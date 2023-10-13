Герпесвирусы, которые заражают людей
Общее название
Другое название
Типичные проявления
Вирус простого герпеса тип 1
Герпесвирус человека тип 1
Гингивостоматит, кератоконъюнктивит, тонзиллофарингит, кожный герпес, включая герпетический панариций, генитальный герпес, герпес губ, энцефалит, вирусный менингит, эзофагит*, пневмония*, диссеминированная инфекция*, гепатит*†
Вирус простого герпеса тип 2
Герпесвирус человека тип 2
Оральный и генитальный герпес, кожный герпес, включая герпетический панариций, гингивостоматит, тонзиллофарингит, герпес-кератит, неонатальный герпес, вирусный менингит (менингит Молларе), диссеминированную инфекцию*, гепатит*†
Вирус ветряной оспы
Герпесвирус человека тип 3
Ветрянка, опоясывающий лишай герпеса, диссеминированный опоясывающий герпес*
Вирус Эпштейна-Барра
Герпесвирус человека тип 4
Инфекционный мононуклеоз, гепатит, энцефалит, рак носоглотки, лимфома Ходжкина, лимфома Беркитта, лимфопролиферативные синдромы*, волосатая лейкоплакия полости рта*, рак желудка, рассеянный склероз
Цитомегаловирус (ЦМВ)
Герпесвирус человека тип 5
Мононуклеоз, вызванный цитомегаловирусом (ЦМВ), гепатит, врожденная инклюзионная цитомегалия, гепатит*, ретинит*, пневмония*, колит*
Герпесвирус человека 6А и 6В
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Младенческая розеола, средний отит с лихорадкой, энцефалит*
Герпесвирус человека тип 7
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Герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши
Герпесвирус человека тип 8
Не вызывает острую инфекцию, но является фактором риска развития саркомы Капоши* и СПИД-ассоциированных неходжкинских лимфом, которые образуются в основном в плевральной, перикардиальной или брюшной полостях как лимфоматозные выпоты (первичная эффузионная лимфома)
Также связан с некоторыми типами мультицентрической болезни Кастлемана.
* У людей с ослабленным иммунитетом.
† Редко вызывает фульминантный гепатит без поражений кожи у людей с ослабленным иммунитетом или у беременных женщин.