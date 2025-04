Бронхолегочная дисплазия (БЛД)

Обогащенное питание

Ограничение жидкости

Диуретики

Восполнение кислорода по мере необходимости

Профилактика респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Лечение БЛД поддерживающее и включает нутритивную поддержку, ограничение жидкости, диуретики и, возможно, ингаляции бронхолитиков, и в крайнем случае, ингаляционные кортикостероиды. Респираторные инфекции должны быть своевременно диагностированы, и в таком случае нужно применять агрессивное лечение. Отлучение от ИВЛ и дополнительного кислорода должно быть выполнено как можно раньше.

При кормлении нужно достичь потребления 150 калорий/кг/день, включая белок 3,5–4 г/кг/день. Увеличенная потребность в калориях объясняется повышенной работой дыхания и необходимостью помогать восстановлению и росту легких.

Из-за опасности развития отека легких ежедневное потребление жидкости часто ограничивают до 120–140 мл/кг/день. Терапия диуретиками временно улучшает механику легких, но не имеет долгосрочного клинического результата. Тиазидные или петлевые диуретики могут использоваться для получения краткосрочной выгоды у пациентов, которые неадекватно реагируют или не могут переносить ограничение жидкости. Часто вначале пробуют пероральный хлоротиазид с пероральным спиронолактоном или без него. Фуросемид можно применять в течение короткого периода: длительное его потребление вызывает гиперкальциурию, приводящую в результате к остеопорозу, переломам и почечным камням. Если требуется длительное применение диуретиков, предпочтение отдают хлоротиазиду, поскольку он имеет меньше побочных эффектов. Во время терапии диуретиками нужно пристально следить за гидратацией и электролитами сыворотки.

Ингаляционные бронходилататоры (например, альбутерол), кажется, не улучшают долгосрочный результат и обычно не используются. Тем не менее, они могут быть полезны для лечения острых эпизодов бронхоспазма.

Недели или месяцы дополнительной поддержки дыхания, применения дополнительного кислорода или того и другого могут потребоваться для лечения тяжелой бронхолегочной дисплазии. Давление или объемы при ИВЛ и фракция вдыхаемого кислорода (FiO2) должны быть снижены так быстро, как организм ребенка может это перенести: нельзя допускать гипоксемию. Степень раздувания легких (дыхательный объем, измерятся в мл/кг) несет больше риска в плане развития БЛД, чем степень давления в дыхательных путях (абсолютное число в см вод. ст.) (1). Оксигенацию артериальной крови необходимо постоянно контролировать при помощи пульсоксиметра и поддерживать сатурацию кислорода ≥ 89%. При прекращении ИВЛ может возникнуть респираторный ацидоз, который является приемлемым, пока рН сохраняется на уровне > 7,25 и у ребенка не развивается тяжелая дыхательная недостаточность.

В США доступны два моноклональных антитела, используемых для профилактики РСВ у детей грудного и раннего возраста. Нирсевимаб является предпочтительным, но может быть недоступен для некоторых младенцев; если он недоступен, младенцы и дети из группы высокого риска, соответствующие критериям, должны получать паливизумаб (показания см. также в разделе Профилактика РСВ).

Младенцев > 6 месяцев также нужно вакцинировать против гриппа.

Хотя системные или ингаляционные кортикостероиды могут приводить к клиническому улучшению БЛД, проблемы с неблагоприятными показателями развития нервной системы от повторных и/или длительных курсов применения дексаметазона при БЛД (2) привели к повторному заявлению Американской академии педиатрии о неодобрении использования дексаметазона при БЛД (American Academy of Pediatrics' 2014 policy statement discouraging the routine use of dexamethasone for BPD). Недавние исследования гидрокортизона и ингаляционного будесонида при БЛД не выявили долгосрочных значимых неблагоприятных последствий для развития нервной системы (3); однако из-за опасений по поводу других возможных побочных эффектов (например, гипертонии, кардиомиопатии, ухудшения ретинопатии недоношенных), текущая рекомендация состоит в том, чтобы использовать системные и ингаляционные кортикостероиды только в тех случаях, когда, как считается, нет другой альтернативы.