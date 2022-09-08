Оценка состояния пациента с заболеваниями почек

Развернутый общий анализ мочи включает в себя определение следующих показателей:

Оценка цвета, прозрачности и запаха

Измерение pH, плотности, содержания белка, глюкозы, гемоглобина (предположительно эритроцитов), нитритов и эстеразы лейкоцитов с помощью тест-полосок

Микроскопическое исследование цилиндров, кристаллов и клеток (исследование мочевого осадка)

Определение наличия билирубина и уробилиногена, хотя стандартные компоненты многих погружных реагентных наборов уже не играют существенной роли в диагностике патологии почек и печени.

Цвет является наиболее заметным на глаз свойством мочи и его определение – неотъемлемая часть общего анализа мочи (см. таблицу Причины изменения цвета мочи). Цвет мочи может давать возможность предположить характер патологии и помочь в выборе дополнительных методов диагностики.

Таблица Причины изменени цвета мочи Таблица

Запах, часто невольно определяемый при визуальной оценке, дает важную информацию только в редких случаях наследственно обусловленных нарушений метаболизма аминокислот, когда моча имеет характерный запах (например, запах кленового сиропа при болезни кленового сиропа, потных ног при изовалериановой ацидурии, кошачьей мочи при множественном дефиците карбоксилазы [см. таблицу Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью]).

рН в норме составляет от 5,0 до 6,0 (интервал от 4,5 до 8,0). Когда точные значения необходимы для выбора лечебной тактики (например, при диагностике почечного тубулярного ацидоза), рекомендуется измерение стеклянным рН-электродом; в этих случаях к образцу мочи необходимо добавить слой минерального масла для предотвращения утечки диоксида углерода. Задержка в исследовании образца может привести к увеличению рН, потому что при разложении мочевины бактериями выделяется аммиак. Инфицирование патогенными уреазо-продуцирующими микроорганизмами может вызывать ложное увеличение рН.

Удельный вес (плотность) представляет собой грубую оценку концетрированности мочи (осмомоляльности). Нормальный диапазон составляет от 1,001 до 1,035; значения могут быть ниже у пожилых людей и больных с нарушением функции почек, у которых способность к концетрации мочи снижена. Удельный весь измеряется гидрометром или рефрактометром или оценивается погружным стержнем. Точность определения плотности погружным стержнем является предметом дискуссий, однако данная методика может быть подходящей для больных с мочекаменной болезнью, которым рекомендуется самостоятельный контроль плотности мочи с целью поддержания ее разведения. Удельный вес, определяемый погружным методом, может быть ложно повышен, если рН мочи < 6, или понижен, когда рН > 7. Результаты измерений при помощи гидрометра и рефрактометра могут быть ложно повышены вследствие высокого содержания в моче крупных молекул (например, рентгеноконтрастных веществ, альбумина, глюкозы, карбенициллина).

Уровень белка, определяемый стандартными погружными тестами, отображает, в основном, концентрацию альбумина и классифицируется как отрицательный (< 10 мг/дл), следовой (от 15 до 30 мг/дл) или от 1+ (от 30 до 100 мг/дл) до 4+ (> 500 мг/дл). Умеренно повышенная альбуминурия (ранее известная как микроальбуминурия), важный показатель почечных осложнений у пациентов с сахарным диабетом, не определяется стандартными погружными реагентами, однако доступны специальные наборы реагентов на микроальбуминурию. Легкоцепочечные белки (например, при множественной миеломе) также не определяются этим методом. Клиническая значимость протеинурии больше зависит от общего количества выделенного белка, чем от его концентрации, оцениваемой погружными тестами; таким образом, когда протеинурия регистрируется погружными тестами, необходимо произведение количественной оценки выделенного белка. Ложноотрицательные результаты могут быть вызваны разведением мочи. Ложноположительные результаты могут быть вызваны любой из следующих причин:

Высокий рН (> 9)

