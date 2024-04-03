Язвенное поражение и воспаление губ

Хейлит – это острое или хроническое воспаление губ. Причиной его развития может служить инфекция, вред от солнечных лучей, лекарственные средства или раздражители, аллергия или основное заболевание. Воспаление в первую очередь поражает красную кайму губ и наружный ее контур. На губах возникает припухлость, покраснение, появляется болезненность; другие изменения могут включать появление трещин, растрескиваний, эрозий, корок и шелушения.

Ангулярный хейлит (ангулярный стоматит) является наиболее распространенной формой; в уголках рта развивается воспаление, образуется корка, болезненные трещины и часто мацерация. К типичным причинам относятся

Чрезмерно изношенные зубы или зубные протезы, которые способствуют нарушениям прикуса и хроническому механическому раздражению, создавая кожные складки в уголках рта, в которых накапливается слюна

Виды семейства Candida (или в некоторых случаях Staphylococcus aureus )

Дефицит железа, дефицит комплекса витамина B (особенно рибофлавин, кобаламин)

Угловой хейлит Изображение © Springer Science+Business Media

Лечение ангулярного хейлита может включать замену зубных протезов или восстановление правильного размера зубов частичными зубными протезами, коронками или имплантами, что помогает уменьшить складки в углах рта, а также использование противогрибковых средств (например, клотримазолового крема), антибиотиков (например, мупироциновой мази) или при необходимости нутритивной добавки железа или витамина B.

К другим причинам развития хейлита относятся

Актиническая атрофия: поражения, вызванные воздействием солнечных лучей, приводящие к истончению слизистой оболочки и появлению эрозий; предрасположенность к развитию злокачественных новообразований.

Экзематозный хейлит: покраснение и сухость губ (иногда такие губы называют обветренными), как правило, вызванное контактными раздражителями, иногда аллергенами или проявлением атопического дерматита

Редкие типы хейлита включают гландулярный хейлит, гранулематозный хейлит и плазмоклеточный хейлит. У детей с болезнью Кавасаки могут обнаруживаться эритематозные, сухие, опухшие и потрескавшиеся губы вместе с «клубничным» языком.

Диагноз ставят, как правило, на основании анамнеза и клинического осмотра. При актиническом хейлите с признаками прогрессирования (уплотнение, изъязвление, утолщение) следует провести биопсию для исключения рака.

Лечение включает применение вазелина или других смягчающих средств, а также устранение или лечение определенных причин. При тяжелом незлокачественном актиническом хейлите может быть показано иссечение красной каймы губ (бритье губ) или лазерная абляция CO2. Повреждение кожи губ от солнца может быть сведено к минимуму с помощью таких защитных мер, как использование головного убора с широкими полями и бальзама для губ с солнцезащитными фильтрами.