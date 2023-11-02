Родовые травмы

Лицевой нерв является наиболее часто повреждаемым нервом. Хотя в большинстве случаев это связано с использованием щипцов, большинство травм, вероятно, возникает в результате давления на нерв в матке, которое может быть связано с предлежанием плода (например, из-за головы, лежащей на плече, крестцового мыса или фибромиомы матки).

Повреждение лицевого нерва обычно происходит в месте его выхода из шилососцевидного отверстия или дистальнее и приводит к асимметрии лица, особенно во время плача. Определение того, какая сторона лица вовлечена, может быть затруднительно, но мышцы лица на стороне повреждения нерва неподвижны. Травма также может возникать в отдельных ветвях нерва, чаще всего в нижнечелюстной.

Другой причиной лицевой асимметрии является асимметрия нижней челюсти в результате внутриматочного давления; в данном случае мышечная иннервация интактна и обе стороны лица могут двигаться. При асимметрии нижней челюсти верхнечелюстная и нижнечелюстная окклюзионные поверхности не параллельны, что отличает ее от повреждения лицевого нерва. Врожденная аномалия, которая может привести к асимметричной улыбке, вызванной односторонним отсутствием мышцы, опускающей угол рта. Эта аномалия клинически незначительна, но ее следует отличать от повреждения лицевого нерва.

Обследование или лечение при повреждении лицевого нерва в случае периферических повреждений лицевого нерва или ассиметрии нижней челюсти не требуется. Обычно они проходят через 2–3 месяца.