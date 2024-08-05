Выраженное сердцебиение

Механизмы, приводящие к появлению чувства сердцебиения, неясны. Обычно синусовый ритм с нормальной частотой не ощущается пациентом, а сердцебиение, как правило, отражает изменения частоты сокращений или сердечного ритма. В любом случае оно является результатом патологических движений сердца в грудной клетке, которые воспринимаются больным. В случаях одиночной экстрасистолии больной может воспринимать усиленное постэктопическое сокращение как «выпавший» удар сердца, а не сам преждевременный комплекс, что, по-видимому, связано с тем, что экстрасистола блокирует появление очередного синусового комплекса, а это ведет к более длительному периоду наполнения желудочков и к увеличению ударного объема.

Восприятие сердечного ритма может быть крайне разнообразным. Некоторые пациенты ощущают практически каждую экстрасистолу, тогда как другие не знают о наличии у них даже сложных предсердных или желудочковых тахиаритмий. Уровень осознанности повышается у пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих тревогой или депрессией, и снижается у активных и счастливых людей. В ряде случаев возможно появление жалоб на сердцебиение в отсутствие каких-либо нарушений ритма.