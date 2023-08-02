Обзор тревожных расстройств (Overview of Anxiety Disorders)

Тревожные расстройства характеризуются постоянным и чрезмерным страхом и тревогой, а также дисфункциональными поведенческими изменениями, которые пациент может использовать для смягчения этих ощущений. Тревожные расстройства отличаются друг от друга в зависимости от конкретных объектов или ситуаций, вызывающих страх, тревогу и связанные с ними изменения поведения.
Каждый человек периодически испытывает страх и тревогу.
Страх является эмоциональным, физическим и поведенческим ответом на сразу узнаваемую внешнюю угрозу (например, вторжение злоумышленника; автомобиль, скользящий на льду).
Тревога является неприятным эмоциональным состоянием нервозности и беспокойства; причины ее возникновения не столь очевидны. Тревога не привязана к точному времени угрозы, она может быть упреждающей перед угрозой сохраняться после того, как угрожающая ситуация миновала, или происходить без идентифицируемой угрозы.
Люди часто испытывают и страх и тревогу в виде ощущения изменений в их теле (например, потливость, тошнота) и поведении (например, избегание, гнев). Часто люди, осознавая эти физические и поведенческие изменения, не могут четко определить, что они испытывают тревогу или страх.
Адаптивная тревога может помочь мотивировать людей готовиться, практиковаться и репетировать; она также может стимулировать соответствующую осторожность в потенциально опасных ситуациях. Однако если тревога вызывает нарушение деятельности и неоправданный дистресс, она считается дезадаптивной и, соответственно, психическим расстройством.
Тревожные расстройства встречаются чаще, чем любой другой класс психических расстройств: около трети людей в какой-то момент жизни имееют симптомы, которые соответствуют критериям тревожного расстройства (1, 2). Однако тревожные расстройства, как правило, часто являются недостаточно диагностируемыми расстройствами и могут быть связаны с суицидальными мыслями и попытками самоубийства.
В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR) перечислены различные тревожные расстройства в порядке типичного возраста начала (3):
Селективный мутизм
Специфическая фобия (животное, природная среда, травма от инъекции крови, ситуационная)
Тревожное расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ/лекарств
Тревога из-за другого заболевания
Другое определенное тревожное расстройство (используется, когда пациент имеет значительные симптомы, но они не соответствуют критериям какого-либо конкретного тревожного расстройства)
Тревога разлуки и селективный мутизм как правило, появляются в детстве, тогда как другие перечисленные выше расстройства обычно развиваются во взрослом возрасте.
При наличии у человека выраженной тревожности, всегда следует подозревать тревожное расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ и тревогу, обусловленную другим медицинским состоянием.
Другие расстройства, которые часто сопровождаются выраженной тревогой, включают острое стрессовое расстройство, расстройства адаптации и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Поскольку считается, что они возникают в результате травматического или стрессового опыта, то в DSM-5-TR (5-ом переработанном издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам) они выделены в отдельную группу.
Тревожные расстройства, как правило, в значительной степени коморбидны другим медицинским и психиатрическим заболеваниям. Особенно распространенными сопутствующими заболеваниями являются депрессия, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, расстройства личности, и другие тревожные расстройства, как и сердечно-сосудистые заболевания, астма, мигрень и артрит. Поскольку тревожные расстройства часто предшествуют другим психиатрическим сопутствующим заболеваниям, раннее и эффективное лечение тревожного расстройства может предотвратить или смягчить развитие последних.
Общие справочные материалы
1. Bandelow B, Michaelis S: Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci 17(3):327-335, 2015. doi: 10.31887/DCNS.2015.17.3/bbandelow
2. Penninx BW, Pine DS, Holmes EA, et al: Anxiety disorders. Lancet 97(10277):914-927, 2021. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00359-7
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 215-262.
Этиология тревожных расстройств
Не существует единого гена или психологической причины тревожных расстройств, однако они, по-видимому, развиваются в контексте типичных биопсихосоциальных факторов. Тревожные расстройства, как правило, передаются в семьях и это происходит по крайней мере за счет двух механизмов (1):
Детская черта "поведенческого торможения", по-видимому, в некоторой степени наследуется и этот признак связан с повышенным риском развития тревожных расстройств в подростковом возрасте.
