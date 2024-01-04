Большинство образований ротовой полости являются доброкачественными; выделяют множество типов.

Новообразования в полости рта Доброкачественное новообразование в ротовой полости (фиброма от раздражения) На фотографии показана опухоль в ротовой полости, вызванная хроническим раздражением. В этом случае фиброма на внутренней стороне щеки образовалась в результате натирания от ортодонтических брекетов. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сквамозная папиллома – обычная бородавка Этот пример плоскоклеточной папилломы полости рта представляет собой обыкновенную бородавку (verruca vulgaris), которая проявляется как возвышающееся, округлое, телесное поражение на поверхности языка. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сквамозная папиллома языка На этой фотографии показана бородавка, выглядящая как папиллома на ножке (экзофитный рост, похожа на цветную капусту) на нижней стороне языка. Причиной этого может быть ВПЧ. ... Прочитайте дополнительные сведения CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Молочница Внутри полости рта видны кремово-белые бляшки, которые могут кровоточить при взятии соскоба. Это выявленное нарушение характерно для молочницы, которая вызвана грибковой инфекцией Candida. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Ранула На этой фотографии крупным планом показана ранула (в центре) во рту человека. Ранулы – это мукоцеле, которые возникают на дне ротовой полости (как правило, имеют больший размер, чем слизистые кисты, встречающиеся на других участках полости рта). Источником муцина, что содержится в рануле, обычно является подъязычная железа (также иногда протока подчелюстной железы). ... Прочитайте дополнительные сведения CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Торус палатинус Небный валик - распространенное костное твердое образование, которое располагается вдоль средней линии твердого неба (часто двусторонне, как видно здесь). ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нижнечелюстной валик Здесь можно увидеть доброкачественное новообразование язычной части нижней челюсти на левой стороне ротовой полости пациента. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Ретенционная слизистая киста (мукоцеле, феномен слизистой кисты) На этой фотографии изображен полип на слизистой оболочке губы, доброкачественное опухолевое образование, состоящее из раздутой кисты, заполненной слизью. Мукоцеле часто бывает флуктуирующим, хотя иногда при пальпации может быть плотным. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нёбная смешанная опухоль слюнной железы Плеоморфная аденома является наиболее распространенным доброкачественным внутриротовым новообразованием. Наиболее часто процесс локализуется на слизистой оболочке твердого неба. ... Прочитайте дополнительные сведения DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Опухоль околоушной слюнной железы Этот пациент имеет большую опухоль правой околоушной слюнной железы. Белесые папулы на коже являются случайной находкой, появившейся по причине фрамбезии (хронической кожной инфекции, вызванной Treponema pallidum subsp pertenue подвид pertenue). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of K. Mae Lennon and Clement Benjamin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Доброкачественное новообразование в ротовой полости (фиброма от раздражения) На фотографии показана опухоль в ротовой полости, вызванная хроническим раздражением. В этом случае фиброма на внутренней стороне щеки образовалась в результате натирания от ортодонтических брекетов. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сквамозная папиллома – обычная бородавка Этот пример плоскоклеточной папилломы полости рта представляет собой обыкновенную бородавку (verruca vulgaris), которая проявляется как возвышающееся, округлое, телесное поражение на поверхности языка. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сквамозная папиллома языка На этой фотографии показана бородавка, выглядящая как папиллома на ножке (экзофитный рост, похожа на цветную капусту) на нижней стороне языка. Причиной этого может быть ВПЧ. ... Прочитайте дополнительные сведения CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Молочница Внутри полости рта видны кремово-белые бляшки, которые могут кровоточить при взятии соскоба. Это выявленное нарушение характерно для молочницы, которая вызвана грибковой инфекцией Candida. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Ранула На этой фотографии крупным планом показана ранула (в центре) во рту человека. Ранулы – это мукоцеле, которые возникают на дне ротовой полости (как правило, имеют больший размер, чем слизистые кисты, встречающиеся на других участках полости рта). Источником муцина, что содержится в рануле, обычно является подъязычная железа (также иногда протока подчелюстной железы). ... Прочитайте дополнительные сведения CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Торус палатинус Небный валик - распространенное костное твердое образование, которое располагается вдоль средней линии твердого неба (часто двусторонне, как видно здесь). ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нижнечелюстной валик Здесь можно увидеть доброкачественное новообразование язычной части нижней челюсти на левой стороне ротовой полости пациента. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Ретенционная слизистая киста (мукоцеле, феномен слизистой кисты) На этой фотографии изображен полип на слизистой оболочке губы, доброкачественное опухолевое образование, состоящее из раздутой кисты, заполненной слизью. Мукоцеле часто бывает флуктуирующим, хотя иногда при пальпации может быть плотным. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нёбная смешанная опухоль слюнной железы Плеоморфная аденома является наиболее распространенным доброкачественным внутриротовым новообразованием. Наиболее часто процесс локализуется на слизистой оболочке твердого неба. ... Прочитайте дополнительные сведения DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Опухоль околоушной слюнной железы Этот пациент имеет большую опухоль правой околоушной слюнной железы. Белесые папулы на коже являются случайной находкой, появившейся по причине фрамбезии (хронической кожной инфекции, вызванной Treponema pallidum subsp pertenue подвид pertenue). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of K. Mae Lennon and Clement Benjamin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Хроническое раздражение может вызвать постоянное уплотнение или выпуклую область на десне. Доброкачественные образования в ответ на раздражение являются довольно распространенными и при необходимости могут быть удалены хирургическим путем. У 10–40% людей доброкачественные образования на десне появляются снова поскольку раздражитель сохраняется. Иногда такое раздражение, особенно если оно сохраняется в течение длительного периода времени, может привести к предраковым и раковым изменениям.

