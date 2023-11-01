Аортальная недостаточность (АН) – это неполное закрытие аортального клапана, приводящее к оттоку крови из аорты в левый желудочек во время диастолы. Причины включают дегенерацию клапанов и расширение корня аорты (с или без митрального клапана), острый ревматизм, эндокардит, миксоматозную дегенерацию, расслоение корня аорты и заболевания соединительной ткани (например, синдром Марфана) или ревматические заболевания. Симптомами могут быть одышка при физической нагрузке, ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка, сердцебиение и боль в груди. При осмотре можно выявить высокое пульсовое давление и протодиастолический шум. Диагноз устанавливают посредством физикального осмотра и эхокардиографии. Лечение предполагает замену или пластику аортального клапана.
(См. также Обзор нарушений клапанов сердца (Overview of Cardiac Valvular Disorders)).
Этиология аортальной регургитации
Аортальная регургитация может быть острой (очень редко) или хронической.
Первичными причинами острой аортальной регургитации являются:
Основные причины хронической недостаточности аортального клапана у взрослых:
Дегенерация аортального клапана и корня (с или без вовлечения митрального клапана)
Миксоматозная дегенерация
Травма
Наиболее частой причиной хронической аортальной недостаточности у детей является
Дефект межжелудочковой перегородки с пролапсом аортального клапана
Аортальная недостаточность вследствие миксоматозной дегенерации может развиться у больных с синдромом Марфана или синдромом Элерса – Данло.
Иногда аортальная реургитация бывает вызвана серонегативной спондилоартропатией (например, анкилозирующим спондилитом, реактивным артритом, псориатическим артритом), ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, артритом, связанным с язвенным колитом, люэтическим (сифилитическим) аортитом, незавершенным остеогенезом, надклапанным или дискретным мембранным субаортальным стенозом, артериитом Такаясу, разрывом синуса Вальсальвы, акромегалией и гигантоклеточным артериитом.
Патофизиология аортальной регургитации
При аортальной регургитации возникает объемная перегрузка левого желудочка (ЛЖ), т.к. ЛЖ во время диастолы получает кровь из аорты в дополнение к крови из левого предсердия.
При острой АН, ЛЖ не имеет времени для достаточного расширения, чтобы приспособиться к увеличенному объему, который затем вызывает быстрое увеличение давления в левом желудочке и впоследствии отек легких и снижение сердечного выброса.
При хронической аортальной регуритации гипертрофия и дилятация ЛЖ может происходить постепенно, так что нормальное давление в левом желудочке и сердечный выброс сохраняются. Но декомпенсация в конечном счете развивается приводя к развитию аритмий, нарушению функции ЛЖ и сердечной недостаточности (СН).
Симптомы и признаки аортальной регургитации
Острая недостаточность аортального клапана вызывает симптомы сердечной недостаточности (одышка, утомляемость, слабость, отеки) и кардиогенный шок (гипотония с последующей полиорганной недостаточностью).
Хроническая аортальная недостаточность обычно бывает бессимптомной многие годы; постепенно развиваются прогрессирующая одышка при физической нагрузке, ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка и сердцебиение.
Симптомы сердечной недостаточности слабо коррелируют с объективными показателями функции левого желудочка. Боль в груди (стенокардия) появляется приблизительно у 5% пациентов, не имеющих сопутствующей ИБС, причем чаще она возникает ночью. Могут появиться признаки эндокардита (например, лихорадка, анемия, потеря массы тела, эмболия различной локализации), поскольку патологически измененный аортальный клапан предрасположен к бактериальному поражению.
Симптомы варьируют в зависимости от тяжести и остроты аортальной недостаточности. Признаки при острой аортальной регургитации являются свидетельством сердечной недостаточности и кардиогенного шока и, как правило, включают тахикардию, холодные конечности, хрипы в легких и низкое артериальное давление (АД). 1-й тон сердца (S1) обычно отсутствует (по причине уравнивания диастолического давления ЛЖ и аорты), в то же время является распространенным 3-й тон сердца (S3). Шум при АН может отсутствовать, даже в случае тяжелого течения, хотя шум Остина-Флинта является распространенным симптомом.