Присутствие клеточных элементов

Рентгеноконтрастные вещества

Концетрированная моча

Глюкоза обычно появляется в моче, когда сывороточный уровень глюкозы превышает > 180 мг/дл (> 10,0 ммоль/л) при условии сохранной функции почек. Пороговым значением для определения в моче погружными реактивами является уровень 50 мг/дл (2,8 ммоль/л). Любое количество глюкозы в моче является патологическим симптомом. Ложно сниженные или ложноотрицательные результаты могуть быть вызваны любой из следующих причин:

Аскорбиновая кислота

Кетоны

Аспирин

Леводопа

Тетрациклин

Очень высокий рН мочи

Разведенная моча

Глюкоза может появляться в моче, несмотря на нормальные уровни глюкозы в плазме, при синдроме Фанкони (дефект проксимальных канальцев), почечной глюкозурии, а также при использовании ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2).

Гематурия определяется, когда эритроциты лизируются на полоске погружного реагента, высвобождая гемоглобин (Hb) и вызывая изменение его окраски. Диапазон варьирует от отрицательного результата (0) до 4+. Следовые количества крови (соответствующие 3–5 эритроцитам в поле зрения микроскопа при большом увеличении) являются нормой при определенных обстоятельствах (например, при физической нагрузке) у некоторых людей. Так как реагент тестовой полоски вступает в реакцию с гемоглобином, свободный гемоглобин (например вследствие внутрисосудистого гемолиза) и миоглобин (например, вследствие рабдомиолиза) также обуславливают положительный результат. Гемоглобинурию и миоглобинурию можно отличить от гематурии по отсутствию эритроцитов при микроскопическом исследовании и по структуре (узору) цветового окрашивания тестовой полоски. Эритроциты создают точечный или пятнистый узор цветового окрашивания, свободный гемоглобин и миоглобин вызывают сплошное окрашивание. Повидон-йод вызывает ложноположительный результат (сплошное окрашивание), аскорбиновая кислота обуславливает ложноотрицательный результат.

Нитриты образуются, когда бактерии восстанавливают мочевые нитраты, являющиеся продуктом метаболизма аминокислот. Нитриты в норме отсутствуют и являются признаком бактериурии. Тест может быть либо положительным, либо отрицательным. Ложнотрицательные результаты могут иметь место вследствие любой из следующих причин:

Инфицирование определенными патогенными микроорганизмами, которые не могут превращать нитраты в нитриты (например, Enterococcus faecalis , Neisseria gonorrhoeae , Mycobacterium tuberculosis )

Моча, которая не находилась достаточно долго (< 4 часов) в мочевом пузыре

Низкий уровень мочевой экскреции нитратов

Ферментативная активность (некоторых бактерий), которая приводит в восстановлению нитратов в элементарный азот

Высокие уровени уробилиногена в моче

Присутствие аскорбиновой кислоты

рН мочи < 6,0

Определение уровня нитритов в основном используется совместно с определением уровня лейкоцитарной эстеразы для мониторинга больных с рецидивирующими мочевыми инфекциями, особенно детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом, и иногда для подтверждения диагноза неосложненных инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у женщин детородного возраста.

Лейкоцитарная эстераза высвобождается лизированными нейтрофилами. Ее наличие в моче отражает острое воспаление, наиболее часто вследствие бактериальной инфекции, но иногда вследствие интерстициального нефрита, почечнокаменной болезни или туберкулеза почек. Пороговым значением для определения является наличие около 5 лейкоцитов в поле зрения микроскопа при большом увеличении, а результаты теста варьируют от отрицательных до 4+. Тест не является высокочувствительным для определения наличия инфекции. Загрязнение образца мочи влагалищной флорой является наиболее частой причиной ложноположительных результатов. Ложноотрицательные результаты могут быть обусловлены какой-либо из следующих причин:

Очень сильное разведение мочи

Глюкозурия

Уробилиноген

Прием феназопиридина, нитрофурантоина, рифампина или больших количеств витамина С

Определение лейкоцитарной эстеразы в основном используется совместно с определением уровня нитритов для мониторинга больных с рецидивирующими инфекциями мочевых путей и иногда для диагностики неосложненных ИМП и у женщин детородного возраста. Если оба исследования дают отрицательный результат, вероятность положительного результата посева мочи остается небольшой.