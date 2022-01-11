Укусы других членистоногих

К наиболее распространенным в США кусающим членистоногим относятся:

Москиты

слепни

оленьи слепни

Мошки

Жигалка осенняя

Комары

Блохи

Триатомовые клопы

Вши

Постельные клопы

Колесные клопы

Некоторые водяные клопы

Все эти членистоногие, кроме колесных и водяных клопов, относятся к кровососущим, однако не являются ядовитыми.

Передача заболевания является основной проблемой, связанной с укусами комаров. Комары могут передавать:

Слюна членистоногих значительно различается по составу, повреждения от укусов варьируют от маленьких папул до больших язв с отеком и острой болью. Может развиться дерматит. Наиболее серьезные последствия появляются в результате вторичной инфекции или при реакциях гиперчувствительности, которые могут быть смертельными для сенсибилизированных им людей. У некоторых людей аллергены от блох могут вызвать респираторную аллергию даже без собственно самого укуса.

Локализация и внешний вид волдырей и повреждений иногда помогают также определить вид укусившего насекомого. К примеру, мошка обычно кусает в шею, уши и лицо; укусы блох бывают множественными, при этом укусам преимущественно подвергаются ноги, ступни; укусы клопов часто располагаются на одной линии и локализуются обычно на туловище.