По мере прогрессирования хронического заболевания происходит повышение систолического артериального давления при уменьшении диастолического, что приводит к увеличению пульсового давления. Со временем верхушечный толчок левого желудочка может становиться более протяженным, усиливаться, смещаться вниз и латерально, с систолическим втяжением во всей левой парастернальной области, что создает колебательное движение левой половины грудной клетки.
На более поздних стадиях АН можно пальпировать систолическое дрожание в области верхушки сердца и над сонными артериями; это вызвано большим ударным объемом и низким аортальным диастолическим давлением.
Аускультативные симптомы включают нормальный S1 и нерасщепленный, громкий, заостренный или хлопающий II сердечный тон (S2) вследствие усиленного сопротивления упругой аорты. Шум АН часто невпечатляющий. Шум дующий, высокочастотный, диастолический, затихающий, начинается сразу после аортального компонента S2 (A2); наиболее громко он слышен в третьем или четвертом межреберье слева от грудины. Шум выслушивается лучше всего стетоскопом с диафрагмой при наклоне больного вперед с задержкой дыхания в конце выдоха. Он усиливается при пробах, которые увеличивают постнагрузку (например, приседание, изометрическое рукопожатие). Если АН небольшая, шум может возникать только в ранней диастоле. Если диастолическое давление ЛЖ очень высокое, шум становится короче, поскольку аортальное давление и диастолическое давление ЛЖ уравниваются в ранней диастоле.
Другие патологические аускультативные признаки включают шум изгнания и шум потока регургитации, щелчок изгнания вскоре после S1 и шум аортального потока изгнания. Диастолический шум, слышимый в подмышечной впадине или в середине левой половины грудной клетки (шум Коула – Сесила), вызван слиянием аортального шума с S3, который возникает из-за одновременного наполнения ЛЖ из левого предсердия и аорты. Шум, который слышен на верхушке в среднюю и позднюю фазы диастолы (шум Остина Флинта), может быть следствием быстрого потока регургитации в ЛЖ, которая вызывает вибрацию створки митрального клапана на пике предсердного потока; этот шум похож на диастолический шум митрального стеноза.
Другие симптомы возникают редко, они обладают низкой или неизвестной специфичностью. К видимым признакам относятся
Кивательный гиперкинез головы (симптом Мюссе)
Пульсация капилляров ногтевого ложа (симптом Квинке, лучше определяемый при легком надавливании)
Пульсация язычка (признак Мюллера)
К пальпируемым симптомам относятся
Напряженный пульс с быстрым подъемом и падением (волновой удар, скачущий или скорый пульс)
Пульсация сонных артерий (симптом Корригана)
Пульсация ретинальных артерий (признак Беккера)
Пульсация печени (симптом Розенбаха)
Пульсация селезенки (признак Герхарда)
Данные исследований артериального давления могут включать:
Подколенное систолическое давление ≥ 60 мм рт. ст. выше плечевого давления (признак Хилла)
Падение диастолического АД на > 15 мм рт. ст. при поднятии руки (симптом Мейна)
Аускультативные признаки включают
Резкий звук, слышимый над пульсом бедренной артерии (звук пистолетного выстрела или симптом Траубе)
Систолический шум над бедренной артерией при дистальном и диастолический шум при проксимальном пережатии артерии (симптом Дюрозье)
Диагностика аортальной регургитации
Эхокардиография
Диагноз аортальная недостаточность следует предположить, если анамнез и результаты медицинского обследования, подтверждены результатами эхокардиографии. Допплер-эхокардиография применяется для выявления, количественной оценки объема регургитации и тяжести АН. Двухмерная эхокардиография помогает определить размер корня аорты, а также анатомические особенности и функцию ЛЖ.
