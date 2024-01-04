Тубулоинтерстициальный нефрит

Общий анализ мочи показывает характерные признаки активного воспаления почек (активный мочевой осадок), включая эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарные цилиндры в отсутствие бактерий в культуре (стерильная пиурия), часто определяется значительная гематурия и морфологически измененные эритроциты. Традиционно считается, что эозинофилурия предпологает наличие ОТИНа; однако наличие или отсутствие эозинофилов в моче диагностически не особо полезно. Протеинурия обычно минимальна, но может достигать нефротических значений в сочетании с ОТИН-гломерулярным заболеванием, индуицированным НПВС, ампициллином, рифампином, альфа-интерфероном или ранитидином.

Результаты анализов крови при дисфункции канальцев включают гипокалиемию (вызванную дефектом реабсорбции калия) и метаболический ацидоз без анионного промежутка (вызванные дефектом реабсорбции бикарбоната в проксимальных канальцах или экскреции кислот в дистальных канальцах). Повышенный уровень общего иммуноглобулина G (IgG) и/или IgG4 в сыворотке и низкие концентрации комплемента в сыворотке (т. е. низкие уровни C3 и C4) могут наблюдаться у пациентов с заболеванием, ассоциированным с IgG4 или гипокомплементемическим интерстициальным нефритом.

Для дифференциальной диагностики острого тубулоинтерстициального нефрита от других причин острого поражения почек, когда биопсия почек невозможна, может понадобиться УЗИ и/или радионуклидное сканирование. При ОТИН УЗИ может выявить сильно увеличенные и эхогенные почки вследствие наличия интерстициальных воспалительных клеток и отека. Радионуклидное сканирование может выявлять усиленное поглощение радиоактивного галлия-67 или меченные радионуклидами лейкоциты. Положительные результаты сканирования с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии ОТИН (и практически исключают острый тубулярный некроз), но отрицательные результаты не исключают ОТИН.

Биопсия почек обычно выполняется только в следующих случаях:

Диагноз вызывает сомнения

Прогрессивное повреждение почек

Отсутствие улучшения после прекращения приема лекарственных препаратов, которые вероятно послужили причиной

Данные свидетельствуют о начале заболевания

Лекарственно-индуцированный ОТИН, в отношении которого решается вопрос о терапии кортикостероидами

При остром тубулоинтерстициальном нефрите клубочки, как правило, сохранны. Самым ранним проявлением является интерстициальный отек, обычно сопровождающийся интерстициальной инфильтрацией лимфоцитами, клетками плазмы, эозинофилами и несколькими полиморфно-ядерными лейкоцитами. В тяжелых случаях обнаруживаются воспалительные клетки, занимающие пространство между клетками, выстилающими базальную мембрану клубочков (тубулит); в других случаях грануломатозные реакции происходят от контакта с бета-лактамными антибиотиками, сульфониламидами, микобактериями или грибами. Обнаружение неказеозных гранулем свидетельствует о саркоидозе. Лимфоплазмоцитарная инфильтрация интерстиция почки со сториформным фиброзом предполагает IgG4-связанный тубулоинтерстициальный нефрит. С помощью иммунофлюоресцентной или электронной микроскопии можно выявить любые патогномоничные изменения.