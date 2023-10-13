Причины ортостатической гипотензии
Причина
Примеры
Неврологические причины (включая дисфункцию автономной нервной системы)
Центральное
Инсульты (множественные)
Спинной мозг
Опухоли
Поражение периферической нервной системы
Диабетическая, алкогольная нефропатия
Семейная вегетативная дисфункция (синдром Райли-Дея)
Истинную вегетативную недостаточность
Хирургическая симптэктомия
Сердечно-сосудистая система
Гиповолемия
Дегидратация
Кровоизлияние
Нарушение сосудистого тонуса
Длительный постельный режим
Снижение сердечного выброса
Обструкция выходного отдела левого желудочка (т. е. гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия)
Констриктивный перикардит, перикардиальный выпот с тампонадой
Тахиаритмии или брадиаритмии
Другое
Недостаточность периферических вен
Медикаменты и препараты
Сосудорасширяющие средства
Блокаторы кальциевых каналов
Нитраты
Влияющие на тонус автономной нервной системы
Альфа-адреноблокаторы (например, теразозин, доксазозин, феноксибензамин)
Антигипертензивные средства (например, клонидин, метилдопа, [в более редких случаях] бета-адреноблокаторы)†
Антипсихотические средства (особенно фенотиазины)
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Трициклические и тетрациклические антидепрессанты
Другое
Алкоголь
Барбитураты
Диуретики (например, петлевые диуретики, такие как фуросемид, тиазидные диуретики, такие как гидрохлоротиазид)
Леводопа (при болезни Паркинсона [редко])
Хинидин
Винкристин (обладает нейротоксичностью)
* Заболевание вызывает гипертензию в положении лежа.
† Симптомы наблюдаются чаще после начала терапии.