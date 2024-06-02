Предоперационная оценка

Пациенты, которым назначено хирургическое вмешательство, будь то в амбулаторных или стационарных условиях, часто обследуются анестезиологической бригадой для подготовки к анестезиологической помощи и могут быть направлены хирургической бригадой к терапевту для медицинского обследования до операции. Целью предоперационного медицинского обследования является минимизация риска периоперационных осложнений путем выявления медицинских отклонений и оценки рисков, связанных с уже диагностированными сопутствующими заболеваниями. Эта оценка используется для определения необходимости дополнительной предоперационной подготовки и периоперационного мониторинга и лечения. В некоторых случаях плановые вмешательства следует отложить, чтобы оптимально скорректировать некоторые основные заболевания (например, гипертонию, сахарный диабет, гематологические нарушения). В других случаях, если пациенты относятся к группе высокого риска для проведения серьезной операции, план хирургического вмешательства и анестезиологического обеспечения может быть для снижения риска скорректирован до операции (например, использование менее инвазивного вмешательства).

Тщательная предоперационная медицинская оценка, как правило, проводится терапевтом или специалистами в областях, имеющих отношение к сопутствующим заболеваниям пациента (например, кардиологом, пульмонологом). Такие консультанты могут помочь лечить исходно существующие заболевания (например, диабет) и предотвратить и лечить периоперационные и послеоперационные осложнения (например, кардиологические, легочные, инфекционные). Иногда необходима консультация психиатра, чтобы оценить дееспособность пациента или помочь справиться с основными психиатрическими проблемами, которые могут помешать хирургическому вмешательству или выздоровлению.

Пожилым людям может быть полезно участие междисциплинарной гериатрической бригады, которая может включать гериатров, социальных работников, психотерапевтов, физиотерапевтов и специалистов по реабилитации и других медицинских специалистов (1).

Для процедур, которые не являются плановыми, следует учитывать срочность и тип предполагаемой операции, а также риск пациента в отношении хирургического вмешательства. Например, если требуется неотложное вмешательство (например, при внутрибрюшном кровотечении, перфорации внутренних органов, некротическом фасциите), времени для полного предоперационного обследования обычно нет. Тем не менее необходимо как можно скорее изучить анамнез пациента, особенно на предмет аллергии и выявления факторов, повышающих риск неотложного хирургического вмешательства (например, антикоагулянтная терапия или нарушения свертываемости или предыдущие неблагоприятные реакции на анестезию).

Анамнез Соответствующий предоперационный анамнез включает все следующее: Текущие симптомы, предполагающие активное сердечно-легочное заболевание (например, кашель, боль в груди, одышку при напряжении, отек голеностопного сустава) или инфекции (например, лихорадка, дизурия)

Факторы риска чрезмерного кровотечения (например, антикоагулянтная терапия, диагностированное нарушение свертываемости крови или чрезмерное кровотечение при стоматологических процедурах, плановых операциях или при родах в анамнезе)

Факторы риска развития тромбоэмболии

Факторы риска инфекции

Факторы риска развития заболеваний сердца

Диагностированные заболевания, которые увеличивают риск осложнений, в частности, гипертония, болезни сердца, цереброваскулярные заболевания, заболевания почек, заболевания печени, диабет, астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Предшествующее хирургическое вмешательство, анестезия или и то, и другое, и любые сопутствующие осложнения

Аллергия на анестетики или другие медикаменты или материалы, используемые во время хирургической помощи (например, латекс, клеи)

Потребление табака, алкоголя или запрещенных наркотиков

Текущий прием рецептурных и безрецептурных лекарств и биологически активных добавок к пище:

Анамнез обструктивного апноэ сна или чрезмерного храпа При необходимости установки постоянного мочевого катетера пациентов следует спросить о предыдущих операциях по устранению задержки мочеиспускания и на предстательной железе.

