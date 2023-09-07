Неонатальный холестаз

Наиболее распространенным внепеченочным расстройством является

Атрезия желчевыводящих путей (заболеваемость в США составляет около 1 на 8000–18 000 живорожденных) (1)

Атрезия желчевыводящих путей – обструкция билиарного дерева из-за прогрессирующего склероза внепеченочных желчных протоков. В большинстве случаев билиарная атрезия проявляется через несколько недель после рождения, возможно, после воспаления и рубцевания внепеченочных (а иногда и внутрипеченочных) желчных протоков. Заболевание редко возникает у недоношенных детей или у новорожденных при рождении. Причина воспалительного ответа неизвестна, но считается, что могут быть вовлечены несколько инфекционных организмов, включая реовирус типа 3 и цитомегаловирус.

Билиарные кисты редко манифестируют в виде неонатального холестаза; эти кисты чаще встречаются у пациентов с аутосомно-рецессивным поликистозом почек (2).

Синдром загущения желчи в протоках также может быть причиной внепеченочного неонатального холестаза и более распространен среди младенцев с муковисцидозом.