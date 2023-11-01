У пациентов пожилого возраста наиболее распространенным предшественником аортального стеноза является

Аортальный склероз

Причина аортального склероза и стеноза еще не известна, однако она опосредована воспалительным процессом, сходным с атеросклерозом, но имеющим отличия от него. Генетические, анатомические, гидродинамические и экологические факторы риска включают гипертонию, курение, высокий уровень холестерина и наличие двустворчатого клапана. Отложение липидов и воспаление приводят к улотнению структур аортального клапана в виде фиброза и кальцификации, не вызывая вначале значительной обструкции. С годами аортальный склероз прогрессирует до стеноза не менее чем у 15% пациентов.

Липопротеин (а) вовлечен в патогенез как аортального стеноза, так и атеросклероза. Повышенные уровни липопротеина (а) также предсказывают более быстрое гемодинамическое прогрессирование АС.

Пациенты с псориазом имеют повышенный риск развития атеросклероза, а совсем недавно была найдена связь псориаза с повышенным риском развития аортального стеноза.

У пациентов < 70 лет наиболее распространенной причиной аортального стеноза является

Врожденный двустворчатый аортальный клапан

Врожденный аортальный стеноз выявляют у 3–5 из 1 000 новорожденных детей, чаще у мальчиков; он ассоциирован с коарктацией и прогрессирующим расширением восходящей аорты, приводящим к ее аортальную расслоению.

В странах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания наиболее частой причиной аортального стеноза во всех возрастных группах является

Надклапанный АС, вызванный наличием врожденной мембраны или сужением просвета аорты выше синусов Вальсальвы, встречается редко. Спорадическая форма надклапанного АС связана с характерным внешним видом лица (высокий и широкий лоб, гипертелоризм, косоглазие, вздернутый нос, длинный желобок под носом, широкий рот, нарушения роста зубов, пухлые щеки, микрогнатия, низко посаженные уши). В том случае, если данная аномалия связана с идиопатической гиперкальцемией на ранней стадии развития, эта форма известна как синдром Уильямса.

Подклапанный АС, вызванный врожденным мембранным или фиброзным кольцом чуть ниже аортального клапана, является редкостью.