Объективное обследование Объективное обследование должно быть направлено на выявление областей, вовлеченных в планируемое хирургическое вмешательство, также на сердечно-легочную систему, а также на выявление любых признаков продолжающейся инфекции (например, верхних дыхательных путей, кожи). Когда вероятно применение спинальной анестезии, следует исключить сколиоз и другие анатомические аномалии, которые могут осложнить проведение люмбальной пункции. Следует отмечать проявление любой когнитивной дисфункции, особенно у пожилых пациентов, которым будет сделана общая анестезия. Существовавшие ранее дисфункции после операции проявляются сильнее и, если были ранее не замечены, могут быть ошибочно приняты за осложнения после операции.

Обследование Здоровые пациенты, перенесшие плановую операцию, имеют низкую распространенность недиагностированного заболевания, что может повлиять на периоперационное ведение. Таким образом, рутинное предоперационное обследование не должно проводиться у пациентов без клинических симптомов или серьезного основного заболевания. Такое тестирование не является экономически эффективным и приводит к ложноположительным результатам теста, нежелательному беспокойству пациента и задержкам в проведении хирургического вмешательства. Поэтому предоперационное обследование должно быть индивидуальным и основываться на истории болезни пациента, имеющихся сопутствующих заболеваниях и медикаментах, факторах риска и симптомах, которые требуют дальнейшего обследования. Для женщин репродуктивного возраста перед операцией обычно проводят тест на беременность (бета-хорионический гонадотропин) (2, 3, 4, 5). У пациентов с клиническими проявлениями, пациентов с сопутствующим заболеванием или пациентов, перенесших операции с более высоким риском обильных кровотечений или других осложнений, лабораторная оценка может включать следующие тесты: Обычно выполняется общий анализ крови (ОАК). Общий анализ крови особенно важен у пациентов > 65 лет или у более молодых пациентов, у которых подозревается значительная кровопотеря.

Обычно выполняется анализ мочи (на сахар, белки и клетки).

Электролиты и креатинин в сыворотке крови, а также глюкоза в плазме измеряются только в том случае, если пациенты абсолютно здоровы и их возраст < 50 лет, процедура расценивается как достаточно низкорисковая, а применение нефротоксичных препаратов не предполагается.

Берутся пробы печени, если на основании анамнеза пациента или экспертизы подозревается наличие отклонений.

Исследование коагуляции и определение времени кровотечения необходимо только в том случае, если у пациента имеется личный или семейный анамнез геморрагического диатеза.

ЭКГ проводится пациентам с риском ишемической болезни сердца (ИБС), включая всех мужчин в возрасте > 45 лет и женщин в возрасте > 50 лет, а также пациентам с тяжелым ожирением (индекс массы тела ≥ 40 кг/м 2 ) с как минимум одним фактором риска атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания (например, диабет, курение, гипертония или гиперлипидемия) или плохой переносимостью физических нагрузок (6).

Рентгенография грудной клетки проводится только пациентам с симптомами или факторами риска основного сердечно-легочного заболевания.

Исследование легочной функции можно проводить, если у пациента наблюдается известное хроническое легочное заболевание или симптомы или признаки заболевания легких. У пациентов с симптомами ИБС перед операцией требуется проведение дополнительных исследований (например, стресс-тестирование, коронароангиография).

Связанные с операцией факторы риска Риск операции наиболее высок при: Операции на сердце или легком

Резекции печени

Операции на органах брюшной полости, при которых предполагается более длительная операция или имеется риск массивного кровотечения (например, операция Уиппла, операция на аорте, операция в забрюшинном пространстве)

Открытая простатэктомия

Основных ортопедических операциях (например, эндопротезирование тазобедренного сустава) У пациентов, перенесших плановое хирургическое вмешательство, особенно при операциях со значительным риском кровотечения, и у пациентов, у которых есть причины избегать аллогенной трансфузии (например,наличие аллоантител к антигенам эритроцитов или религиозные причины отказа от переливания крови других людей), можно рассмотреть возможность банкинга крови с целью потенциальной аутотрансфузии. Следует учитывать периоперационный риск развития анемии и возможную задержку хирургического вмешательства, если для нормализации количества клеток крови потребуется время. Аутологическое донорство раньше было более распространенной практикой, но его использование уменьшилось с увеличением безопасности переливания крови. Экстренная операция сопряжена с более высоким риском заболеваемости и смертности, чем та же процедура, проводимая планово.