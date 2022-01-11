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Укусы других членистоногих

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено янв. 2022

К наиболее распространенным в США кусающим членистоногим относятся:

  • Москиты

  • слепни

  • оленьи слепни

  • Мошки

  • Жигалка осенняя

  • Комары

  • Блохи

  • Триатомовые клопы

  • Вши

  • Постельные клопы

  • Колесные клопы

  • Некоторые водяные клопы

Все эти членистоногие, кроме колесных и водяных клопов, относятся к кровососущим, однако не являются ядовитыми.

Передача заболевания является основной проблемой, связанной с укусами комаров. Комары могут передавать:

Слюна членистоногих значительно различается по составу, повреждения от укусов варьируют от маленьких папул до больших язв с отеком и острой болью. Может развиться дерматит. Наиболее серьезные последствия появляются в результате вторичной инфекции или при реакциях гиперчувствительности, которые могут быть смертельными для сенсибилизированных им людей. У некоторых людей аллергены от блох могут вызвать респираторную аллергию даже без собственно самого укуса.

Локализация и внешний вид волдырей и повреждений иногда помогают также определить вид укусившего насекомого. К примеру, мошка обычно кусает в шею, уши и лицо; укусы блох бывают множественными, при этом укусам преимущественно подвергаются ноги, ступни; укусы клопов часто располагаются на одной линии и локализуются обычно на туловище.

Лечение других укусов членистоногих

  • Стандартная обработка раны

  • При зуде, местные антигистаминные препараты или кортикостероиды

Место укуса членистоногого надо очистить и нанести антигистаминные или кортикостероидные кремы или мази от зуда. Тяжелые реакции гиперчувствительности необходимо лечить.

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