Бородавки могут развиваться в полости рта (плоскоклеточные папилломы полости рта). Обыкновенные бородавки (verrucae vulgaris) могут развиться во рту, если человек сосет или жует бородавку, выросшую на пальце. Остроконечные кондиломы, вызванные папилломавирусной инфекцией человека (ВПЧ), также могут возникать в ротовой полости при передаче возбудителя во время орального секса. Бородавки полости рта могут регрессировать спонтанно, но медленно (в течение месяцев или лет). Стандартное лечение - полное хирургическое иссечение, если это возможно.

Кандидоз полости рта (молочница) часто проявляется в виде белых, сырообразных бляшек, которые плотно прилегают к слизистым оболочкам и оставляют красные эрозии при повреждении. Молочница наиболее распространена среди пациентов с сахарным диабетом или иммунодефицитом и среди принимающих антибиотики.

Многие виды кист вызывают боль в челюстях и отек челюстей. Часто они ассоциированы с затронутым зубом мудрости и могут разрушить значительные участки нижней челюсти по мере развития. Некоторые виды кист, скорее всего, возникнут повторно после хирургического удаления. Различные типы кист могут также развиваться на дне полости рта. Часто эти кисты удаляют хирургическим путем, потому что они доставляют неудобства при глотании или потому, что они имеют непривлекательный внешний вид.

Мукоцеле (кисты, содержащие слизь и ранулы) – безболезненные, доброкачественные отеки полости рта, возникающие из-за кистозных или псевдокистозных скоплений слизи слюнных желез. Часто они возникают после травмы. Безусловно, наиболее распространенным поражением является киста слизистой оболочки, которая чаще всего возникает внутри внешнего угла нижней губы; киста часто полупрозрачна и имеет голубоватую окраску из-за разлитого под слизистой оболочкой муцина. Они, как правило, происходят в результате случайного прикусывания (нижней) губы, а также возникают, когда слюна попадает из малой слюной железы в ротовую полость при условии затрудненной проходимости слюны. Большинство мукоцеле самопроизвольно исчезают через одну-две недели. Ранулы – крупные, обычно синюшные ретенционные кисты на дне полости рта. Лечат их при помощи хирургического иссечения.

Торус является округлой проекцией кости, которая формирует срединную линию твердого неба (torus palatinus) или на внутренней стороне нижней челюсти (torus mandibularis). Это тяжелое новообразование достаточно распространено и безвредно. Даже большое новообразование можно оставить в покое, если только оно не травмируется во время еды или пациент нуждается в протезе, который затрагивает площадь образования.

Синдром Гарднера – разновидность семейного аденоматозного полипоза, наследственного заболевания желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается множественными колоректальными полипами. У пациентов с синдром Гарднера часто развиваются множественные остеомы ротовой полсти, которые могут клинически напоминатьмножественные костные образования и локализуются преимущественно в области тела и угла нижней челюсти.

Кератоакантомы – это образования, формирующиеся на губах и других участках, открытых солнечным лучам, например на лице, предплечьях и руках. Кератоакантома обычно достигает окончательного размера 1–3 см и более в диаметре в течение 1–2 месяца, затем через несколько месяцев начинает уменьшаться и может в конечном итоге исчезнуть без лечения. Ранее все кератоакантомы считались доброкачественными, но сейчас несколько специалисты полагают, что те из них, которые не уменьшаются в размере, являются низкоинтенсивными раковыми опухолями, и при таких поражениях рекомендуют биопсию или резекцию. Некоторые патологи считают кератоакантому начальным вариантом плоскоклеточной карциномы (1).

Одонтомы представляют собой избыточный рост клеток, образующих зубы, и выглядят как маленькие, деформированные дополнительные зубы. У детей они могут располагаться на пути прорезывания нормального зуба. У взрослых они могут вытолкнуть зубы из ровного положения. Большого размера одонтомы могут также вызывать увеличение размеров верхней или нижней челюсти. Одонтомы, как правило, удаляют хирургическим путем.

Опухоли слюнных желез в основном доброкачественные, медленно растущие и безболезненные. Как правило, возникают как единственный мягкий подвижной комок под кожей нормального вида или под слизистой оболочкой полости рта. Иногда эти опухоли являются полыми и заполненными жидкостью, тогда они твердые. Наиболее распространенным типом является плеоморфная аденома (смешанная опухоль), возникающая в основном у женщин > 40 лет. Плеоморфные аденомы могут стать злокачественными и их удаляют хирургическим путем. При не полном удалении этот тип опухоли может появляться повторно. Другие типы доброкачественных опухолей также удаляют хирургическим путем, но у них гораздо меньше вероятность стать злокачественными или появиться повторно.