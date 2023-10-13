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Герпесвирусы, которые заражают людей

Общее название

Другое название

Типичные проявления

Вирус простого герпеса тип 1

Герпесвирус человека тип 1

Гингивостоматит, кератоконъюнктивит, тонзиллофарингит, кожный герпес, включая герпетический панариций, генитальный герпес, герпес губ, энцефалит, вирусный менингит, эзофагит*, пневмония*, диссеминированная инфекция*, гепатит*†

Вирус простого герпеса тип 2

Герпесвирус человека тип 2

Оральный и генитальный герпес, кожный герпес, включая герпетический панариций, гингивостоматит, тонзиллофарингит, герпес-кератит, неонатальный герпес, вирусный менингит (менингит Молларе), диссеминированную инфекцию*, гепатит*†

Вирус ветряной оспы

Герпесвирус человека тип 3

Ветрянка, опоясывающий лишай герпеса, диссеминированный опоясывающий герпес*

Вирус Эпштейна-Барра

Герпесвирус человека тип 4

Инфекционный мононуклеоз, гепатит, энцефалит, рак носоглотки, лимфома Ходжкина, лимфома Беркитта, лимфопролиферативные синдромы*, волосатая лейкоплакия полости рта*, рак желудка, рассеянный склероз

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Герпесвирус человека тип 5

Мононуклеоз, вызванный цитомегаловирусом (ЦМВ), гепатит, врожденная инклюзионная цитомегалия, гепатит*, ретинит*, пневмония*, колит*

Герпесвирус человека 6А и 6В

Младенческая розеола, средний отит с лихорадкой, энцефалит*

Герпесвирус человека тип 7

Младенческая розеола

Герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши

Герпесвирус человека тип 8

Не вызывает острую инфекцию, но является фактором риска развития саркомы Капоши* и СПИД-ассоциированных неходжкинских лимфом, которые образуются в основном в плевральной, перикардиальной или брюшной полостях как лимфоматозные выпоты (первичная эффузионная лимфома)

Также связан с некоторыми типами мультицентрической болезни Кастлемана.

* У людей с ослабленным иммунитетом.

† Редко вызывает фульминантный гепатит без поражений кожи у людей с ослабленным иммунитетом или у беременных женщин.

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