Социальные страхи и избегание могут передаваться детям через родительское моделирование и/или ранний травматический опыт, который может включать жестокое обращение в детстве или медицинские заболевания (например, астму). Была выдвинута гипотеза, что эти переживания и генетическая уязвимость заставляют некоторых детей быть необычайно внимательными к собственным физическим и эмоциональным реакциям на стресс, что впоследствии может привести к паническому расстройству и социальному тревожному расстройству.
Однако у многих людей развивается тревожное расстройство без идентифицируемого предшествующего триггера. Например, большинство людей, которые боятся змей, никогда не были укушены змеей, поэтому они и не сообщают о таком специфическом травматическом опыте. Тревога также может быть реакцией на экологические и социальные стрессоры во взрослом возрасте, такие как прекращение значимых отношений или воздействие опасной для жизни катастрофы, хотя у большинства людей, испытывающих такие стрессоры, тревожное расстройство не развивается.
В развитии тревожных расстройств участвуют многочисленные нейротрансмиттеры. Два преобладающих нейромедиатора – ГАМК и глутамат – играют ключевую роль, как и другие нейротрансмиттеры, такие как серотонин, норадреналин и дофамин. Эти нейротрансмиттеры играют важную роль при выборе лекарственных средств.
Некоторые медицинские расстройства могут непосредственно вызывать беспокойство. К ним относятся астма, сердечные аритмии, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сердечная недостаточность, гипертиреоз, синдром Кушинга, и феохромоцитома.
Медикаменты, используемые для лечения некоторых заболеваний, также могут стимулировать появление тревоги как симптома. К ним относятся:
Астма (альбутерол, кортикостероиды, теофиллин)
Синдром дефицита внимания/гиперактивности (амфетамины и другие стимуляторы)
Гипертиреоз (левотироксин, лиотиронин)
Сезонная аллергия (антигистаминные и деконгестанты)
Судорожные расстройства (фенитоин)
Болезнь Паркинсона (леводопа)
Кроме того, тревогу могут напрямую вызывать различные вещества и запрещенные психоактивные средства, в том числе кофеин, кокаин и МДМА (экстази). Некоторые препараты, которые обычно используются для релаксации, также могут стать причиной появления тревожности. Конопля (марихуана) вызывает тревогу у некоторых людей либо напрямую, либо через примеси, такие как фенциклидин (ФЦП). Алкогольный абстинентный синдром, седативные и некоторые другие препараты также могут стать причиной появления беспокойства.
Тревожность, связанная с COVID-19
Пандемия COVID-19 была связана с резким повышением уровня депрессии и тревожности у неинфицированных людей (2). Такие психологические реакции могли быть обострением глубинных проблем, но часто симптомы усиливаются под воздействием средств массовой информации, экономических трудностей, неуверенности в будущем, страха заражения (для себя и близких), потери привычной опоры (например, друзей, работы) и поведенческих ограничений (например, маски, социальное дистанцирование).
Симптоматическая инфекция COVID-19 также ассоциируется с повышенной тревожностью (3). Триггеры повышенной тревожности могут быть физиологическими (например, одышка), психологическими (например, непосредственный страх смерти), социальными (например, изоляция от близких) и фармакологическими (например, при лечении COVID-19 часто используются кортикостероиды). Кроме того, было выдвинуто предположение, что COVID-19 вызывает иммунный ответ хозяина, который непосредственно приводит к появлению нейропсихических симптомов (например, тревоги, изменений настроения, нервно-мышечной дисфункции); эти нейропсихиатрические реакции могут быть острыми или являться частью синдрома, известного как длительный COVID. (См. также Нейропсихиатрические симптомы при COVID).
Справочные материалы по этиологии
1. Juruena MF, Eror F, Cleare AJ, et al: The role of early life stress in HPA axis and anxiety. Adv Exp Med Biol 1191:141-153, 2020. doi: 10.1007/978-981-32-9705-0_9
2. Shafran R, Rachman S, Whittal M, et al: Fear and anxiety in COVID-19: Preexisting anxiety disorders. Cogn Behav Pract 28(4):459-467, 2021. doi:10.1016/j.cbpra.2021.03.003
3. Troyer EA, Kohn JN, Hong S: Are we facing a crashing wave of neuropsychiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic mechanisms. Brain Behav Immun 87:34-39, 2020. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.027
Симптомы и признаки тревожных расстройств
Тревожные расстройства, как правило, отличаются от обычной и нормальной тревоги тем, что они персистирующие (более 6 месяцев), чрезмерны, изнурительны и дискомфортны.
