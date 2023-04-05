Меры безопасности и профилактики повреждений при подводном плавании

Подводное плавание – это относительно безопасное увлечение для здоровых, соответственно тренированных и обученных людей. Существуют курсы по безопасности подводного плавания, проводимые национальными организациями по подводному плаванию.
(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)).
Меры безопасности
Вероятность баротравмы можно уменьшить активным выравниванием давления в различных воздушных пространствах, включая маску (при выдувании воздуха из носа в маску) и среднее ухо (при зевании, глотании или выполнении приема Вальсальвы). Ныряльщики должны избегать задержки дыхания и нормально дышать во время всплытия, которое должно происходить со скоростью, не превышающей 0,15-0,3 м/секунду (0,5-1 фут/секунду), т.е. со скоростью, обеспечивающей постепенную разгрузку азота и опорожнение заполненных воздухом пространств (например, легких, пазух носа). Ныряльщики должны всплывать с декомпрессионными остановками, как указано в опубликованных рекомендациях (например, в декомпрессионной таблице в главе «Диагностика и лечение декомпрессионной болезни и артериальной газовой эмболии» Справочника по подводному плаванию ВМС США [US Navy Diving Manual]). Современные рекомендации также включают 3–5-минутные остановки безопасности на глубине 3–4 м (10–15 футов) для выравнивания давления. Кроме того, дайверы не должны летать в самолете течение 12 часов после одного безостановочного погружения или 18-24 часов после нескольких погружений или погружений, требующих декомпрессионных остановок.
Дайверы должны знать и избегать определенных состояний, связанных с дайвингом, включая следующие:
Плохая видимость
Течения, требующие приложения чрезмерных усилий
Низкие температуры
Подводное плавание в одиночку
После употребления запрещенных наркотиков, седативных препаратов или алкоголя
Низкие температуры представляют собой особую опасность, потому что гипотермия может быстро развиваться и отрицательно влиять на сознание и ловкость или вызвать фатальные сердечные аритмии у восприимчивых людей. Не рекомендуется подводное плаванье в одиночку.
Запрещенные или седативные препараты и алкоголь в любом количестве могут иметь непредсказуемые или непредвиденные эффекты на глубине, и их следует строго избегать. С другой стороны, лекарственные препараты, рекомендованные врачом, редко влияют на подводное плавание, но если эти препараты противопоказаны при подводном плавании, то дайверу лучше отказаться от подводного плавания.
Противопоказания к подводному плаванию
Поскольку дайвинг может быть сопряжен с большими нагрузками, у дайверов не должно быть функционально значимых сердечно-сосудистых или легочных заболеваний, и они должны иметь достаточную аэробную способность для выполняемого типа погружений. Людям с заболеваниями, при которых возможны нарушения сознания, бдительности или правильной оценки ситуации, подводное плавание противопоказано. Если какие-либо заболевания вызывают сомнения как возможные противопоказания к подводному плаванию, необходима консультация признанного эксперта. Специфические противопоказания к подводному плаванию см. в таблице Специфические медицинские противопоказания к подводному плаванию.
Специфические медицинские противопоказания к подводному плаванию
Противопоказание
Специфические примеры или побочные действия
Заболевания легких
Активная форма бронхиальной астмы
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Спонтанный пневмоторакс в анамнезе
Интерстициальная болезнь легких
Кисты легких или буллы
Хроническая гиперкапния
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Серьезные желудочковые аритмии в анамнезе
Гемодинамически значимый внутрисердечный шунт или любой шунт справа налево (например, дефект межпредсердной перегородки, синдром Фалло)
Психические расстройства
Органические заболевания
Неустраненная грыжа
Неврологические расстройства
Нарушения обмена веществ
Сахарный диабет I и II типа с приемом инсулина (относительное противопоказание)
Заболевание уха, носа, горла
Нелеченный аллергический ринит
Перфорация барабанной перепонки
Инфекция верхних дыхательных путей
Беременность
Возможный риск врожденных пороков развития вследствие декомпрессионной болезни
Аэрофагия
Вздутие желудочно-кишечного тракта во время всплытия из-за заглатывания сжатого воздуха на глубине
Слабая физическая подготовка
Неадекватная физиологическая реакция на неблагоприятные условия при погружении на глубину
Тяжелый желудочно-кишечный рефлюкс
Усугубленный потерей влияния травитации на брюшную полость во время всплытия
Дети в возрасте < 10 лет
Недостаточное понимание физики и физиологии, что необходимо для безопасного подводного плавания
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111
Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111
U.S. Navy Diving Manual: Detailed reference guide published by the US Navy detailing diver training and diving operations