Некоторые заболевания, вовлекающие преимущественно область рта
Локализация
Расстройство или поражение
Описание
Губы
Актиническая атрофия
Истонченная атрофичная слизистая оболочка с областями эрозии; предрасполагает к неоплазии
Острый отек
Угловой хейлит (хейлоз)
Трещины кожи в углах рта, часто с мацерацией
Гландулярный хейлит
Увеличенные, узловатые губные железы с воспаленными расширенными выводными протоками; иногда вывернутые, гипертрофированные губы
Гранулематозный хейлит
Диффузно опухшие губы, преимущественно нижняя
Множественные буллы, быстро разрывающиеся, оставляя геморрагические язвы; включает синдром Стивенса-Джонсона
Эксфолиативный хейлит
Хроническая дескваматизация поверхностных клеток слизистой оболочки
Локально деструктивные эпителиальные опухоли считаются одной из форм обычно спонтанно регрессирующего плоскоклеточного рака
Коричневато-черные пятна меланина, с желудочно-кишечным полипозом
Вторичный простой герпес (холодное воспаление)
Быстропроходящая везикула (≤ 1 дня) с последующим образованием небольшой болезненной язвы (≤ 10 дней) на кайме губ (распространенный признак)
Бородавки вульгарные (бородавки)
Галькоподобная поверхность
Слизистая оболочка полости рта
Аспириновое жжение
Болезненные белые области; когда их стирают, обнажается воспаленный участок
Гранулы Фордайса
Кремового цвета макулы около 1 мм в диаметре; доброкачественные; аберрантные сальные железы
Небольшие изъязвленные пузырьки; инфекция вирусом Коксаки у маленьких детей; мягкие
Пузырьки в задней части ротовой полости
Воспалительная фиброма
С гладкой поверхностью, куполообразные, без ножки
Коревая сыпь на слизистой оболочке щеки и языка
Крошечные серовато-белые макулы с красными краями вблизи устья протока околоушной железы; предшественник кори
Linea alba
Тонкая белая линия, как правило билатеоальная, на уровне плоскости смыкания; доброкачественная
Поражение от бездымного табака
Белое или серое морщинистое образование, расположенное обычно позади нижней губы; является фактором риска развития рака полости рта
Веррукозная карционма
Медленно растущая, экзофитная, как правило хорошо дифференцированная; в месте контакта с нюхательным табаком; метастазы необычны, развиваются в конце
Белый губчатый невус
Густые белые складки на большей части слизистой оболочки рта, кроме десен; доброкачественные
Небо
Гранулематоз с полиангиитом (ранее – гранулематоз Вегенера)
Летальная гранулема средней линии с разрушением, секвестрацией и перфорацией костной ткани
Петехии на стыке твердого и мягкого неба
Безболезненные макулы от красного до фиолетового цвета, прогрессирующие в болезненные папулы
Некротическая сиалометаплазия
Большая, быстро развивающаяся язва, часто безболезненная; является очень злокачественной; заживает спонтанно через 1-3 мес.