Тревожные расстройства могут вызывать широкий спектр физических симптомов, к которым относятся (1):
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея
Со стороны легких: одышка, удушье
Вегетативные: головокружения, обмороки, потливость, приливы жара и холода
Со стороны сердца: сердцебиение, ускорение сердечного ритма
Опорно-двигательный аппарат: мышечное напряжение, боль или ощущение стеснения в груди
Дневник паники или тревоги может стать полезным инструментом для регистрации симптомов, поскольку ретроспективные отчеты о тревоге могут быть расплывчатыми, а стратегия лечения часто зависит от подробностей.
Справочные материалы по признакам и симптомам
1. Craske MG, Stein MB: Anxiety. Lancet 388:3048-3059, 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30381-6
Диагностика тревожных расстройств
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
Диагностика конкретного тревожного расстройства основывается на его характерных симптомах и признаках согласно DSM-5-TR. В общем, тревожное расстройство можно заподозрить при наличии следующих признаков (1):
Тревога «терзает» человека.
Тревога мешает социальному функционированию.
Тревога не останавливается спонтанно в течение нескольких дней.
Другие прчины не выявлены.
При диагностике тревожного расстройства важно исключить тревогу, связанную с некоторыми медицинскими состояниями (например, астмой, гипертиреозом), и/или приемом некоторых вещества или медикаментов (2). Кроме того, при наличии тревоги клиницисту необходимо оценить, в какой степени медицинское расстройство и/или психоактивное вещество действительно причастны к этой тревоге. Как и при любом другом психиатрическом обследовании, тщательный сбор анамнеза имеет решающее значение для точной диагностики.
Если симптоматика пациента соответствует критериям тревожного расстройства, а врач приходит к выводу, что симптомы лучше всего объясняются прямым физиологическим действием лекарственного препарата или запрещенного наркотика/вещества, то считается, что у пациента тревожное расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ/медикаментов. Аналогичным образом, если значительная тревога считается прямым физиологическим результатом другой клинической ситуации, пациенту может быть поставлен диагноз тревожное расстройство вследствие другого патологического состояния.
Как и почти для всех психических заболеваний, для диагностики тревожных расстройств не существует лабораторных тестов, хотя некоторые лабораторные исследования могут помочь выявить медицинские состояния, связанные с тревогой. Перед постановкой диагноза необходимо провести клиническую оценку. Помимо выявления характерных симптомов и длительности их течения, клиницист должен оценить, соответствует ли клиническая ситуация порогу возникновения клинически значимого дистресса и/или дисфункции.
Различные тревожные расстройства часто можно дифференцировать друг от друга на основании ответов на 3 ключевых вопроса:
Какие ситуации вызывают страх и беспокойство?
Какие мысли связаны с тревогой?
Какие стратегии избегания используются?
Культурные факторы
Культура влияет на выражение, концептуализацию и лечение всех психических состояний, включая тревожные расстройства (3, 4). В ходе психиатрического обследования важно обратить внимание на то, как на симптомы тревоги могут влиять окружающие политические, экономические и правовые системы, а также специфические вопросы, связанные со статусом мигрантов, сексуальной ориентацией, социально-экономическим положением, религией, духовностью и семейной структурой.
Пациенты могут испытывать страх, смущение или нежелание обсуждать тревогу с кем бы то ни было, тем более с врачами, которые, как может показаться, принадлежат к другой, потенциально более привилегированной социально-экономической группе. Аналогичным образом, люди, которые хотят быть "хорошими пациентами", могут не рассказывать о психиатрических проблемах, если они подозревают, что их лечащие врачи слишком заняты, чтобы заниматься чем-то еще, кроме наиболее значимых непсихиатрических медицинских проблем.
Клиницисту полезно учитывать, что разные люди или группы используют разные слова для описания дистресса. Например, во многих странах люди используют фразу "слишком много думаю", а не описывают симптомы, соответствующие специфическим психиатрическим критериям таких расстройств, как большая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или генерализованное тревожное расстройство (5).
Полезно также спросить пациентов, что, по их мнению, является причиной их проблем. Не все пациенты полностью верят в медицинскую модель, и при тактичном расспросе многие из них могут неохотно рассказать, что, по их собственному мнению (или по мнению их родственников) эти симптомы были вызваны религиозным или другим мистическим источником (например, "дурным глазом").
