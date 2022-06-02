Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом представляет собой системный некротизирующий васкулит малых и средних сосудов с развитием экстраваскулярных гранулем, эозинофилии и эозинофильной инфильтрации тканей. Он возникает при астме, начавшейся у взрослых, у пациентов с аллергическим ринитом, назальным полипозом или их сочетанием. Диагноз может быть подтвержден по результатам биопсии. Лечение в основном состоит из кортикостероидов в сочетании с другим иммунодепрессантом.
(См. также Обзор васкулита (Overview of Vasculitis)).
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) проявляется примерно у 3 человек на 1 миллион. Средний возраст для начала болезни 48 лет.
ЭГПА характеризуется наличием экстраваскулярных некротизирующих гранулем (обычно с большим количеством эозинофилов), эозинофилией и эозинофильной инфильтрацией тканей. Однако эти проявления не всегда сочетаются. Васкулит обычно поражает малые и средние артерии. В заболевание может быть вовлечен любой орган, но чаще всего поражаются легкие, кожа, синусы, кардиоваскулярная система, почки, периферическая нервная система, центральная нервная система, суставы и желудочно-кишечный тракт. В редких случаях легочный капиллярит может стать причиной альвеолярного кровотечения.
Этиология ЭГПА
Причина эозинофильного гранулематоза с полиангиитом неизвестна. Развитие может быть опосредовано аллергическим механизмом с прямым повреждением тканей эозинофилами и продуктами деградации нейтрофилов. Активация Т-лимфоцитов, вероятно, способствует поддержанию эозинофильного воспаления. Синдром возникает у пациентов с астмой, начавшейся у взрослых, аллергическим ринитом, назальным полипозом или сочетанием этих признаков. Антинейтрофильные цитоплазматические аутоантитела (ANCA) присутствуют в 30%-40% случаев.
Симптомы и признаки ЭГПА
Синдром имеет 3 фазы, которые могут перекрываться:
1-я – продромальная – фаза может персистировать в течение нескольких лет. Отмечается аллергический ринит, назальный полипоз, астма или их комбинация.
2-я фаза – характерно повышение числа эозинофилов в крови, эозинофильная инфильтрация тканей. Клиническая симптоматика может напоминать синдром Леффлера, включая хроническую эозинофильную пневмонию и эозинофильный гастроэнтерит.
3-я фаза развивается потенциально угрожающий жизни васкулит. Для этой фазы характерны симптомы органной дисфункции и системные проявления (например, лихорадочное состояние, недомогание, снижение массы тела, утомляемость).
Фазы не обязательно следуют одна за другой в этом порядке, временные интервалы между ними значительно варьируют.
Могут быть поражены различные органы и системы
Дыхательная система: астма, часто с началом у взрослого человека, обычно проявляется в тяжелой форме и является зависимой от кортикостероидов. Часто встречается синусит, но не инвазивный и без тяжелого некротизирующего воспаления. У пациентов может присутствовать одышка. Часто встречаются транзиторные пятнистые легочные инфильтраты.
Неврология: широко распространены неврологические проявления заболевания. Множественная мононевропатия (множественный мононеврит) наблюдается у до трех четвертей пациентов. Вовлечение ЦНС в заболевание наблюдается редко, но в таких случаях развивается гемипарез, нарушение сознания, припадки и кома с поражением или без поражения черепномозговых нервов или с признаками инсульта.
Кожа: примерно у половины пациентов наблюдаются поражения кожи. Узлы и папулы появляются на разгибательных поверхностях конечностей. Они вызваны экстраваскулярными гранулематозными поражениями с центральным некрозом. Может развиться пурпура или эритематозные папулы вследствие лейкоцитокластического васкулита с выраженной эозинофильной инфильтрацией или без нее.
Скелетно-мышечная система: артралгии, миалгии или даже артрит.
Сердечная система: поражение сердца (основная причина смертности) включает в себя сердечную недостаточность вследствие миокардита и эндомиокардиального фиброза, васкулит коронарных артерий (возможно с инфарктом миокарда), заболевания клапанов и перикардит. Преобладающим гистологическим проявлением является эозинофильный миокардит.
Желудочно-кишечный тракт:у трети пациентов могут отмечаться признаки поражения желудочно-кишечного тракта (например, боли в животе, диарея, кровотечение, бескаменный холецистит), обусловленные эозинофильным гастроэнтеритом или ишемией брыжейки в связи с васкулитом.
Почки: почки поражаются менее часто, чем при других васкулитных заболеваниях, ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами. Эозинофильное или гранулематозное воспаление почек встречается редко. Обычно возникает пауцииммунный (с малым количеством иммунных комплексов) очаговый сегментарный некротизирующий гломерулонефрит с формированием полулуний.
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Поражение почек, сердца или нервной системы является плохим прогностическим признаком.
Диагностика ЭГПА
Клинические критерии
Рутинные лабораторные тесты
Эхокардиография
Биопсия
Согласно рекомендациям, принятым в 2012 году на консенсусной конференции в Чапел Хилл (1), эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) определяется как эозинофильный воспалительный некротический гранулематоз с вовлечением дыхательных путей и некротическим васкулитом мелких и средних сосудов в сочетании с астмой и эозинофилией. Criteria for classification from the American College of Rheumatology consist of the following:
Астма
Эозинофилия > 10% в периферической крови
Синусит
Легочные инфильтраты, иногда транзиторные
Гистологические признаки васкулита с экстраваскулярными эозинофилами
Множественная мононейропатия или полинейропатия
Если присутствуют 4 и более критерия, чувствительность составляет 85%, а специфичность – 99,7%.
