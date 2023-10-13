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Классификация анемий по этиологии

Механизм

Примеры

Кровопотеря

Острая

Во время родов

Желудочно-кишечные кровотечения

Травмы

Хирургическое лечение

Хроническое

Опухоли мочевого пузыря

Рак или полипы в желудочно-кишечном тракте

Сильное менструальное кровотечение

Опухоли почек

Язвы в желудке или в тонком кишечнике

Дефицитный или неэффективный эритропоэз*

Микроцитарная

Анемия хронического заболевания

Дефицит железа

Нарушение переноса железа (железорефрактерная железодефицитная анемия [IRIDA])

Нарушение утилизации железа (наследственная сидеробластная анемия)

Талассемия

Нормохромная нормоцитарная

Анемия хронического заболевания

Заболевание почек

Эндокринная недостаточность (щитовидной железы, гипофиза)

Миелодисплазия

Миелофтиз

Инфекция парвовируса B19

Истинная эритроцитарная аплазия

Гипотрофия

Макроцитарный

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Дефицит меди

Дефицит фолиевой кислоты

Заболевания печени

Мальабсорбция (например, тропические афты)

Миелодисплазия

Недостаточность витамина B12

Чрезмерный гемолиз из-за аномалий эритроцитов, обусловленных внешними факторами

Ретикулоэндотелиальная гиперактивность в сочетании со спленомегалией

Гиперспленизм

Иммунологические аномалии

Болезнь холодовых агглютининов

Медикаментозный

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия

Гемолитическая анемия тепловых агглютининов

Инфекция

Клостридиальные инфекции

Вирусная инфекция Эпштейна–Барр (ВЭБ)

Малярия

Механическое повреждение

Клапанный порок

"Маршевый" гемолиз

Тромботические микроангиопатии (гемолитический уремический синдром [ГУС], атипичный или комплемент-опосредованный ГУС и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура [ТТП])

Лекарственные препараты/токсины

Феназопиридин

Рибавирин

Укусы пауков

Чрезмерный гемолиз вследствие внутренних дефектов эритроцитов

Изменения мембран, приобретенные

Приобретенный стоматоцитоз

Гипофосфатемия

Изменения мембран, врожденные

Наследственный овалоцитоз

Наследственный сфероцитоз

Наследственные стоматоцитоз

Наследственный ксероцитоз

Нейроакантоцитоз

Нарушения обмена веществ (наследственная ферментная недостаточность)

Дефекты гликолитического пути (дефекты пути Эмбдена-Мейергофа)

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД)

Гемоглобинопатии

Болезнь гемоглобина С

Болезнь гемоглобина E

Серповидно-клеточная анемия (болезнь Hb SS, болезнь Hb S-C, Hb S-бета-талассемия)

Талассемии (бета, бета-дельта и альфа)

*Классифицировано в соответствии с эритроцитарными индексами.

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