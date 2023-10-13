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Некоторые причины сыпи у детей грудного и младшего возраста

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм

Инфекции

Кандидозные инфекции

Темно красная сыпь со смежными сателлитными поражениями в области подгузника, в том числе в кожных складках

Часто рыхлые белые бляшки на языке или слизистой оболочки полости рта

Иногда недавнего применения антибиотиков в анамнезе

Клиническая оценка

Иногда соскобы поражений на пробу с гидроксидом калия

Ветряная оспа*

Красные точки на лице, волосистой части головы, туловище и проксимальных отделах конечностей, которые пргрессируют в течение 10-12 часов до небольших бугорков, везикул и пустул, и потом до пустул с вдавлением в центре, которые образуют корочки

Интенсивно зудящие волдыри, которые также могут возникнуть на ладонях, подошвах, волосистой части головы и слизистых оболочках, и в районе подгузника

Клиническая оценка

Инфекционная эритема

Сливная эритема на щеках (внешний вид как при пощечине)

Иногда лихорадка, недомогание

Клиническая оценка

Импетиго

Небуллезное импетиго: Безболезненные, но зудящие красные язвочки возле носа или рта, которые довольно быстро начинают сочиться гноем или жидкостью и образуют корочки медового цвета

Буллезное импетиго: Возникает главным образом у детей < 2 лет

Безболезненные, заполненные жидкостью волдыри, в основном на руках, ногах, и туловище, окруженные покрасневшей и зудящей кожей, которые - после разрыва, образуют желтые или серебристые корки

Клиническая оценка

Болезнь Лайма

Мигрирующая эритема; расширяющееся (примерно 5-7 см) эритематозное поражение иногда с зоной очищения в центре или, редко, пурпурой (2%)

Часто утомляемость, головная боль, боль в суставах и во всем теле

Обычно в эндемичных районах с риском укусов клещей, с или без известного укуса клеща

Клиническая оценка

Иногда серологическое тестирование

Корь*

Макулопапулезная сыпь, начинающаяся от лица и распространяющаяся на туловище и конечности

Часто пятна Коплика (белые пятна на слизистой щек)

Лихорадка, кашель, насморк, инъекция конъюнктивы

Клиническая оценка

Серологическое тестирование (из соображений здравоохранения)

Менингококцемия

Петехиальная сыпь, иногда с молниеносной пурпурой

Лихорадка, вялость, раздражительность

У детей старшего возраста, менингеальные знаки

Тахикардия, иногда артериальная гипотензия

Окраска по Граму и посев крови и спинномозговой жидкости

Контагиозный моллюск

Кластеры телесного цвета, папулы с пупковидным вдавливанием в центре

Нет зуда или дискомфорта

Клиническая оценка

Младенческая розеола

Папулезная сыпь, которая появляется внезапно после 4 или 5 дней высокой температуры, как правило, когда лихорадка разрешается

Клиническая оценка

Краснуха*

Иногда зудящая сыпь, которая начинается на лице и распространяется вниз, в виде розовых или светло-красных пятен (которые могут сливаться, образуя равномерно окрашенные участки), и, как правило, очищаться начинает с лица, в таком же порядке как и распространялась

Длится до 3 дней

Часто увеличение лимфатических узлов (затылочных, заушных, задних шейных), умеренная лихорадка

Клиническая оценка

Серологическое тестирование (из соображений здравоохранения)

Скарлатина (скарлатина)

Лихорадка, иногда боль в горле

Генерализированная сухая, красная, шероховатая, бледнеющая сыпь, которая обычно появляется через 12-72 часа после лихорадки на груди, в подмышечных впадинах и в паху

Характерными признаками являются побледнение в области рта (бледность носогубного треугольника), концентрация сыпи в кожных складках (линии Пастиа), малиновый язык

Часто сопровождается обширной десквамацией на ладонях и подошвах, кончиках пальцев рук и ног, и в паху

Клиническая оценка

Иногда экспресс-тест на стрептококковую инфекцию или посев из носоглотки

Стафилококковый синдром ошпаренной кожи

Распространенные очаги болезненной эритемы, образующие крупные дряблые волдыри, которые легко разрываются, оставляя большие участки десквамации

Расширение пузырей в стороны при легком надавливании (положительный симптом Никольского)

Не затрагивает слизистые

Обычно у детей < 5 лет

Клиническая оценка

Иногда подтверждается биопсией и/или посевами

Лишай

Чешуйчатые, овальные поражения с немного приподнятой границы и очищением в центре

Незначительно выраженный зуд

Клиническая оценка

Иногда соскобы поражений на пробу с гидроксидом калия

Вирусная инфекция (системная)

Макулопапулезная сыпь

Часто, продромальный период респираторно-вирусных инфекций

Клиническая оценка

Гиперчувствительность

Атопический дерматит (экзема)