Получение такой информации способствует улучшению взаимодействия между пациентом и врачом, углубляет понимание пациента и его жалоб, а также повышает вероятность того, что в дальнейшем пациент будет более открытым и последовательным.
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 215-221.
2. Craske MG, Stein MB: Anxiety. Lancet 388:3048-3059, 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30381-6
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR), Cultural Concepts of Distress. American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 872-880.
4. Lewis-Fernández R, Aggarwal NK, Lam PC, et al: Feasibility, acceptability and clinical utility of the Cultural Formulation Interview: Mixed-methods results from the DSM-5 international field trial. Br J Psychiatry 210(4):290-297, 2017. doi: 10.1192/bjp.bp.116.193862
5. Kaiser BN , Haroz EE, Kohrt BA, et al: "Thinking too much": A systematic review of a common idiom of distress. Soc Sci Med 147:170-183, 2015. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.10.044
Лечение тревожных расстройств
Обучение психологической самопомощи
Методы релаксации
Психотерапия, такая как когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ)
Фармакотерапия (бензодиазепины, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [СИОЗС])
При лечении тревожных расстройств важно учитывать следующие общие принципы:
Разнообразные вмешательства эффективны для лечения тревожных расстройств.
Большинство пациентов могут успешно лечиться в условиях первичного звена здравоохранения.
Очень важна точная идентификация тревожного расстройства и соответствующих сопутствующих заболеваний.
Лечение сопутствующих заболеваний, которые могут способствовать развитию тревоги (например, астмы).
Как правило, сопутствующие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, необходимо лечить одновременно с тревожным расстройством. Следует учитывать, что препарат часто используется в некоторой степени для снижения тревожности и его отмена может индуцировать усиление тревожности.
Модификации образа жизни, такие как адекватные физические нагрузки и сон (1), а также ограничение потребления кофеина, могут значительно уменьшить симптомы тревоги.
Рекомендации по лечению зависят от предпочтений пациента и доступа к специалистам в области психиатрии.
Психотерапия и лекарственные препараты эффективны при большинстве тревожных расстройств, особенно при их совместном применении (2, 3).
Техники психообразования и релаксации
Психообразование, как правило, имеет основополагающее значение для лечения тревожных расстройств. Пациент может почувствовать себя освобожденным, поняв, как можно концептуально оформить в диагноз порой обескураживающий набор симптомов и форм поведения. Образование также обеспечивает когнитивную структурированность, помогая пациентам продолжать лечение, которое может быть некомфортным.
Обучение техникам релаксации должно проводиться на ранних этапах лечения. Эти техники полезны как потому, что страх и тревога являются основой тревожных расстройств, так и потому, что лечение может кратковременно усиливать мешающие мысли и чувства. Не имея инструмента для борьбы с тревогой, многие пациенты не будут придерживаться лечения. Методы релаксации могут включать мышечную релаксацию, управление дыханием, йогу, гипноз и/или медитацию, однако предпочтения пациента играют важную роль в определении конкретного подхода. Техники релаксации можно кратко описать, а затем "назначать" в качестве домашнего задания. Приверженность к лечению и его эффективность будут более высокими, если врач будет периодически с интересом демонстрировать приемы (например, медленное, ровное дыхание).
Психотерапевтические методы
Различные виды психотерапии одинаково эффективны при большинстве психических расстройств. Данная эквивалентность, по-видимому, связана с так называемыми неспецифическими факторами, к которым относятся личностные характеристики терапевта и позитивный терапевтический климат, позволяющий пациенту эффективно участвовать в разговорной терапии и соблюдать предписанный режим лечения согласованными практиками и медикаментами.
У когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) есть наиболее убедительные доказательства для ее применения в качестве психосоциального лечения тревожных расстройств (4). Обучение психологической самопомощи и релаксационные техники должны вводиться на ранних этапах КПТ.
КПТ включает в себя как когнитивную реструктуризацию, так и экспозиционную терапию. Когнитивное реструктурирование начинается с идеи о том, что пациенты с тревожными расстройствами переоценивают опасность (катастрофизируют) и недооценивают свою способность справиться с ней. Эти неточные мысли и предшествующие им триггеры проясняются в ходе лечения. Часто модель тревоги можно четко уложить в характерный цикл триггеров, поведения и тревоги. По мере прояснения этого цикла пациентов учат распознавать свои необъективные мысли и противостоять им (т.е. проводят когнитивную реструктуризацию).
