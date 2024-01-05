Бактериальные инфекции мочевыводящих путей

Мочевые пути на всем протяжении от почек до наружного отверстия мочеиспускательного канала в норме стерильны и устойчивы к бактериальной колонизации несмотря на частую контаминацию бактериями кишечной флоры. Основной защитой от инфекции мочевыводящих путей является полное опорожнение мочевого пузыря во время мочеиспускания. Другие механизмы, за счет которых поддерживается стерильность мочевых путей, включают кислую реакцию мочи, функционирование везикоуретрального клапана, а также различные иммунологические и слизистые барьеры.

Около 95% инфекций мочевыводящих путей возникают, когда бактерии поднимаются по уретре в мочевой пузырь, а в случае пиелонефрита – по мочеточнику в почку. Остальные случаи мочевых инфекций имеют гематогенную этиологию. Вследствие инфекции мочевыводящих путей могут возникать системные инфекции, особенно у пожилых пациентов. Инфекции мочевыводящих путей являются распространенной причиной развития внутрибольничной бактериемии (1).

Неосложненными инфекциями мочевыводящих путейобычно считаются цистит или пиелонефрит, которые возникают у взрослых женщин в пременопаузе без структурных или функциональных аномалий мочевых путей, у небеременных и не имеющих никаких существенных сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к более тяжелым исходам. Кроме того, некоторые эксперты считают неосложненными инфекциями мочевыводящих путей, даже если они поражают женщин в постменопаузе или пациентов с хорошо контролируемым диабетом. Среди мужчин большинство инфекций мочевыводящих путей возникают у детей или пожилых пациентов, что обусловлено анатомическими аномалиями или инструментальными процедурами, и считаются осложненными.

Редкие инфекции мочевыводящих путей, которые развиваются у мужчин в возрасте 15–50 лет, как правило, у мужчин, которые имеют незащищенный анальный секс или тех, кто имеет необрезанный пенис, и они, как правило, считаются неосложненными. ИМП у мужчин этого возраста, которые не имели незащищенного анального секса или необрезанный пенис, очень редки и, хотя также считаются неосложненными, требуют оценки на наличие урологических аномалий.

Осложненная инфекция мочевыводящих путей может развиваться у лиц любого пола и возраста. В этой роли обычно выступают пиелонефрит или цистит, которые не соответствуют критериям неосложненной инфекции. Инфекция мочевыводящих путей считается сложной, если пациент ребенок, беременная или имеет одно из следующего:

Структурные или функциональные аномалии мочевых путей и препятствие выделению мочи

Сопутствующие заболевания, увеличивающие риск инфицирования или устойчивости к лечению, такие как плохо контролируемый сахарный диабет, хроническая болезнь почек или иммунодефицит.

Недавнее проведение инструментальной процедуры или операции на мочевых путях