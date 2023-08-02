Большинство случаев эпидидимита (и орхиэпидидимита) вызываются бактериаями. Как воспаление затрагивает семявыносящий проток, развивает деферентит. Когда воспалены все структуры семенного канатика, диагноз представляет собой фуникулит. В редких случаях происходит образование абсцесса придатка, внепридаточного абсцесса мошонки, пиоцеле (накопление гноя внутри гидроцеле) и инфаркт яичка.

Орхоэпидидимит Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У мужчин < 35 лет большинство случаев связаны с инфекционными агентами, передаваемыми половым путем, особенно Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis. Инфекция может начинаться как уретрит.

У мужчин старше 35 лет большинство случаев связаны с грамотрицательными бактериями группы кишечной палочки и встречаются у больных с урологическими заболеваниями, длительно стоящими катетерами или недавно произведенными урологическими манипуляциями.

Туберкулезный эпидидимит и сифилитические гуммы в США встречаются редко, за исключением случаев у иммунокомпрометированных (например, ВИЧ-инфицированных) больных.