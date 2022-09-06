Сердечная недостаточность (СН)

Сократимость сердца (сила и скорость сокращения), желудочковая производительность и потребность миокарда в кислороде определяются

Предварительная нагрузка

Постнагрузкой

Доступность субстрата (например, кислорода, жирных кислот или глюкозы)

Частота и ритм сердечных сокращений

Объем жизнеспособного миокарда

Сердечный выброс (СВ) определяется ударным объемом и частотой сердечных сокращений в единицу времени; на него влияет также венозный возврат, периферическое сосудистое сопротивление и нейрогуморальные факторы.

Преднагрузка – состояние сердца в конце фазы его расслабления и наполнения (диастолы) непосредственно перед сокращением (систолой). Преднагрузка отражает степень конечного диастолического растяжения волокон миокарда и конечного диастолического объема, на который влияет диастолическое давление в желудочке и структура миокардиальной стенки. Конечное диастолическое давление левого желудочка (ЛЖ), особенно, если оно выше нормы, служит основным показателем преднагрузки. Влияют на преднагрузку дилатация, гипертрофия и изменения растяжимости миокарда ЛЖ (комплаенс).

Постнагрузка - это сила сопротивления сокращению волокон миокарда в начале систолы. Она определяется давлением в ЛЖ, объемом и толщиной стенки при открытии аортального клапана. В клиническом аспекте системное систолическое кровяное давление, определяемое во время или сразу после открытия аортального клапана, коррелирует с пиковым систолическим напряжением стенки желудочка и приближается к величине постнагрузки.

Закон Франка – Старлинга описывает отношения между преднагрузкой и работой сердца. В норме систолическая работа сердца (сократимость), представленная ударным объемом или СВ, пропорциональна преднагрузке в пределах нормального физиологического диапазона (см. рисунок Закон Франка-Старлинга). Сократимость трудно измерить клинически (поскольку это требует канюляции сердца с анализом давления и объема), но ее хорошо отражает фракция выброса (ФВ), которая является соотношением ударного и конечно-диастолического объема после выброса при сокращении (ударный объем/конечно-диастолический объем). Обычно для адекватной оценки ФВ используют неинвазивные методы, такие как эхокардиография, ядерная томография или МРТ.

Соотношение сила-частота относится к явлению, при котором повторяющаяся стимуляция мышцы в определенном диапазоне частот приводит к увеличению силы сокращения. Нормальная сердечная мышца при обычной частоте сердечных сокращений демонстрирует положительное соотношение «сила-частота», поэтому более высокая частота сокращения сердечных мышц приводит к более сильному сокращению (и соответствует большей потребности в субстрате). При некоторых типах сердечной недостаточности соотношение сила-частота может стать отрицательным, так что сократимость миокарда снижается при увеличении частоты сердечных сокращений выше определенного уровня.

Кардиальный резерв – это способность сердца увеличивать свою производительность по сравнению с состоянием покоя в ответ на эмоциональное или физическое напряжение. Организм может увеличивать потребление кислорода с 250 до ≥ 1500 мл/минуту при максимальном напряжении. Механизмы развития включают:

Увеличение частоты сердечных сокращений

Увеличение систолического и диастолического объема

Увеличение ударного объема крови

Увеличение экстракции кислорода тканями (разница между содержанием кислорода в артериальной крови и смешанной крови венозной или легочной артерии)

У хорошо тренированных взрослых молодых людей во время максимальной нагрузки частота сердечных сокращений может увеличиться с 55–70 в минуту (в покое) до 180 в минуту, а СВ может увеличиться с 6 до ≥ 25 л/мин и более. В покое артериальная кровь содержит приблизительно 18 мл кислорода в 1 дл крови, а смешанная венозная кровь или кровь легочной артерии – около 14 мл/дл. Таким образом экстракция кислорода составляет около 4 мл/дл. Когда увеличивается потребность, экстракция кислорода может повысится до 12-14 мл/дл. Данный механизм помогает компенсировать также и снижение тканевого кровотока при сердечной недостаточности.