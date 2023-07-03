Обзор перинатальных респираторных заболеваний (Overview of Perinatal Respiratory Disorders)

Оценку респираторного дистресса новорожденного начинают с тщательного сбора анамнеза и объективного обследования.

Сбор анамнеза у новорожденного фокусируют на материнском и пренатальном анамнезе, особенно важно уточнить гестационный возраст, наличие инфекций или кровотечения у матери, было ли окрашивание меконием околоплодных вод, маловодие или многоводие, а также семейный анамнез генетических расстройств и анамнез родных братьев и сестер или других членов семьи со значительными респираторными расстройствами или смертью в неонатальный период.

Физикальное обследование основывается на оценке сердечно-сосудистой системы и легких. Асимметричная грудная клетка или втянутый живот заставляют задуматься о диафрагмальной грыже. Рассеянные хрипы, снижение поступления воздуха или стонущее дыхание свидетельствуют о плохом альвеолярном растяжении, возникающем при дефиците сурфактанта. Асимметрия дыхательных шумов может указывать на пневмоторакс или пневмонию. Смещение левого верхушечного толчка или шум при аускультации сердца, аномальные центральные или периферические импульсы или комбинация свидетельствуют о врожденном пороке сердца. Оценка артериального давления и пульса на бедренной артерии может выявить шунтирование (например, высокий пульс при артериовенозных мальформациях или открытом артериальном протоке) или левожелудочковую дисфункцию с или без наличия врожденных пороков. Недостаточное наполнения капилляров отражает нарушение микроциркуляции.

Как для новорожденных, так и для младенцев важна оценка оксигенации и ответа на кислородную терапию при помощи пульсоксиметрии или определения газового состава крови. Рекомендуется также проведение рентгенографии грудной клетки.