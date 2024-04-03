Язвенное поражение и воспаление губ

Воспаление губ может быть генерализованным или ограниченным одним или несколькими изъязвлениями или очагами. Хотя некоторая припухлость может присутствовать, основным проявлением является дискомфорт. Отек губ с небольшим дискомфортом или без рассматривается в другом разделе.
(См. также Обследование пациентов со стоматологическими заболеваниями [Evaluation of the Dental Patient]).
Язвы губ и другие изменения
Ряд инфекционных, неопластических или других заболеваний может вызвать язвенное поражение губ, разрастание тканей и другие изменения:
Герпес губ (рецидивирующая вирусная инфекция простого герпеса): небольшое скопление наполненных жидкостью везикул, которые вскрываясь, образуют язвочку на границе с красной каймой губы; обычно называется простудой или лихорадкой. Лечение наиболее эффективно, если оно начато во время продромальной фазы (обычно сопровождается болью). Пероральное лечение включает суточный прием фамцикловира или валацикловира или 5-ти дневный прием ацикловира. Местно наносимые множество раз кремы с содержанием ацикловира, пенцикловира или отпускаемого без рецепта крема с содержанием 10% докозанола могут сократить продолжительность симптомов, но часто только на 1 день или же меньшее время (1).
Многоформная эритема: множественные буллы, которые быстро разрываются и оставляют покрытые коркой геморрагические язвы на слизистой оболочке губ. Это язвенные кожно-слизистые проявления являются иммунной реакцией, обычно вызываемой вирусом простого герпеса. Многоформная эритема имеет различные проявления и часто вызывает болезненный мукозит слизистой оболочки полости рта. Изъязвления губ лечат с помощью кортикостероидов для местного применения или системными кортикостероидами.
Первичный сифилис (шанкр): безболезненная язва с твердыми краями. Оральные шанкры обычно видны на губах (на верхней губе чаще встречается у мужчин; на нижней губе чаще встречается у женщин). Методом лечения при сифилис является лечение с помощью пенициллина.
Обыкновенная бородавка (простая бородавка): грубая неровная поверхность, безболезненное новообразование. Данное доброкачественное образование может распространяться путем аутоинокуляции. Лечение включает использование местных препаратов (салициловая кислота, молочная кислота, жидкий азот) или хирургическое удаление.
Старческий кератоз: бледно-красные или с переменной окраской, имеющие неправильную форму границ, сухие и чешуйчатые предопухолевые наросты. Это распространенное предопухолевое состояние вызвано продолжительным воздействием ультрафиолетового излучения. Лечение включает уменьшение воздействия солнца (использование солнцезащитных кремов, ношение шляп с широкими полями) и лазерную абляцию.
Эритроплакия или лейкоплакия: красные или белые пятна. Такие пятна могут быть связаны с дисплазией и плоскоклеточным раком
Плоскоклеточный рак полости рта: может проявляться в виде гиперкератотических узелков или бляшек, язв с твердыми краями, или в виде эритроплакии или лейкоплакии (особенно в ранних случаях, когда еще нет изъязвления). Лечение зависит от диагностирования клинической стадии заболевания и включает в себя обширное хирургическое вмешательство, лучевую терапию или и то, и другое.
Синдром Пейтца-Егерса: аутосомно-доминантное состояние, которое включает доброкачественные гиперпигментированные (темно-синие, коричневые, черные) пятна кожи и слизистых оболочек (особенно на губах и слизистой оболочке щек), гамартомные полипы в желудке и кишечнике и (не связанная с пятнами и полипами) предрасположенность к различным видам рака.
Хейлит (воспаление губ)
Хейлит – это острое или хроническое воспаление губ. Причиной его развития может служить инфекция, вред от солнечных лучей, лекарственные средства или раздражители, аллергия или основное заболевание. Воспаление в первую очередь поражает красную кайму губ и наружный ее контур. На губах возникает припухлость, покраснение, появляется болезненность; другие изменения могут включать появление трещин, растрескиваний, эрозий, корок и шелушения.
Ангулярный хейлит (ангулярный стоматит) является наиболее распространенной формой; в уголках рта развивается воспаление, образуется корка, болезненные трещины и часто мацерация. К типичным причинам относятся
Чрезмерно изношенные зубы или зубные протезы, которые способствуют нарушениям прикуса и хроническому механическому раздражению, создавая кожные складки в уголках рта, в которых накапливается слюна
Виды семейства Candida (или в некоторых случаях Staphylococcus aureus)
Дефицит железа, дефицит комплекса витамина B (особенно рибофлавин, кобаламин)
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Лечение ангулярного хейлита может включать замену зубных протезов или восстановление правильного размера зубов частичными зубными протезами, коронками или имплантами, что помогает уменьшить складки в углах рта, а также использование противогрибковых средств (например, клотримазолового крема), антибиотиков (например, мупироциновой мази) или при необходимости нутритивной добавки железа или витамина B.
К другим причинам развития хейлита относятся
Актиническая атрофия: поражения, вызванные воздействием солнечных лучей, приводящие к истончению слизистой оболочки и появлению эрозий; предрасположенность к развитию злокачественных новообразований.
Экзематозный хейлит: покраснение и сухость губ (иногда такие губы называют обветренными), как правило, вызванное контактными раздражителями, иногда аллергенами или проявлением атопического дерматита
Редкие типы хейлита включают гландулярный хейлит, гранулематозный хейлит и плазмоклеточный хейлит. У детей с болезнью Кавасаки могут обнаруживаться эритематозные, сухие, опухшие и потрескавшиеся губы вместе с «клубничным» языком.
Диагноз ставят, как правило, на основании анамнеза и клинического осмотра. При актиническом хейлите с признаками прогрессирования (уплотнение, изъязвление, утолщение) следует провести биопсию для исключения рака.
Лечение включает применение вазелина или других смягчающих средств, а также устранение или лечение определенных причин. При тяжелом незлокачественном актиническом хейлите может быть показано иссечение красной каймы губ (бритье губ) или лазерная абляция CO2. Повреждение кожи губ от солнца может быть сведено к минимуму с помощью таких защитных мер, как использование головного убора с широкими полями и бальзама для губ с солнцезащитными фильтрами.
Общие справочные материалы
1. Spruance SL, Jones TM, Blatter MM, et al: High-dose, short-duration, early valacyclovir therapy for episodic treatment of cold sores: Results of two randomized, placebo-controlled, multicenter studies. Antimicrob Agents Chemother 47(3):1072-1080, 2003. doi: 10.1128/AAC.47.3.1072-1080.2003