Лабораторное исследование помогает подтвердить диагноз, уточнить выраженность органной патологии и дифференцировать ЭГПА от других эозинофильных заболеваний: например, паразитарных инфекций, побочных реакций лекарственных препаратов, острой эозинофильной пневмонии и хронической эозинофильной пневмонии, аллергического бронхопульмонального аспергиллеза и гиперэозинофильного синдрома. Диагноз ЭГПА можно предположить по клиническим признакам и результатам рутинных лабораторных тестов, но обычно его следует подтвердить результатами биопсии легкого или другой пораженной ткани.
Выполняют исследование крови и рентгенографию органов грудной клетки, но их результаты не позволяют установить диагноз. Для выявления эозинофилии, которая у некоторых пациентов может быть маркером активности заболевания, проводят общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. Периодически определяют содержание IgЕ, С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) для оценки воспалительной активности. Для обнаружения болезни почек и контроля ее тяжести проводят анализ мочи и уровня креатинина. Также измеряют уровни электролитов.
Серологическое исследование выявляет антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) примерно у 40% пациентов; при наличии АНЦА проводят иммуноферментное исследование (ELISA) для выявления специфических антител. Наиболее характерным результатом считается выявление перинуклеарных АНЦА (пАНЦА) с антителами к миелопероксидазе, но тест на АНЦА не является специфичным или чувствительным для ЭГПА.
Несмотря на то, что эозинофилия, выявление IgE, АНЦА, измерение СОЭ и уровня С-реактивного белка успешно используются в качестве маркеров активности заболевания, предсказать дальнейшие обострения заболевания можно только с существенными ограничениями.
При рентгенографии грудной клетки часто выявляют транзиторные пятнистые легочные инфильтраты.
Двухмерная эхокардиограмма сердца должна проводиться у всех пациентов в начале исследования; ее повторяют через некоторое время, если развиваются симптомы и/или признаки сердечной недостаточности.
По возможности следует выполнить биопсию наиболее доступной пораженной ткани.
Справочные материалы по диагностике
1. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al: 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum 65(1):1-11, 2013. doi: 10.1002/art.37715
Лечение ЭГПА
Кортикостероиды
Основой лечения эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА) является системная терапия кортикостероидами совместно с иммунодепрессантами, так как монотерапия кортикостероидами часто не поддерживает ремиссию даже в отсутствие неблагоприятных прогностических факторов. В зависимости от тяжести и типа поражения органов на основании тех же общих критериев, что и при терапии гранулематоза с полиангиитом или микроскопического полиангиита, к курсу терапии добавляются другие иммуносупрессанты (например, циклофосфамид, ритуксимаб, метотрексат, азатиоприн). В ретроспективном исследовании 41 пациента с ЭГПА, принимавших ритуксимаб, 49% находились в состоянии ремиссии 12 месяцев и ритуксимаб снизил их потребность в кортикостероидах. Это положительные результаты в сравнении с другими методами лечения. Было показано, что меполизумаб, 300 мг подкожно каждые 4 недели, снижает частоту рецидивов при легкой и средней степени тяжести, рецидивирующем или рефрактерном ЭГПА. Благоприятный эффект в основном наблюдался в верхних и нижних дыхательных путях, включая активную астму (1). Эффективность меполизумаба у пациентов с тяжелой клинической картиной заболевания, включая патологию сердца, не известна.
Поражение сердца, проявляющееся миокардитом с сердечной недостаточностью, является основной причиной смерти при ЭГПА.
Справочные материалы по лечению
Wechsler ME, Akuthota P, Jayne D, et al: Mepolizumab or placebo for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. N Engl J Med 376(20):1921-1932, 2017. doi:10.1056/NEJMoa1702079
Основные положения
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом является редко встречающимся васкулитом сосудов малого и среднего диаметра.
Фазы заболевания включают симптомы со стороны верхних дыхательных путей с хрипами, эозинофильную пневмонию, гастроэнтерит и опасный для жизни васкулит.
Можно наблюдать как наличие, так и отсутствие четкой последовательности возникновения фаз, или их совмещение.
В процесс может вовлекаться сердечно-сосудистая и нервная системы, что говорит о плохом прогнозе.
Заболевание диагностируют на основе клинических критериев, общеклинических лабораторных исследований, в некоторых случаях - биопсии.
Всем пациентам необходимо сделать двухмерную эхокардиограмму.
Лечение проводится с использованием кортикостероидов и других иммунодепрессантов в зависимости от тяжести заболевания и на основании тех же критериев, что и при терапии гранулематоза с полиангиитом или микроскопического полиангиита.
Рассматривается лечение ритуксимабом по причине высокой скорости ответной реакции и снижения потребности в кортикостероидах при этом.
Следует рассмотреть возможность применения меполизумаба при рецидивирующих или рефрактерных заболеваниях, которые начались с проявлений со стороны верхних и/или нижних дыхательных путей.
Дополнительная информация
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Американская коллегия ревматологов (ACR): Перечисляет ряд утвержденных классификационных наборов критериев и предоставляет информацию о назначении наборов критериев, их разработке и валидации, а также роли ACR в их принятии.