Обзор абдоминальных травм (Overview of Abdominal Trauma)

Большинству больных с множественными травмами и отвлекающими травмами и/или затуманенным сознанием показано обследование брюшной полости, как и больным с изменениями, выявленными при осмотре. Обычно используют УЗИ или КТ, иногда их комбинацию.

УЗИ (иногда еще называют целевым ультразвуковым обследованием при травме – FAST) выполняется во время проведения первичной оценки состояния вне рентгенологического кабинета. С помощью FAST получают изображение перикарда, правого и левого верхних квадрантов живота и полости таза; основная задача обследования – найти патологическое скопление жидкости в перикарде или брюшной полости. При расширенном обследовании FAST (Е-FAST) получают также изображение грудной клетки с целью выявления пневмоторакса. УЗИ не несет лучевой нагрузки и чувствительно к обнаружению больших количеств внутрибрюшной жидкости, но не идентифицирует специфические повреждения паренхиматозных органов, плохо обнаруживает перфорации полых органов и ограничено в использовании у пациентов с ожирением и у пациентов с подкожной эмфиземой (например, из-за пневмоторакса).

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КТ обычно проводят с использованием внутривенного, а не перорального метода введения контрастного вещества; этот тест очень чувствителен к выявлению свободной жидкости и повреждений паренхиматозных органов, но в меньшей степени к перфорации небольших полых органов (хотя и более чувствителен, чем УЗИ), и он может одновременно обнаруживать повреждение позвоночника или таза. Тем не менее, КТ несет лучевую нагрузку для пациентов, что особенно важно для детей и пациентов, которым могут потребоваться повторные исследования (например, стабильные пациенты с небольшим количеством свободной жидкости), и требует перемещения пациента из реанимации.

Выбор между УЗИ и КТ основан на состоянии пациента. Если больному показана КТ другой области (например, шейный отдел позвоночника, таз), разумно выполнить и КТ брюшной полости. Некоторые врачи выполняют ФУОТ-сканирование в период проведения реанимационных мероприятий и переходят к лапаротомии, если выявляют большие объемы свободной жидкости (у гипотоников). Если результаты ФУОТ отрицательные или слабоположительные, то при наличии каких-либо сомнений назначают КТ брюшной полости после стабилизации состояния пациента. Причины для такого беспокойства включают усиление абдоминиальных болей или предполагаемая неспособность клинического мониторинга пациента (например, пациенты, которым требуется глубокая седация или предстоят длительные хирургические вмешательства).

При диагностическом промывании брюшной полости (ДПБ) катетер для перитонеального диализа вводится в тазовую/перитонеальную полость через абдоминальную стенку рядом с пупком. Аспирация большого объема крови считается положительным признаком травмы живота. Если крови нет, брюшную полость промывают 1 л кристаллоидного раствора. Для травм брюшной полости выявление > 100 000 эритроцитов/мкл (100 x 109/л) экксудата является очень чувствительным. Однако проведение ДПД все больше заменяют ФУОТ и КТ. ДПЛ обладает низкой специфичностью, выявляя много повреждений с кровотечением, не требующих хирургического вмешательства, что приводит к высокому показателю отрицательных результатов лапаротомии. Диагностическое промывание также не позволяет выявить забрюшинные повреждения. Метод ДПД может быть полезен в небольшом числе клинических ситуаций наличия в тазовой полости свободной жидкости при отсутствии повреждения плотного органа, или для гипотонии и неоднозначных результатах FAST.