КПТ также фокусируется на поведенческих аспектах тревожного расстройства. Как правило, пациенты с тревожными расстройствами реагируют на предполагаемую опасность реакцией "бей или беги". Некоторые пациенты с выраженной тревогой способны "бороться" со своей тревогой, часто с помощью контрфобической реакции (например, актер с выраженной социальной тревогой), но большинство реагируют на нее избеганием. Цель экспозиционной терапии - выявить поведение избегания, а затем предоставить пациенту постепенно расширяющиеся возможности безопасного контакта с пугающим триггером, постепенно десенсибилизируя пациента.
Другие виды психотерапии, используемые для лечения тревожных расстройств, сочетают в себе элементы КПT, релаксации и осознанности, а также другие стратегии, которые, как оказалось, могут быть полезны. Эти методы включают в себя снижение стресса на основе осознанности, гипноз, панически-ориентированную психодинамическую психотерапию, межличностную терапию и поддерживающую психотерапию:
Снижение стресса на основе осознанности - это стандартизированная программа, в рамках которой группы встречаются в течение 8 недель подряд; занятия включают в себя медитацию в положении сидя и ходьбу, йогу и техники релаксации, основанные на осознанности. Также предусмотрена ежедневная домашняя практика для закрепления принципов, отрабатываемых на 2,5-часовых занятиях (5). Когнитивная терапия на основе осознанности сочетает эти элементы осознанности с такими методами КПТ, как обучение психологической самопомощи и когнитивная реструктуризация.
Гипноз используется для обучения управлению взаимодействием между психическим беспокойством и физическим стрессом, таким как мышечное напряжение, увеличение частоты дыхания и сердцебиения, потоотделение. Психическая тревога и физический стресс усиливают друг друга, а гипнотические внушения с представлением себя в безопасном и комфортном месте в сочетании с визуализацией средств успешного преодоления стресса могут быстро уменьшить симптомы тревоги и одновременно обучить навыкам преодоления стресса (6).
Панически-ориентированная психодинамическая психотерапия - это структурированная, ограниченная по времени психотерапия, имеющая общие черты с другими видами вмешательства, однако в ходе сессий основное внимание уделяется стрессовым факторам, чувствам и эмоциональным смыслам панических атак (7).
Интерперсональная психотерапия (ИПТ) – это структурированная, ограниченная по времени психотерапия, направленная на решение существующих проблем в отношениях. ИПТ фокусируется на одной или нескольких из четырех областей: конфликты в отношениях, изменения в жизни, горе или потеря и проблемы в отношениях. Чаще всего ИПТ используется для лечения депрессии, но, по-видимому, она хорошо переносится и эффективна при ряде тревожных расстройств (8). В то время как КПТ фокусируется на когнитивных функциях и поведении, ИПТ фокусируется на чувствах, которые развиваются в контексте межличностных ситуаций.
Поддерживающая психотерапия направлена на поддержку здоровых защитных функций и здорового поведения пациента посредством эмпатии, одобрения и беспристрастного выслушивания. Поддерживающие методики, как правило, улучшают терапевтический контакт и снижают возможность нарушения лечения. Поддерживающая психотерапия может быть терапевтической сама по себе, а также являться основополагающей частью других психотерапий.
Медикаментозное лечение
Фармакотерапия, как правило, помогает справиться с тревожными расстройствами, особенно если она применяется в сочетании с любым из описанных выше психотерапевтических методов. Антидепрессанты и бензодиазепины – два класса препаратов с наиболее сильной доказательной базой, хотя определенную роль играют также небензодиазепиновые анксиолитики (например, буспирон) и атипичные нейролептики (9).
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), как правило, считаются препаратами первой линии на основе их эффективности и безопасности. Эти "антидепрессивные" препараты устраняют симптомы тревожных расстройств независимо от наличия сопутствующих депрессивных расстройств.
Прием антидепрессантов из группы СИОЗС обычно начинают с наименьшей дозы, чтобы минимизировать побочные эффекты. Пациенты с тревожностью могут быть чувствительны к телесным изменениям и могут прекратить лечение при появлении побочных эффектов на ранних стадиях. После того как врач убедится, что пациент стал хорошо переносить начальную дозу, дозировку антидепрессанта можно постепенно увеличивать до достижения терапевтической дозы или терапевтического эффекта. Положительный клинический эффект может наступить в любой момент, но часто для его достижения требуется 6 и более недель.
Ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (ИОЗСН), в частности дулоксетин и венлафаксин, также продемонстрировали безопасность и эффективность при лечении тревожных расстройств.
Бензодиазепины могут использоваться для экстренного купирования тревоги, но могут вызывать зависимость и стремление к повышению уровня, что ограничивает соотношение польза/риск при их хроническом применении (10). Они часто используются в сочетании с антидепрессантами и психотерапией. При снижении симптомов тревоги прием бензодиазепина часто можно уменьшать.
Лечение сопутствующих заболеваний
При наличии коморбидных расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, и других психических заболеваний необходимо проводить также и соответствующее лечение этих состояний.
Коморбидные расстройства, связанные употреблением психоактивных веществ, часто не регистрируются по собственной инициативе пациента (11). Такие вещества, как алкоголь, марихуана и бензодиазепины, пациентами с тревожными расстройствами часто используются для самолечения. Пациенты могут неохотно отказываться от этих веществ до тех пор, пока не убедятся, что у врача есть действенный альтернативный метод лечения. Самолечение часто приводит к порочному кругу. Например, после употребления алкоголя, который быстро снижает тревогу, может последовать ее рецидив, за которым следует повышенная потребность в самолечении.
Коморбидное биполярное расстройство может вызвать определенные трудности при лечении. Многим лицам с биполярным расстройством изначально ставятся неверные диагнозы, в частности потому, что у них периоды депрессии встречаются гораздо чаще, чем периоды мании. Лечение антидепрессантами может быть целесообразным методом первой линии при тревожном расстройстве с сопутствующей большой депрессией. Однако у человека, страдающего одновременно тревожностью и биполярным расстройством, тот же выбор препарата может спровоцировать маниакальный эпизод, характеризующийся повышенной тревожностью и раздражительностью. Пропущенное биполярное расстройство может привести к десятилетиям неадекватного лечения.
Сопутствующие заболевания также могут оказаться сложными для лечения. Например, астма может физиологически быть причиной развития тревоги, как и некоторые препараты, используемые для ее лечения. Тревога может способствовать обострению астмы, а страх перед обострением астмы может привести к избегающему поведению (например, снижению активности, несоблюдению режима приема лекарств), что, в свою очередь, может усугубить астму и привести к снижению качества жизни.
Справочные материалы по лечению
1. Chellappa SL, Aeschbach D: Sleep and anxiety: From mechanisms to interventions. Sleep Med Rev61:101583, 2022. doi: 10.1016/j.smrv.2021.101583
2. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D: Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci 19(2):93-107, 2017. doi: 10.31887/DCNS.2017.19.2/bbandelow
3. Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL, et al: Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry, 13(1), 56-67, 2014.doi: 10.1002/wps.20089
4. Szuhany KL, Simon NM: Anxiety disorders: A review. JAMA 328(24):2431-2445, 2022. doi: 10.1001/jama.2022.22744
5. Haller H, Breilmann P, Schröter, M. et al: A systematic review and meta-analysis of acceptance- and mindfulness-based interventions for DSM-5 anxiety disorders. Sci Rep 11(1):20385, 2021. doi: 10.1038/s41598-021-99882-w
6. Valentine KE, Milling LS, Clark LJ, et al: The efficacy of hypnosis as a treatment for anxiety: A meta-analysis. Int J Clin Exp Hyposis 67(3)336-363, 2019. doi: 10.1080/00207144.2019.1613863
7. Barber JP, Milrod B, Gallop R, et al: Processes of therapeutic change: Results from the Cornell-Penn Study of Psychotherapies for Panic Disorder. J Couns Psychol 67(2):222-231, 2020. doi: 10.1037/cou0000417
8. Markowitz JC, Milrod B, Luyten P, et al: Mentalizing in interpersonal psychotherapy. Am J Psychother 72(4):95-100. 2019. doi: 10.1176/appi.psychotherapy.20190021
9. Slee A, Nazareth I, Bondaronek P, et al: Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: A systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019393(10173):768-777. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31793-8
10. Balon R, Starcevic V: Role of benzodiazepines in anxiety disorders. Adv Exp Med Biol 1191:367-388, 2020. doi: 10.1007/978-981-32-9705-0_20
11. Anker JJ, Kushner MG: Co-occurring alcohol use disorder and anxiety: Bridging psychiatric, psychological, and neurobiological perspectives. Alcohol Res 40(1):arcr.v40.1.03, 2019. doi: 10.35946/arcr.v40.1.03