Подтвердить тяжелую хроническую аортальную регургитацию можно на основании следующих данных:
Ширина струи при цветной допплерографии ≥ 65% от диаметра выносящего тракта ЛЖ
Голодиастолический обратный ток в брюшной аорте (специфичен для тяжелой АН)
Регургитационный объем ≥ 60 мл/удар
Фракция регургитации ≥ 50%
Перешеек регургитации > 6 мм (самый узкий диаметр для оттока жидкости при аномальном отверстии клапана)
Эхокардиографически можно также оценить тяжесть легочной гипертензии, вторичной по отношению к недостаточности ЛЖ, обнаружить вегетации или выпот в полость перикарда (например, при расслоении аорты) и дать прогноз. Коарктация связана с двустворчатым клапаном и обнаруживается путем размещения ультразвукового преобразователя в яремной ямке. Чреспищеводная эхокардиография позволяет получить дополнительное изображение расширенной аорты и клапана, что особенно важно при наличии показаний для хирургического вмешательства. Если аорта расширена, рекомендуется провести синхронизированную с ЭКГ компьютерную томографию или МРТ всей грудной аорты. МРТ также позволяет оценить функцию ЛЖ и степень тяжести АН, когда результаты эхокардиографии недостаточны.
Выполняется ЭКГ и рентгенография грудной клетки.
ЭКГ может выявлять нарушения реполяризации с изменениями (или без них) вольтажа комплекса QRS, характерных для гипертрофии ЛЖ, увеличение левого предсердия и инверсию зубца Т с депрессией сегмента ST в грудных отведениях.
Рентгенография грудной клетки может выявить кардиомегалию и увеличенный корень аорты у больных с хронической прогрессирующей АН. При АН тяжелой степени могут появиться симптомы отека легких и сердечной недостаточности. Проба с физической нагрузкой помогает оценить функциональный резерв и выявить симптомы у больных с доказанной АН и сомнительными клиническими проявлениями.
Коронарная ангиография должна быть проведена до операции даже при отсутствии стенокардии, поскольку около 20% пациентов с тяжелой АР имеют тяжелую ишемическую болезнь сердца, что может потребовать сопутствующей операции шунтирования коронарных артерий.
Родственники первой степени родства у пациентов с патологией митрального клапана должны быть обследованы с использованием эхокардиографии, поскольку в 20-30% случаев у них будет наблюдаться аналогичное заболевание.
Лечение аортальной регургитации
Протезирование или пластика аортального клапана
Иногда назначают вазодилататоры, диуретики и нитраты
Когда дилатация корня аорты является частью механизма аортальной регургитации, блокаторы ангиотензиновых рецепторов могут замедлить прогрессирование дилатации корня, что делает их предпочтительными препаратами для пациентов с сопутствующей гипертензией. Эти препараты не уменьшают выраженность аортальной регургитации и не влияют на прогрессирование заболевания.
Вмешательство предполагает либо хирургическое протезирование аортального клапана, либо (реже) его замену. В настоящее время разрабатываются способы чрескожного вмешательства (1). Аортальный биологический клапан требует проведения антикоагулянтной терапии в течение 3-6 месяцев послеоперационного периода, но механический клапан требует пожизненной антикоагуляции с использованием варфарина. Пероральные антикоагулянты прямого действия (ПОАК) неэффективны и не должны назначаться (см. также Антикоагулянтная терапия для пациентов с искусственными клапанами сердца [Anticoagulation for patients with a prosthetic cardiac valve]).
Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) является сложной задачей из-за расширенного кольца аорты и отсутствия достаточной кальцификации створок, что приводит к миграции протезированного клапана и/или перивальвулярной утечке.
