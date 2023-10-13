Причины интерстициальных заболеваний легких
Категория
Примеры
Системные ревматические заболевания
Aнкилозирующий спондилит (редко)
Болезнь Бехчета (очень редко)
Смешанное заболевание соединительной ткани
Медикаменты и запрещенные препараты
Выбранный перечень: амиодарон, блеомицин, бусульфан, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, хлорамбуцил, кокаин, циклофосфамид, дифенилгидантоин, флекаинид, героин, мелфалан, метадон, метотрексат, метилфенидат, метисергид, минеральное масло (хроническая микроаспирация), нитрофурантоин, нитрозомочевина, прокарбазин, силикон (подкожные инъекции)
Генетические нарушения
Болезнь Фабри (редко)
Семейный легочный фиброз
Болезнь Гоше (редко)
синдром Германского-Пудлака
Болезнь Ниманна – Пика (редко)
Легочный альвеолярный микролитиаз
Легочный альвеолярный протеиноз
Идиопатические интерстициальные пневмонии
Острая интерстициальная пневмония
Криптогенная организующаяся пневмония
Десквамативная интерстициальная пневмония
Идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз
Идиопатический легочный фиброз
Лимфоцитарная интерстициальная пневмония
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Профессиональные вредности и факторы окружающей среды
Неорганические (отобранные): Алюминоз (вызван воздействием порошка алюминия), асбестоз, баритоз, бериллиоз, пневмокониоз угольщика, воздействие тяжелых металлов (кадмий, кобальт, оксид титана, вольфрам, карбид ванадия), лучевой фиброз, сидероз, силикоз, станноз, талькоз
Органические (отобранные): багассоз, легкое птичника, легкое рабочего кофейной плантации, легкое фермера, легкое рабочего горячего цеха, легкое рабочего увлажняющих установок, легкое рабочего солодовой промышленности, легкое производителя кленового экстракта, легкое рабочего грибной промышленности, легкое рабочего чайной плантации (см. Экзогенный аллергический пневмонит)
Васкулит
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Гигантоклеточный артериит (редко)
Узелковый полиартериит (редко)
Синдром Такаясу (редко)
Различные расстройства
Хроническая аспирация
Острая и хроническая эозинофильная пневмония
Липоидная пневмония
Легочный лангергансоклеточный гистиоциоз