Наиболее частыми причинами потери памяти (см. таблицу Характеристики наиболее распространенных причин потери памяти [Characteristics of Common Causes of Memory Loss]) являются

Нарушения памяти, ассоциированные с возрастом (наиболее частая причина)

Умеренные когнитивные нарушения

Деменция

Депрессия

Возрастное нарушение памяти означает ухудшение памяти при старении. Людям с этим заболеванием становится сложно запомнить новую информацию (например, имя нового соседа, новый компьютерный пароль), а также изучить новую сложную информацию и задачи (например, рабочие процедуры, компьютерные программы). Нарушение памяти, связанное с возрастом, приводит к забывчивости, возникающей время от времени (например, потеря ключей от машины), или к замешательству. Тем не менее когнитивные функции и способность выполнять большинство видов повседневной деятельности не нарушаются. При наличии достаточного времени для обдумывания и ответа на вопросы, пациент в таком состоянии, как правило, справляется с заданием, что указывает на сохранность памяти и когнитивных функций.

У пациентов с умеренными когнитивными нарушениями имеется истинное снижение памяти, в отличие от замедления вспоминания при относительно сохранной памяти у пациентов того же возраста без когнитивных нарушений. Умеренные когнитивные нарушения поначалу имеют тенденцию к нарушению кратковременной (так называемой эпизодической) памяти. Пациентам сложно вспомнить содержание недавнего разговора, место, где лежат часто используемые предметы, они забывают о назначенных встречах. Однако память на отдаленные события обычно остается интактной, и внимание также не страдает (так называемая рабочая память – пациенты могут воспроизвести список каких-либо предметов и выполнить простые вычисления). Определение умеренных когнитивных нарушений находится в разработке; в настоящее время умеренными когнитивными нарушениями считаются нарушение памяти и/или других когнитивных функций, которое выражено не настолько сильно, что затрудняет повседневную активность. Примерно у 50% пациентов с умеренными когнитивными нарушениями деменция развивается в течение 3 лет (1).

У пациентов с деменцией отмечается потеря памяти в сочетании с когнитивными нарушениями и расстройствами поведения. Например, они могут испытывать трудности при подборе слов и/или назывании предметов (афазия), выполнении ранее изученных движений (апраксия) или планировании и организации повседневных задач, таких как приготовление пищи, покупки и оплата счетов (нарушение исполнительной деятельности). Может измениться личность пациента – так, например, может появиться нехарактерная ранее для человека раздражительность, беспокойство, возбуждение и/или несговорчивость.

Депрессия часто встречается у пациентов с деменцией. Тем не менее, депрессия сама по себе может вызывать потерю памяти, имитирующую деменцию (псевдодеменция). У таких пациентов обычно наблюдаются и другие признаки депрессии.

Делирий проявляется острым спутанным состоянием сознания, которое может быть вызвано тяжелой инфекцией, лекарством (его побочным действием) или запрещенным веществом, а также отменой лекарства или запрещенного вещества. У пациентов с делирием имеется расстройство памяти, однако главной причиной такого состояния являются тяжелые общие изменения (прежде всего, нарушение внимания) и когнитивная дисфункция, а не потеря памяти.

Таблица Частые причины нарушения памяти Таблица

К менее распространенным причинам потери памяти, которые могут быть устранены при помощи лечения, относятся следующие:

Другие нарушения могут быть излечимы, в зависимости от масштаба и степени повреждения тканей. Они включают: