Детский церебральный паралич (ДЦП)

Физиотерапия и реабилитационное лечение

Для лечения спастичности применяются корсеты, ортезы, терапия, ограничивающая активные движения, медикаментозные средства или хирургическое вмешательство

Инъекции токсина ботулизма

Интратекальный баклофен

Вспомогательные устройства

Физиотерапия и реабилитационная терапия, направленная на растяжение и укрепление мышц, а также на закрепление полезных двигательных навыков, обычно начинается сразу и продолжается всю жизнь. Дополнительно используются корсеты и ортезы, терапия, ограничивающая активные движения, и лекарственные средства.

Ботулинический токсин вводится в спастические мышцы для уменьшения избыточного напряжения, а также для предотвращения формирования фиксированных контрактур суставов.

Баклофен, бензодиазепины (например, диазепам) и, иногда, дантролен (в РФ не зарегистрирован) могут уменьшить спастичность. Наиболее эффективное средство для лечения выраженной спастичности – интратекальное применение баклофена с помощью подкожно расположенной помпы и специального катетера.

Ортопедическая хирургия (например, выведение или пересадка мышечного сухожилия) может помочь уменьшить ограниченное движение или несовпадение сустава. Селективная дорзальная ризотомия, выполняемая нейрохирургами, применяется в тех случаях, когда спастичность поражает в первую очередь ноги.

Может потребоваться логопедия и другие формы помощи для развития коммуникативных навыков с целью улучшения общения.

Некоторым детям с тяжелыми проявлениями может быть полезно обучение навыкам повседневной деятельности (например, мытью, одеванию, кормлению), которые увеличивают их независимость и поднимают самооценку, а также значительно снижает нагрузку на членов семьи или опекунов. Вспомогательные устройства могут улучшить мобильность и коммуникации, расширить диапазон движений и помочь в повседневной активности. Некоторые дети требуют пожизненного опекунства и различных видов помощи.

Многие детские учреждения предоставляют специальные программы пациентам переходного возраста для адаптации к уменьшению посторонней помощи в зрелом возрасте.

Родители ребенка с функциональными ограничениями нуждаются в поддержке и специальной психологической помощи для осознания его социального статуса и потенциала, коррекции чувства вины, гнева, отрицания болезни ребенка) (см. Последствия для семьи). Эти дети достигают своего максимального потенциала только при стабильной, постоянной родительской заботе и помощи государственных и частных организаций (например, общественных агентств здравоохранения, организаций профессиональной реабилитации, общественных организаций здравоохранения, таких как Объединенная ассоциация церебрального паралича [United Cerebral Palsy]).