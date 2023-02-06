Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)

Являясь продолжением продолговатого мозга в каудальном направлении, спинной мозг начинается в области большого затылочного отверстия и заканчивается на уровне верхних поясничных позвонков (обычно L1 или L2), где формируется мозговой конус (conus medullaris). В пояснично-крестцовой области корешки спинномозговых нервов, исходящих из нижних сегментов спинного мозга, спускаются в позвоночном канале практически вертикально, образуя так называемый конский хвост (cauda equina).

Находящееся по периферии спинного мозга белое вещество составляют восходящие и нисходящие проводящие пути, образованные миелинизированными чувствительными и двигательными волокнами. Центрально расположенное серое вещество (на поперечном разрезе имеющее форму буквы Н) включает тела нейронов и немиелинизированные волокна (см. рисунок Спинномозговой нерв). В передних (вентральных) рогах спинного мозга находятся нижние (периферические) мотонейроны, получающие импульсы от двигательной коры через нисходящие кортикоспинальные тракты и, на сегментарном уровне, от вставочных нейронов и афферентных волокон мышечных веретен. Аксоны нижних мотонейронов составляют эфферентное звено спинномозговых нервов. В задних (дорсальных) рогах проходят чувствительные волокна, которые начинаются от тел нейронов, расположенных в спинномозговом узле. В сером веществе также находятся многочисленные вставочные нейроны, которые передают двигательные, чувствительные или рефлекторные импульсы от задних к передним корешкам, от одной половины спинного мозга к другой или между сегментами.

Посредством спиноталамического тракта проводится болевая температурная чувствительность от противоположной половины тела; остальные проводящие пути в основном идут ипсилатерально. Спинной мозг разделен на функциональные сегменты (уровни), которые соответствуют местам выхода 31-й пары корешков спинномозговых нервов.