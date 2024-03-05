Поражения нервных корешков

Наиболее распространенной причиной радикулопатии является

Позвоночник и нервные корешки спинного мозга 3D модель

Изменения костей, вызванные ревматоидным артритом (РА) или остеоартритом, особенно в шейных и поясничных областях, могут также вызывать компрессию отдельных нервных корешков.

Реже к множественной мозаичной корешковой дисфункции приводит карциноматозный менингит. Изредка объемные образования спинного мозга (например, эпидуральные абсцессы и опухоли, спинальные менингиомы, нейрофибромы) могут проявляться корешковыми симптомами, а не типичными симптомами дисфункции спинного мозга.

Вследствие ишемии нервных корешков возможна радикулопатия при диабете с болями в грудной клетке или в конечностях.

Поражение нервных корешков бывает при микобактериальных (например, при туберкулезе), грибковых (например, гистоплазмоз) и спирохетозных (например, болезнь Лайма, сифилис) инфекциях. Опоясывающий лишай обычно вызывает развитие болезненной радикулопатии с потерей чувствительности по дерматомному типу и характерной сыпью, но он может вызвать моторную радикулопатию с сегментарной слабостью и выпадением рефлексов. Вызванный цитамегаловирусом полирадикулит является осложнением СПИДА.