Пациентам, которые не являются кандидатами на операцию, полезно лечение сердечной недостаточности (например, с диуретиками, вазодилататорами, нитратами). Бета-блокаторы следует использовать с осторожностью, так как они блокируют компенсаторную тахикардию и ухудшают AН, продлевая диастолу. Установка внутриаортального баллона-насоса противопоказана, поскольку расширение баллона во время диастолы ухудшает AН.
Пациентам с тяжелой АН, не соответствующим критериям вмешательства, необходима повторная экспертиза путем проведения физикального обследования и эхокардиографии каждые 6–12 месяцев.
Профилактику эндокардита антибиотиками при аортальной регургитации в настоящее время рекомендуют только пациентам, которые перенесли протезирование (см. таблицу Рекомендуемая профилактика эндокардита во время стоматологических процедур или процедур на дыхательных путях).
Показания к вмешательству
Вмешательство показано, когда
АН тяжелая и приводит к появлению симптомов
АР тяжелая и вызывает дисфункцию ЛЖ (ФВ ≤ 55%, конечно-систолический объем ЛЖ > 50 мм, или, отнесённый к площади поверхности тела > 25 мм/м2)
Аортальная регургитация имеет тяжелое течение, по крайней мере 3 серийных исследования показывают прогрессирующее снижение ФВ до 55–60% или прогрессирующее увеличение конечного диастолической размера ЛЖ (LVEDd) до > 65 мм
Пациенты с расширенной восходящей аортой часто имеют АР (аортальную регургитацию), также как и повышенный риск расслоения аорты. Высокий риск расслоения аорты может быть первым показанием к операции на сердце, которая должна быть проведена, если
Диаметр восходящей аорты > 55 мм
При двустворчатом аортальном клапане диаметр восходящей аорты 50–55 мм, а скорость расширения аорты > 5 мм/год, коарктация аорты или наличие расслоения аорты в семейном анамнезе
При синдроме Марфана диаметр восходящей аорты > 50 мм (или менее, если скорость роста аорты > 5 мм/год) или если в анамнезе имеется расслоение аорты при диаметре < 50 мм
При проведении кардиохирургических вмешательств по другим причинам показана сопутствующая операция на аорте, если диаметр восходящей аорты ≥ 45 мм.
Справочные материалы по лечению
1. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al: 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 143(5):e35–e71, 2021. doi: 10.1161/CIR.0000000000000932
Прогноз при аортальной регургитации
На фоне лечения 10-летняя выживаемость у больных с легкой или умеренной аортальной рерургитации составляет 80–95%. При своевременной замене клапана (т.е., до развития сердечной недостаточности и с учетом принятых критериев для вмешательства) отдаленный прогноз у пациентов с умеренной и тяжелой АР хороший. Однако прогноз для пациентов с тяжелой формой АР и сердечной недостаточностью значительно хуже.
Основные положения
Основными причинами острой аортальной регургитации (АН) являются инфекционный эндокардит и расслоение восходящей аорты; хроническая АН у взрослых чаще всего обусловлена дегенерацией створок клапана или корня аорты.
Острая АН вызывает симптомы сердечной недостаточности и кардиогенного шока, но проявления АН могут отсутствовать.
Хроническая AН обычно протекает бессимптомно на протяжении многих лет; затем появляется одышка при физической нагрузке, ортопноэ и приступы удушья в ночное время.
Типичные тоны сердца при хронической АР включают нормальный 1 сердечный тон (S1), следующий за ним быстрый или хлопающий 2 сердечный тон (S2) и дующий, высокочастотный, декрещендо диастолический шум.
При острой AН показано срочное протезирование или пластика клапана.
Хроническая АН требует протезирования клапана аорты или его восстановления при наличии симптомов или развитии дисфункции левого желудочка; пациентам, которые соответствуют критериям для хирургического вмешательства, но не являются кандидатами на такое хирургическое вмешательство, следует назначать лечение сердечной недостаточности.
Аортальная регургитация иногда сопровождается расширением восходящей аорты. Показания к операции на восходящей аорте могут появиться до того, как она будет показана при АР.