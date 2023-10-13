Некоторые причины сыпи у детей грудного и младшего возраста
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Инфекции
Кандидозные инфекции
Темно красная сыпь со смежными сателлитными поражениями в области подгузника, в том числе в кожных складках
Часто рыхлые белые бляшки на языке или слизистой оболочки полости рта
Иногда недавнего применения антибиотиков в анамнезе
Клиническая оценка
Иногда соскобы поражений на пробу с гидроксидом калия
Красные точки на лице, волосистой части головы, туловище и проксимальных отделах конечностей, которые пргрессируют в течение 10-12 часов до небольших бугорков, везикул и пустул, и потом до пустул с вдавлением в центре, которые образуют корочки
Интенсивно зудящие волдыри, которые также могут возникнуть на ладонях, подошвах, волосистой части головы и слизистых оболочках, и в районе подгузника
Клиническая оценка
Сливная эритема на щеках (внешний вид как при пощечине)
Иногда лихорадка, недомогание
Клиническая оценка
Небуллезное импетиго: Безболезненные, но зудящие красные язвочки возле носа или рта, которые довольно быстро начинают сочиться гноем или жидкостью и образуют корочки медового цвета
Буллезное импетиго: Возникает главным образом у детей < 2 лет
Безболезненные, заполненные жидкостью волдыри, в основном на руках, ногах, и туловище, окруженные покрасневшей и зудящей кожей, которые - после разрыва, образуют желтые или серебристые корки
Клиническая оценка
Мигрирующая эритема; расширяющееся (примерно 5-7 см) эритематозное поражение иногда с зоной очищения в центре или, редко, пурпурой (2%)
Часто утомляемость, головная боль, боль в суставах и во всем теле
Обычно в эндемичных районах с риском укусов клещей, с или без известного укуса клеща
Клиническая оценка
Иногда серологическое тестирование
Корь*
Макулопапулезная сыпь, начинающаяся от лица и распространяющаяся на туловище и конечности
Часто пятна Коплика (белые пятна на слизистой щек)
Лихорадка, кашель, насморк, инъекция конъюнктивы
Клиническая оценка
Серологическое тестирование (из соображений здравоохранения)
Петехиальная сыпь, иногда с молниеносной пурпурой
Лихорадка, вялость, раздражительность
У детей старшего возраста, менингеальные знаки
Тахикардия, иногда артериальная гипотензия
Окраска по Граму и посев крови и спинномозговой жидкости
Кластеры телесного цвета, папулы с пупковидным вдавливанием в центре
Нет зуда или дискомфорта
Клиническая оценка
Папулезная сыпь, которая появляется внезапно после 4 или 5 дней высокой температуры, как правило, когда лихорадка разрешается
Клиническая оценка
Иногда зудящая сыпь, которая начинается на лице и распространяется вниз, в виде розовых или светло-красных пятен (которые могут сливаться, образуя равномерно окрашенные участки), и, как правило, очищаться начинает с лица, в таком же порядке как и распространялась
Длится до 3 дней
Часто увеличение лимфатических узлов (затылочных, заушных, задних шейных), умеренная лихорадка
Клиническая оценка
Серологическое тестирование (из соображений здравоохранения)
Скарлатина (скарлатина)
Лихорадка, иногда боль в горле
Генерализированная сухая, красная, шероховатая, бледнеющая сыпь, которая обычно появляется через 12-72 часа после лихорадки на груди, в подмышечных впадинах и в паху
Характерными признаками являются побледнение в области рта (бледность носогубного треугольника), концентрация сыпи в кожных складках (линии Пастиа), малиновый язык
Часто сопровождается обширной десквамацией на ладонях и подошвах, кончиках пальцев рук и ног, и в паху
Клиническая оценка
Иногда экспресс-тест на стрептококковую инфекцию или посев из носоглотки
Распространенные очаги болезненной эритемы, образующие крупные дряблые волдыри, которые легко разрываются, оставляя большие участки десквамации
Расширение пузырей в стороны при легком надавливании (положительный симптом Никольского)
Не затрагивает слизистые
Обычно у детей < 5 лет
Клиническая оценка
Иногда подтверждается биопсией и/или посевами
Чешуйчатые, овальные поражения с немного приподнятой границы и очищением в центре
Незначительно выраженный зуд
Клиническая оценка
Иногда соскобы поражений на пробу с гидроксидом калия
Вирусная инфекция (системная)
Макулопапулезная сыпь
Часто, продромальный период респираторно-вирусных инфекций
Клиническая оценка
Гиперчувствительность
Атопический дерматит (экзема)