Папиллярная воспалительная гиперплазия
Красная губчатая ткань, заменяемая волокнистыми складками ткани; текствура бархатистая; доброкачественная; возникает под плохо подогнанными протезами
Небо курильщика трубки (никотиновый стоматит)
Красные точечные области являются протоками слюнных желез, проявляющимися красными пятнами, окруженными лейкоплакией (часто тяжелой, обычно доброкачественной)
Вторичный простой герпес
Небольшие папулы быстро сливающиеся в группы язв (редко)
Чрезмерный рост кости по средней линии; доброкачественная
Язык и дноротовой полости
Анкилоглоссия
Язык не может высовываться изо рта; речь затруднена
Отрыв от слизистой оболочки, покрывающей альвеолярную часть челюсти, благодаря лингвальным уздечкам
Доброкачественная лимфоэпителиальная киста
Желтоватый узелок на вентральной части языка или передней части дна ротовой полости
Доброкачественный мигрирующий глоссит (географический язык, мигрирующая эритема)
Измененные структуры гиперкератоза и эритемы на спинке и краях; десквамированные нитевидные сосочки собранные в нерегулярные кольцеобразные паттерны, часто с воспаленным центром и белыми или желтыми краями
Дермоидная киста
Отек днаротовой полости
Увеличение языка (макроглоссия)
Локализованное или генерализованное, в зависимости от того, сколько зубов отсутствует; прилегающие зубы могут сделать вмятину на языке, расширение задней части ассоцировано с обструктивным апноэ сна и храпом
Расщепленный (скротальный) язык
Глубокие борозды на боковых и спинной сторонах
Глоссит
Красный болезненный язык; часто вторичен по отношению к другим состояниям, аллергический или идиопатический
Темные удлиненные нитевидные сосочки
Linea alba
Тонкий белая линия по бокам языка, как правило билатеральная
Тироидное узелковое образование языка
С гладкой поверхностью узловатая масса фолликулов ткани щитовидной железы, на далней задней части спинки языка, как правило, по средней линии
Болезненный отек под языком, возникший вследствие одонтогенной инфекции; может нарушить проходимость дыхательных путей, перемещая язык выше и назад
Средний ромбовидный глоссит
Красное (обычно) пятно по средней линии языка, без сосочков; бессимптомное
Неврилеммома
Стойкие отеки, иногда на ранее травмированном месте; могут быть болезненными
Гладкий бледный язык, часто с глоссалгией или глоссопирозом
Ранула
Большие мукоцеле пронизывающие челюстно-поъязычную мышцу; может опускаться вглубь шеи; опухшее дно ротовой полости
Киста щитоязычного протока
Отек по средней линии, который движется вверх при высовывании языка
Язвы на спинке языка (твердые), шейный лимфаденит
Слюнные железы
Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение (болезнь Микулича)
Одностороннее или двустороннее расширение слюнных желез, часто с сухостью во рту и глазах
Отек, часто болезненный; доброкачественный
Отек (например, дна ротовой полости), усиливающийся во время приема пищи или при употреблении кислой или горькой пищи.
Системные заболевание, вызывающее сухость слизистых оболочек
Сухость во рту; как правило, вызванная приемом препаратов
Различны
Обширные язвенные везикулы; всегда присутствуют на деснах; возможна другая локализация; обычно у маленьких детей
Множественные язвы в полости рта, похожие на язвы при афтозном стоматите
Стоматит, рецидивирующий афтозный стоматит
Небольшие болезненные язвы (язвенный стоматит) или большие болезненные рубцующиеся язвы (рецидивирующий афтозный стоматит)
Буллы, быстро вскрывающиеся с образованием язв; повреждения глаз развиваются после поражения ротовой полости; возникают на альвеолярной слизистой оболочке и в преддверии
Передающиеся половым путем кондиломы, формирующие скопления в форме цветной капусты
Дискератоз
Развивается с эритроплакией (красный), лейкоплакией (белое пятно на слизистой оболочке, которое не стирается) и смешанными красными и белыми поражениями; предраковое состояние
Поражения от фиолетового до темно-красного цвета, сходные с пятнами от портвейна; доброкачественное
Локализованные расширенные кровеносные сосуды
Кружевной узор (стрии Уикхема), иногда эрозивный; может стать злокачественным; наиболее распространен на слизистой оболочке щек, боковой поверхности языка
Локализованный отек или обесцвечивание; доброкачественное; наиболее часто возникает на языке
Мукоцеле (слизистая ретенционная киста)
Мягкий узелок, возникающий в результате травмы слюнной железы; если он поверхностный, то покрыт тонким эпителием; голубоватого цвета; наиболее часто возникает на губах и дне ротовой полости
Нома
Небольшой пузырек или язва, которые быстро увеличиваются и становятся некротическими
Маленькие желтые или геморрагические напряженные буллы; могут присутствовать несколько дней до разрыва; наиболее распространены на слизистой оболочке преддверия и альвеол
Буллы, быстро вскрывающиеся с образованием язв; может быть фатальным без лечения
Твердый шанкр (красная папула, быстро развивающаяся в безболезненную язву с серозно-геморрагической коркой), слизистый патч, гумма