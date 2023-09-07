Недержание может проявляться постоянным капанием мочи или периодическим мочеиспусканием, при этом необходимость мочеиспускания может ощущаться или нет. У некоторых пациентов развивается чрезвычайно острая ситуация – неудержимый позыв к мочеиспусканию, который почти или совсем не ощущается ими заранее и который невозможно удержать даже для того, чтобы добраться до ванной. Недержание может развиваться или ухудшаться вследствие событий, увеличивающих внутрибрюшное давление. Капание мочи после мочеиспускания очень распространено и может быть вариантом нормы у мужчин. Установление его патогенеза иногда может быть полезно, но причины часто пересекаются, и в большинстве случаев лечение одинаково.

Императивное недержание мочи представляет собой неконтролируемое выделение мочи (среднего или значительного объема), случающееся немедленно после острого императивного позыва к мочеиспусканию. Никтурия и ночное недержание мочи встречаются часто. Острое недержание – наиболее частая разновидность недержания в пожилом возрасте, но может поражать и более молодых людей. Часто ему предшествует прием диуретика, а обострению способствует невозможность добраться до уборной. У женщин атрофический вагинит, часто развивающийся в пожилом возрасте, способствует истончению и раздражению слизистой уретры и острому недержанию мочи.

Недержание мочи при напряжении представляет собой вытекание мочи при резких подъемах внутрибрюшного давления (например, в связи с кашлем, чиханием, смехом, сгибанием или подъемом тяжести). Объем вытекающей мочи обычно варьирует от низкого до среднего. Это 2-й по распространенности тип недержания среди женщин, в основном развивающийся как осложнение деторождения и развития атрофического уретрита. У мужчин может развиваться недержание мочи при напряжении после таких операций, как простатэктомия. Недержание мочи при напряжении обычно тяжелее протекает у тучных людей из-за давления содержимого брюшной полости на мочевой пузырь.

Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря представляет собой капание мочи из переполненного мочевого пузыря. Объем вытекающей мочи обычно небольшой, но вытекание может быть постоянным, что приводит в результате к большим потерям. Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря – это 2-я по распространенности разновидность недержания у мужчин.

Функциональное недержание – это потери мочи вследствие когнитивных или физических расстройств (например, вследствие деменции или после инсульта) или факторов внешней среды, влияющих на процесс мочеиспускания. Например, пациент может не распознавать потребности в мочеиспускании, может не знать, где находится туалет или может быть не в состоянии дойти до отдаленного туалета. Неврологические и урологические патогенетические механизмы, которые поддерживают удержание мочи, могут быть в норме.

Недержание смешанной этиологии представляет собой любую комбинацию перечисленных выше разновидностей. Чаще всего встречается сочетание императивного позыва к мочеиспусканию с недержанием напряжения или сочетание императивного позыва с недержанием напряжения и функциональным недержанием.