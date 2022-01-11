Укусы других членистоногих

К наиболее распространенным в США кусающим членистоногим относятся:
Москиты
слепни
оленьи слепни
Мошки
Жигалка осенняя
Комары
Блохи
Триатомовые клопы
Колесные клопы
Некоторые водяные клопы
Все эти членистоногие, кроме колесных и водяных клопов, относятся к кровососущим, однако не являются ядовитыми.
Передача заболевания является основной проблемой, связанной с укусами комаров. Комары могут передавать:
некоторые типы энцефалита
Слюна членистоногих значительно различается по составу, повреждения от укусов варьируют от маленьких папул до больших язв с отеком и острой болью. Может развиться дерматит. Наиболее серьезные последствия появляются в результате вторичной инфекции или при реакциях гиперчувствительности, которые могут быть смертельными для сенсибилизированных им людей. У некоторых людей аллергены от блох могут вызвать респираторную аллергию даже без собственно самого укуса.
Локализация и внешний вид волдырей и повреждений иногда помогают также определить вид укусившего насекомого. К примеру, мошка обычно кусает в шею, уши и лицо; укусы блох бывают множественными, при этом укусам преимущественно подвергаются ноги, ступни; укусы клопов часто располагаются на одной линии и локализуются обычно на туловище.
Лечение других укусов членистоногих
Стандартная обработка раны
При зуде, местные антигистаминные препараты или кортикостероиды
Место укуса членистоногого надо очистить и нанести антигистаминные или кортикостероидные кремы или мази от зуда. Тяжелые реакции гиперчувствительности необходимо лечить.