Обзор инсульта (Overview of Stroke)

Содержание уровня глюкозы в крови измеряют у постели больного для исключения гипогликемию. Единственным лабораторным тестом, необходимым для всех пациентов перед назначением тромболитиков, является измерение уровня глюкозы в крови. Однако если пациент получает антикоагулянт, его обследуют на количество тромбоцитов, международное нормализованное отношение (МНО) и частичное тромбопластиновое время.

Если инсульт все же подозревают необходимо неотложное проведение нейровизуализации для дифференцирования геморрагического и ишемического инсульта и выявления признаков внутричерепной гипертензии. КТ обладает высокой чувствительностью для обнаружения внутричерепного кровоизлияния, однако в первые часы после ишемического инсульта в переднем сосудистом бассейне патологические изменения на КТ могут отсутствовать или быть минимальными. Также при КТ редко выявляют инфаркты малых размеров в зоне вертебробазилярного бассейна. МРТ обладает высокой чувствительностью к обнаружению внутричерепного кровоизлияния и может выявлять признаки ишемического инсульта, которые были пропущены при проведении КТ, но КТ обычно может быть сделана более быстро. Если при клиническом подозрении на инсульт КТ не дает подтверждения, то диффузионно-взвешенная МРТ может обнаружить ишемический инсульт.

Изображения ишемического инсульта Подострый инфаркт СМА (КT) На этом изображении видно низкое ослабление в области правой средней мозговой артерии, что соответствует подострому ишемическому инсульту с кровоизлиянием, развивающимся в зонах ишемии. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Острый ишемический инсульт (МРТ) На данном МРТ-скане показана область ограниченной диффузии, соответствующая острому ишемическому инсульту в островковой и лобной долях слева. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Ji Y. Chong, MD. Ишемический инсульт в левой средней мозговой артерии (КТ) На этом изображении КТ головного мозга без контрастирования видна уплотнённая левая средняя мозговая артерия. Этот признак указывает на локализованный сгусток в левой средней мозговой артерии (стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Ji Y. Chong, MD. Подострый инфаркт СМА (КT) На этом изображении видно низкое ослабление в области правой средней мозговой артерии, что соответствует подострому ишемическому инсульту с кровоизлиянием, развивающимся в зонах ишемии. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Острый ишемический инсульт (МРТ) На данном МРТ-скане показана область ограниченной диффузии, соответствующая острому ишемическому инсульту в островковой и лобной долях слева. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Ji Y. Chong, MD. Ишемический инсульт в левой средней мозговой артерии (КТ) На этом изображении КТ головного мозга без контрастирования видна уплотнённая левая средняя мозговая артерия. Этот признак указывает на локализованный сгусток в левой средней мозговой артерии (стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Ji Y. Chong, MD.

Если сознание нарушено и латерализующие симптомы отсутствуют или выражены нечетко, проводится дополнительное обследование для выявления других причин, помимо инсульта (например, постиктального состояния, метаболической энцефалопатии):

Анализы крови: всесторонняя оценка метаболизма (включая как минимум электролиты крови, мочевину (АМК), креатинин и уровень кальция), общий клинический анализ крови (ОАК) с определением лейкоцитарной формулы и тромбоцитов, печеночные пробы и показатель содержание аммиака

Газы артериальной крови

Посев крови и мочи, а также токсикологические исследования в плановом порядке

Электрокардиография (ЭКГ) для выявления инфаркта миокарда и новых аритмий

Рентгенография органов грудной клетки для выявления новых заболеваний легких, которые могут повлиять на оксигенацию головного мозга.

Визуализационные исследования для выявления образований, кровоизлияний, отеков, признаков травмы костей и гидроцефалии (сначала неконтрастная КТ головы, затем МРТ или КТ с контрастом, если это необходимо для постановки диагноза)

Эхокардиография для проверки сердца на наличие сгустков крови, насосных или структурных аномалий и клапанных нарушений

Электроэнцефалография

После определения типа инсульта (ишемический или геморрагический) необходимо провести тесты для установления его причины. Пациента надо обследовать на предмет острых сопутствующих заболеваний (например инфекций, дегидратации, гипоксии, гипергликемии, артериальной гипертензии). Пациентов опрашивают на предмет депрессии, которая часто развивается после инсульта. Специалисты по дисфагии оценивают имеющиеся у пациента нарушения глотания, иногда с этой целью проводят исследование глотания с помощью бариевой взвеси.