Классификация анемий по этиологии
Механизм
Примеры
Кровопотеря
Острая
Во время родов
Желудочно-кишечные кровотечения
Травмы
Хирургическое лечение
Хроническое
Рак или полипы в желудочно-кишечном тракте
Сильное менструальное кровотечение
Опухоли почек
Язвы в желудке или в тонком кишечнике
Дефицитный или неэффективный эритропоэз*
Микроцитарная
Анемия хронического заболевания
Нарушение переноса железа (железорефрактерная железодефицитная анемия [IRIDA])
Нарушение утилизации железа (наследственная сидеробластная анемия)
Нормохромная нормоцитарная
Анемия хронического заболевания
Заболевание почек
Эндокринная недостаточность (щитовидной железы, гипофиза)
Инфекция парвовируса B19
Истинная эритроцитарная аплазия
Гипотрофия
Макроцитарный
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Заболевания печени
Мальабсорбция (например, тропические афты)
Миелодисплазия
Чрезмерный гемолиз из-за аномалий эритроцитов, обусловленных внешними факторами
Ретикулоэндотелиальная гиперактивность в сочетании со спленомегалией
Иммунологические аномалии
Болезнь холодовых агглютининов
Медикаментозный
Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия
Инфекция
Вирусная инфекция Эпштейна–Барр (ВЭБ)
Механическое повреждение
"Маршевый" гемолиз
Тромботические микроангиопатии (гемолитический уремический синдром [ГУС], атипичный или комплемент-опосредованный ГУС и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура [ТТП])
Лекарственные препараты/токсины
Феназопиридин
Рибавирин
Укусы пауков
Чрезмерный гемолиз вследствие внутренних дефектов эритроцитов
Изменения мембран, приобретенные
Изменения мембран, врожденные
Наследственные стоматоцитоз
Наследственный ксероцитоз
Нейроакантоцитоз
Нарушения обмена веществ (наследственная ферментная недостаточность)
Дефекты гликолитического пути (дефекты пути Эмбдена-Мейергофа)
Гемоглобинопатии
Серповидно-клеточная анемия (болезнь Hb SS, болезнь Hb S-C, Hb S-бета-талассемия)
Талассемии (бета, бета-дельта и альфа)
*Классифицировано в соответствии с эритроцитарными индексами.