Хронические или рецидивирующие красные чешуйчатые пятна, часто на сгибательных поверхностях
В некоторых случаях - семейный анамнез
Клиническая оценка
Интенсивно зудящая эритема, иногда с пузырьками
Нет системных проявлений
Клиническая оценка
Диффузная макулопапулезная сыпь
Анамнез текущего или недавнего (в течение 1 неделю) приема лекарственных средств
Клиническая оценка
Продромальный период с лихорадкой, недомогание, кашель, боль в горле и конъюнктивит
Болезненные изъязвления слизистой, почти всегда во рту и на губах, но иногда и в области половых органов и анального отверстия
Распостраненные очаги болезненной эритемы, образующие крупные дряблые волдыри, которые легко разорваются, оставляя большие участки десквамации; могут возникать на подошвах, но обычно не на коже головы
Расширение пузырей в стороны при легком надавливании (положительный симптом Никольского)
Иногда использование препаратов, которые могут вызывать сыпь (например, сульфаниламиды, пенициллины, противосудорожные)
Клиническая оценка
Иногда биопсия
Четко очерченные, зудящие, красные, приподнятые поражения
С анамнезом воздействия известного или потенциального аллергена, или без
Клиническая оценка
Васкулит
Геморрагический васкулит (прежнее название пурпура Шенлейна-Геноха)
Пальпируемая пурпура, появляющиеся в течение от нескольких дней до нескольких недель, как правило, на прилегающих участках (например, ноги, ягодицы)
Часто артрит, боли в животе
Иногда гематурия, положительная реакция кала на скрытую кровь и/или кишечная непроходимость
Обычно у детей < 10 лет
Клиническая оценка
Иногда биопсия кожи
Диффузная эритематозная макулопапулезная сыпь, которая может иметь различный внешний вид (например, в виде крапивницы, подобно мишени, пурпуры), но не буллезная или везикулярная; может возникать на ладонях и/или подошвах
Лихорадка (часто > 39° С) в течение > 5 дней
Красные, потрескавшиеся губы, малиновый языка, конъюнктивит, шейная лимфаденопатия
Отек рук и ног
Позже шелушение пальцев рук и ног, распространяющееся на ладони и подошвы
Клинические критерии
Необходимо обследование с целью исключения других заболеваний со схожей клинической картиной
Другое
Красные и желтые чешуйки на волосистой части головы (гнейс), а иногда и в складках кожи
Клиническая оценка
Сыпь в области подгузника (не кандидозная)
Ярко-красная сыпь в области подгузника, не затрагивающая складки
Клиническая оценка
Петехиальная сыпь, бледность
Обычно во время или после инфекционного колита, проявляющегося болью в животе, рвотой и диареей с кровью
Олигурия или анурия
Артериальная гипертензия
Общий анализ крови с тромбоцитами и мазок периферической крови на наличие микроангиопатической анемии и тромбоцитопении
Исследование функции почек
Исследование стула (анализ на Шига-токсин или посев на специальные среды для E. coli O157: H7)
Небольшие, похожие на жемчужинки, кисты на лице новорожденного
Клиническая оценка
Розово-красные пятна, симметрично расположенные, начинающиеся от конечностей, образующие классические мишенеподобные поражения с розово-красным кольцом вокруг бледного центра
Иногда поражения слизистой оболочки рта, зуд
Клиническая оценка
Потница (потница)
Маленькие красные бугорки или, иногда, волдыри
Наиболее характерна для маленьких детей, но может возникнуть в любом возрасте, особенно в жаркую и влажную погоду
Клиническая оценка
Токсическая эритема
Плоские красные пятна (обычно с белым гнойничком в центре), которые появляются у до половины младенцев
Редко появляется после 5-дневного возраста и, как правило, проходят через 7-14 дней
Клиническая оценка
Угри новорожденных
Красные бугорки, иногда с белыми точками в центре на лице новорожденного
Обычно возникают между 2 и 4 неделями после рождения, но могут появляться до 4-х месяцев возраста и оставаться в течение 12-18 месяцев
Клиническая оценка
Иногда имеется продрома в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей
Обычно начинается с появления единичного зудящего очага, напоминающего медальон диаметром 2 - 10 см на коже туловища или проксимальных участках конечностей
Через 7-14 дней после первичного очага, на туловище появляется крупная овальная чешуйчатая сыпь розового или красного цвета, иногда в характерно распределяющаяся в форме елки
Клиническая оценка
*В настоящее время благодаря вакцинации эта причина встречается редко, но данный диагноз следует рассматривать у непривитых детей.