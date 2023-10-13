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Причины ортостатической гипотензии

Причина

Примеры

Неврологические причины (включая дисфункцию автономной нервной системы)

Центральное

мультисистемную атрофию;

Болезнь Паркинсона

Инсульты (множественные)

Спинной мозг

Сухотка спинного мозга

Поперечный миелит

Опухоли

Поражение периферической нервной системы

Амилоидоз

Диабетическая, алкогольная нефропатия

Семейная вегетативная дисфункция (синдром Райли-Дея)

Синдром Гийена-Барре

Паранеопластические синдромы

Истинную вегетативную недостаточность

Хирургическая симптэктомия

Сердечно-сосудистая система

Гиповолемия

Дегидратация

Кровоизлияние

Гипертиреоз

Надпочечниковой недостаточностью

Нарушение сосудистого тонуса

Длительный постельный режим

Гипокалиемия

Снижение сердечного выброса

Аортальный стеноз

Обструкция выходного отдела левого желудочка (т. е. гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия)

Констриктивный перикардит, перикардиальный выпот с тампонадой

Сердечная недостаточность

Инфаркт миокарда

Тахиаритмии или брадиаритмии

Другое

Гиперальдостеронизм*

Недостаточность периферических вен

Феохромоцитома*

Медикаменты и препараты

Сосудорасширяющие средства

Блокаторы кальциевых каналов

Нитраты

Влияющие на тонус автономной нервной системы

Альфа-адреноблокаторы (например, теразозин, доксазозин, феноксибензамин)

Антигипертензивные средства (например, клонидин, метилдопа, [в более редких случаях] бета-адреноблокаторы)†

Антипсихотические средства (особенно фенотиазины)

Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)

Трициклические и тетрациклические антидепрессанты

Другое

Алкоголь

Барбитураты

Диуретики (например, петлевые диуретики, такие как фуросемид, тиазидные диуретики, такие как гидрохлоротиазид)

Леводопа (при болезни Паркинсона [редко])

Хинидин

Винкристин (обладает нейротоксичностью)

* Заболевание вызывает гипертензию в положении лежа.

† Симптомы наблюдаются чаще после начала терапии.

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