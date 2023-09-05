Объективный осмотр новорожденного

В родах при теменном предлежании плода голова обычно деформируется с наезжанием костей черепа на черепные швы, а также выражена некоторая отечность и экхимоз волосистой части головы (родовая опухоль). При тазовом предлежании голова меньше изменяется, c образованием отека с экхимозов в предлежащей части (т.е., на ягодицах, половых органах или ногах). Диаметр родничка варьируется от размера кончика пальца до нескольких сантиметров. Передний родничок больших размеров и задний родничок размером больше кончика пальца могут быть признаками гипотиреоза.

Кефалогематома обнаруживается часто; кровь скапливается между надкостницей и костью, образуя опухоль, которая не пересекает линии шва. Это может произойти в области одной или обеих теменных костей, а иногда и над затылком. Кефалогематомы обычно не видны, пока не спадет отек мягких тканей; они постепенно исчезают в течение нескольких месяцев.

Оценку размера и формы головы проводят для выявления врожденной гидроцефалии.

Многочисленные генетические синдромы обуславливают возникновение черепно-лицевых аномалий. Лицо проверяют на симметрию и нормальное развитие, в особенности, нижней челюсти, нёба, ушных раковин и внешних слуховых каналов.

Исследование глаз легче проводить на следующий день после рождения, потому что процесс появления на свет вызывает отек вокруг век. Глаза должны быть проверены на красный рефлекс, его отсутствие может означать наличие глаукомы, катаракты или ретинобластомы. Субконъюнктивальные кровоизлияния являются распространенным явлением и вызваны сдавлением во время родов.

Низко посаженные уши могут указывать на генетические аномалии, в том числе на трисомию 18 и трисомию 21 (синдром Дауна). Деформированные уши и/или наружные слуховые проходы могут сопровождать многие генетические синдромы. Врачи должны искать на внешнем ухе ушные ямочки или небольшие выросты, которые иногда ассоциируются с потерей слуха и почечными расстройствами.

Низко расположенные уши у ребенка с трисомией 18 Изображение Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.

Врач должен осмотреть и пальпировать небо, для проверки на наличие дефектов мягкого или твердого неба. Оролицевые расщелины являются одними из самых распространенных врожденных дефектов. Некоторые новорожденные рождаются с эпулисом (доброкачественная гамартома десны), при большом размере опухоль может вызвать сложности грудного вскармливания и затруднить дыхание. Эти поражения могут быть удалены; они не возникают повторно. Некоторые новорожденные рождаются с первичными или врожденными зубами. Врожденные зубы не имеют корней, и их нужно удалить, чтобы предотвратить их выпадение и возможную аспирацию. Кистозные включения, называемые жемчужинами Эпштейна, могут проявляться на нёбе.

При осмотре шеи врач должен поднять ребенку подбородок для поиска аномалий, таких как кистозные гигромы, зоб и остатки жаберной дуги. Кривошея может быть вызвана грудино-ключично-сосцевидной гематомой вследствие родовой травмы.