Обзор перинатальных респираторных заболеваний (Overview of Perinatal Respiratory Disorders)

Процесс родов сопровождается обширными физиологическими изменениями у ребенка (см. также Легочная функция новорожденного), которые иногда выявляют состояния, которые не представляли никакой проблемы во время внутриутробной жизни. По этой причине человек с навыками реанимации новорожденных должен присутствовать при рождении каждого ребенка. Гестационный возраст и параметры роста помогают определить риск патологии новорожденных.
Респираторные проблемы у новорожденных включают
Симптомы и признаки респираторного дистресса разнятся и включают следующее:
Хрипы и крепитация
Раздувание крыльев носа
Межреберные, подреберные и надгрудинные ретракции
Слабое и/или нерегулярное дыхание
Тахипноэ и эпизоды апноэ
Цианоз, бледность, пятнистое поражение кожи, задержка наполнения капилляров или комбинация этих признаков
Гипотензия
У новорожденных эти симптомы могут появиться непосредственно после рождения или развиваются через минуты и часы после него.
Этиология перинатальных респираторных заболеваний
Респираторный дистресс у новорожденных и младенцев имеет несколько потенциальных причин (см. таблицу Причины респираторного дистресса у новорожденных и грудных детей).
Причины дыхательной недостаточности у новорожденных и младенцев
Категория
Причины
Сердечный*
Шунтирование справа-налево и смешанные поражения с нормальным или повышенным легочным кровотоком: Транспозиция магистральных сосудов, тетралогия Фаллота с минимальной обструкцией легочного оттока, общий аномальный венозный возврат, общий артериальный ствол, синдром гипоплазии левых отделов сердца
Шунтирование справа-налево при сниженном легочном кровотоке†: атрезия легочной артерии, тетрада Фалло со значительной обструкцией лёгочного оттока, критический стеноз легочной артерии, атрезия трехстворчатого клапана, один желудочек со стенозом легочной артерии, аномалия Эбштейна, персистирующая легочная гипертензия
Нарушения дыхания
Верхние отделы тракта: Атрезия или стеноз хоан, трахеобронхоларингеальный стеноз, компрессивная обструкция (например, сосудистое кольцо), трахеопищеводные аномалии (например, расщелины, свищ)
Нижние отделы тракта: респираторный дистресс-синдром, транзиторное тахипноэ новорожденных, аспирация меконием, пневмония, пневмоторакс, врожденная диафрагмальная грыжа, гипоплазия легких, кистозный порок развития легких, врожденный дефицит сурфактантных белков B или C
Неврологические симптомы‡
Внутричерепное кровоизлияние или гипертония, чрезмерная седация (младенца или матери), паралич диафрагмы, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия
Гематологические проявления
Метгемоглобинемия (уровень метгемоглобина > 40%), полицитемия, тяжелая анемия
Различные
Гипогликемия, нарушения обмена веществ (например, кислотно-основные нарушения, гипераммониемия), гиповолемический шок, сепсис
* При любом сердечном поражении, которое проявляется низким сердечным выбросом и ацидозом, также, вероятно, будет отмечаться респираторный дистресс, как часть первоначальных проявлений.
†При право-левом шунте с уменьшенным легочным потоком менее вероятно проявление значительных респираторных расстройств, чем при право-левом шунтировании или смешанном поражении с нормальным или увеличенным легочным потоком.
‡Неврологические отклонения скорее могут проявляться апноэ, а не выраженным респираторным дистрессом.
Физиология дыхательных расстройств в перинатальном периоде
Есть несколько существенных различий в физиологии дыхательной системы у новорожденных и младенцев по сравнению со старшими детьми и взрослыми. Эти различия включают:
Более податливую грудную стенку
Снижение эластичности легких у детей с дефицитом сурфактанта из-за недоношенности или генетических мутаций
Большую зависимость диафрагмальной экскурсии от межреберных мышц
Спадающиеся экстраторакальные воздухоносные пути
Кроме того, меньший калибр дыхательных путей у младенцев увеличивает их сопротивление, а отсутствие коллатеральной вентиляции увеличивает склонность к развитию ателектазов. Остальные характеристики респираторной системы аналогичны таковым у взрослых и детей.
Оценка дыхательных расстройств в перинатальном периоде
Оценку респираторного дистресса новорожденного начинают с тщательного сбора анамнеза и объективного обследования.
Сбор анамнеза у новорожденного фокусируют на материнском и пренатальном анамнезе, особенно важно уточнить гестационный возраст, наличие инфекций или кровотечения у матери, было ли окрашивание меконием околоплодных вод, маловодие или многоводие, а также семейный анамнез генетических расстройств и анамнез родных братьев и сестер или других членов семьи со значительными респираторными расстройствами или смертью в неонатальный период.
Физикальное обследование основывается на оценке сердечно-сосудистой системы и легких. Асимметричная грудная клетка или втянутый живот заставляют задуматься о диафрагмальной грыже. Рассеянные хрипы, снижение поступления воздуха или стонущее дыхание свидетельствуют о плохом альвеолярном растяжении, возникающем при дефиците сурфактанта. Асимметрия дыхательных шумов может указывать на пневмоторакс или пневмонию. Смещение левого верхушечного толчка или шум при аускультации сердца, аномальные центральные или периферические импульсы или комбинация свидетельствуют о врожденном пороке сердца. Оценка артериального давления и пульса на бедренной артерии может выявить шунтирование (например, высокий пульс при артериовенозных мальформациях или открытом артериальном протоке) или левожелудочковую дисфункцию с или без наличия врожденных пороков. Недостаточное наполнения капилляров отражает нарушение микроциркуляции.
Как для новорожденных, так и для младенцев важна оценка оксигенации и ответа на кислородную терапию при помощи пульсоксиметрии или определения газового состава крови. Рекомендуется также проведение рентгенографии грудной клетки.