Обзор острых коронарных синдромов (ОКС) (Overview of Acute Coronary Syndromes (ACS)

Острые коронарные синдромы включают

Нестабильная стенокардия

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбST)

Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпСТ)

Все эти синдромы связаны с острой коронарной ишемией и различаются на основании симптомов, результатов ЭКГ и уровня кардиологических биомаркеров. Полезно различать эти синдромы, потому что прогноз и лечение различны.

Нестабильная стенокардия (острая коронарная недостаточность, прединфарктная стенокардия, промежуточный коронарный синдром) определяется как одно или несколько из следующих состояний у пациентов, чьи кардиальные биомаркеры не соответствуют критериям инфаркта миокарда (ИМ):

Стенокардия в покое, приступ которой продолжается длительное время (обычно > 20 минут)

Впервые возникшая стенокардия, по крайней мере 3-й степени тяжести, по классификации Канадского общества по изучению сердечно-сосудистых заболеваний (Canadian Cardiovascular Society [CCS]) (см. таблицу Классификация стенокардии Канадского общества по изучению сердечно-сосудистых заболеваний [Canadian Cardiovascular Society Classification System for Angina Pectoris])

Усиление стенокардии, т е ранее диагностировананя стенокардия, которая стала проявляться более частыми, более тяжелыми, более продолжительными приступами или более низким пороговым значением (например, увеличение на ≥ 1 класс CCS или, по крайней мере, до 3-го класса CCS)

Изменения на ЭКГ, такие как депрессия или элевация сегмента SТ либо инверсия зубца Т могут наблюдаться при нестабильной стенокардии, но являются транзиторными. Что касается кардиальных биомаркеров, МВ-фракция креатинфосфокиназы (КФК-МВ) не повышается, но уровень сердечных тропонинов может быть немного увеличен, особенно при проведении теста на высокочувствительный сердечный тропонин (вч-сТн). Нестабильная стенокардия является транзиторным клиническим состоянием и часто предшествует ИМ, нарушениям ритма или внезапной смерти.

ИМ без подъема сегмента ST (ИМбST, субэндокардиальный ИМ) – это некроз сердечной мышцы (о чем свидетельствуют сердечные биомаркеры в крови; уровни тропонина Т или тропонина I и КФК-МВ будут повышены), без острого подъема сегмента ST. Для ИМбST характерны такие изменения ЭКГ как депрессия сегмента ST, инверсия зубца Т или их сочетание.

Инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST (ИМсST, трансмуральный инфаркт миокарда) это некроз кардиомиоцитов, сопровождающийся стойкой элевацией сегмента ST на ЭКГ, которая не исчезает после приема нитроглицерина или появлением впервые блокады левой ножки пучка Гиса. Тропонин I или тропонин Т и КФК-МВ повышены.

Оба типа инфаркта миокарда могут приводить или не приводить к появлению патологического зубца Q на ЭКГ (инфаркт миокарда Q, инфаркт миокарда не-Q).