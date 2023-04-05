Меры безопасности и профилактики повреждений при подводном плавании

Вероятность баротравмы можно уменьшить активным выравниванием давления в различных воздушных пространствах, включая маску (при выдувании воздуха из носа в маску) и среднее ухо (при зевании, глотании или выполнении приема Вальсальвы). Ныряльщики должны избегать задержки дыхания и нормально дышать во время всплытия, которое должно происходить со скоростью, не превышающей 0,15-0,3 м/секунду (0,5-1 фут/секунду), т.е. со скоростью, обеспечивающей постепенную разгрузку азота и опорожнение заполненных воздухом пространств (например, легких, пазух носа). Ныряльщики должны всплывать с декомпрессионными остановками, как указано в опубликованных рекомендациях (например, в декомпрессионной таблице в главе «Диагностика и лечение декомпрессионной болезни и артериальной газовой эмболии» Справочника по подводному плаванию ВМС США [US Navy Diving Manual]). Современные рекомендации также включают 3–5-минутные остановки безопасности на глубине 3–4 м (10–15 футов) для выравнивания давления. Кроме того, дайверы не должны летать в самолете течение 12 часов после одного безостановочного погружения или 18-24 часов после нескольких погружений или погружений, требующих декомпрессионных остановок.

Дайверы должны знать и избегать определенных состояний, связанных с дайвингом, включая следующие:

Плохая видимость

Течения, требующие приложения чрезмерных усилий

Низкие температуры

Подводное плавание в одиночку

После употребления запрещенных наркотиков, седативных препаратов или алкоголя

Низкие температуры представляют собой особую опасность, потому что гипотермия может быстро развиваться и отрицательно влиять на сознание и ловкость или вызвать фатальные сердечные аритмии у восприимчивых людей. Не рекомендуется подводное плаванье в одиночку.

Запрещенные или седативные препараты и алкоголь в любом количестве могут иметь непредсказуемые или непредвиденные эффекты на глубине, и их следует строго избегать. С другой стороны, лекарственные препараты, рекомендованные врачом, редко влияют на подводное плавание, но если эти препараты противопоказаны при подводном плавании, то дайверу лучше отказаться от подводного плавания.