Хронические или рецидивирующие красные чешуйчатые пятна, часто на сгибательных поверхностях

В некоторых случаях - семейный анамнез

Клиническая оценка

Контактный дерматит

Интенсивно зудящая эритема, иногда с пузырьками

Нет системных проявлений

Клиническая оценка

Лекарственные реакции

Диффузная макулопапулезная сыпь

Анамнез текущего или недавнего (в течение 1 неделю) приема лекарственных средств

Клиническая оценка

Синдром Стивенса-Джонсона

Токсический эпидермальный некролиз

Продромальный период с лихорадкой, недомогание, кашель, боль в горле и конъюнктивит

Болезненные изъязвления слизистой, почти всегда во рту и на губах, но иногда и в области половых органов и анального отверстия

Распостраненные очаги болезненной эритемы, образующие крупные дряблые волдыри, которые легко разорваются, оставляя большие участки десквамации; могут возникать на подошвах, но обычно не на коже головы

Расширение пузырей в стороны при легком надавливании (положительный симптом Никольского)

Иногда использование препаратов, которые могут вызывать сыпь (например, сульфаниламиды, пенициллины, противосудорожные)

Клиническая оценка

Иногда биопсия

Крапивница

Четко очерченные, зудящие, красные, приподнятые поражения

С анамнезом воздействия известного или потенциального аллергена, или без

Клиническая оценка

Васкулит

Геморрагический васкулит (прежнее название пурпура Шенлейна-Геноха)

Пальпируемая пурпура, появляющиеся в течение от нескольких дней до нескольких недель, как правило, на прилегающих участках (например, ноги, ягодицы)

Часто артрит, боли в животе

Иногда гематурия, положительная реакция кала на скрытую кровь и/или кишечная непроходимость

Обычно у детей < 10 лет

Клиническая оценка

Иногда биопсия кожи

Болезнь Кавасаки

Диффузная эритематозная макулопапулезная сыпь, которая может иметь различный внешний вид (например, в виде крапивницы, подобно мишени, пурпуры), но не буллезная или везикулярная; может возникать на ладонях и/или подошвах

Лихорадка (часто > 39° С) в течение > 5 дней

Красные, потрескавшиеся губы, малиновый языка, конъюнктивит, шейная лимфаденопатия

Отек рук и ног

Позже шелушение пальцев рук и ног, распространяющееся на ладони и подошвы

Клинические критерии

Необходимо обследование с целью исключения других заболеваний со схожей клинической картиной

Другое

Себорейный дерматит

Красные и желтые чешуйки на волосистой части головы (гнейс), а иногда и в складках кожи

Клиническая оценка

Сыпь в области подгузника (не кандидозная)

Ярко-красная сыпь в области подгузника, не затрагивающая складки

Клиническая оценка

Гемолитический уремический синдром

Петехиальная сыпь, бледность

Обычно во время или после инфекционного колита, проявляющегося болью в животе, рвотой и диареей с кровью

Олигурия или анурия

Артериальная гипертензия

Общий анализ крови с тромбоцитами и мазок периферической крови на наличие микроангиопатической анемии и тромбоцитопении

Исследование функции почек

Исследование стула (анализ на Шига-токсин или посев на специальные среды для E. coli O157: H7)

Милия

Небольшие, похожие на жемчужинки, кисты на лице новорожденного

Клиническая оценка

Полиморфная эритема

Розово-красные пятна, симметрично расположенные, начинающиеся от конечностей, образующие классические мишенеподобные поражения с розово-красным кольцом вокруг бледного центра

Иногда поражения слизистой оболочки рта, зуд

Клиническая оценка

Потница (потница)

Маленькие красные бугорки или, иногда, волдыри

Наиболее характерна для маленьких детей, но может возникнуть в любом возрасте, особенно в жаркую и влажную погоду

Клиническая оценка

Токсическая эритема

Плоские красные пятна (обычно с белым гнойничком в центре), которые появляются у до половины младенцев

Редко появляется после 5-дневного возраста и, как правило, проходят через 7-14 дней

Клиническая оценка

Угри новорожденных

Красные бугорки, иногда с белыми точками в центре на лице новорожденного

Обычно возникают между 2 и 4 неделями после рождения, но могут появляться до 4-х месяцев возраста и оставаться в течение 12-18 месяцев

Клиническая оценка

Розовый лишай

Иногда имеется продрома в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей

Обычно начинается с появления единичного зудящего очага, напоминающего медальон диаметром 2 - 10 см на коже туловища или проксимальных участках конечностей

Через 7-14 дней после первичного очага, на туловище появляется крупная овальная чешуйчатая сыпь розового или красного цвета, иногда в характерно распределяющаяся в форме елки

Клиническая оценка

*В настоящее время благодаря вакцинации эта причина встречается редко, но данный диагноз следует рассматривать у непривитых детей.

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