к дисфункции головного мозга (энцефалопатия)

Дефицит витамина B6 (у новорожденных)

Недостаточное поступление кислорода в мозг

Нарушение сердечного ритма

Остановка сердца

Отравление угарным газом

Нелетальное утопление

Нелетальное удушье

Инсульт

Васкулит

Структурное поражение головного мозга

Опухоль головного мозга (нераковые или раковые)

Черепно-мозговая травма

гидроцефалия

Внутричерепное кровоизлияние (кровотечение в черепе)

Инсульт

Отклонения, присутствующие или возникающие при рождении, включая генетические нарушения

Врожденный порок развития

Наследственные метаболические нарушения, такие как болезнь Тея-Сакса или фенилкетонурия

Родовая травма

Накопление жидкости в головном мозге (отек мозга)

Эклампсия

Гипертоническая энцефалопатия

Рецептурные препараты*

Буспирон (используется для лечения тревожных расстройств)

Камфора

*Цефепим (антибиотик)

* Хлорпромазин (используется для лечения шизофрении)

Ципрофлоксацин (антибиотик)

Хлорохин (используется для лечения малярии)

Клозапин (обычно используется для лечения шизофрении)

Циклоспорин (используется для профилактики и лечения отторжения трансплантатов органов)

Имипенем (антибиотик)

* Индометацин (используется для облегчения боли и уменьшения воспаления)

* Меперидин (используется для облегчения боли)

*Фенитоин†

Теофиллин (используется для лечения астмы и других нарушений дыхания)

Трициклические антидепрессанты

Запрещенные вещества

Амфетамины

Кокаин (передозировка)

Отмена препарата или вещества после интенсивного использования

Алкоголь

Общие анестетики (используются во время операции)

Седативные препараты, включая снотворные

Воздействие токсинов

Свинец

Стрихнин

* Чрезмерный прием различных препаратов может вызвать судороги. У некоторых людей определенные препараты могут сделать судороги более вероятными, способствуя стимуляции нервных клеток мозга. Считается, что эти препараты снижают судорожный порог.

† Фенитоин, используемый для лечения судорожных расстройств, может при чрезмерном его приеме сам вызвать судороги.

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