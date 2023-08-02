Обзор тревожных расстройств (Overview of Anxiety Disorders)

Тревожные расстройства характеризуются постоянным и чрезмерным страхом и тревогой, а также дисфункциональными поведенческими изменениями, которые пациент может использовать для смягчения этих ощущений. Тревожные расстройства отличаются друг от друга в зависимости от конкретных объектов или ситуаций, вызывающих страх, тревогу и связанные с ними изменения поведения.

Каждый человек периодически испытывает страх и тревогу.

Страх является эмоциональным, физическим и поведенческим ответом на сразу узнаваемую внешнюю угрозу (например, вторжение злоумышленника; автомобиль, скользящий на льду).

Тревога является неприятным эмоциональным состоянием нервозности и беспокойства; причины ее возникновения не столь очевидны. Тревога не привязана к точному времени угрозы, она может быть упреждающей перед угрозой сохраняться после того, как угрожающая ситуация миновала, или происходить без идентифицируемой угрозы.

Люди часто испытывают и страх и тревогу в виде ощущения изменений в их теле (например, потливость, тошнота) и поведении (например, избегание, гнев). Часто люди, осознавая эти физические и поведенческие изменения, не могут четко определить, что они испытывают тревогу или страх.

Адаптивная тревога может помочь мотивировать людей готовиться, практиковаться и репетировать; она также может стимулировать соответствующую осторожность в потенциально опасных ситуациях. Однако если тревога вызывает нарушение деятельности и неоправданный дистресс, она считается дезадаптивной и, соответственно, психическим расстройством.

Тревожные расстройства встречаются чаще, чем любой другой класс психических расстройств: около трети людей в какой-то момент жизни имееют симптомы, которые соответствуют критериям тревожного расстройства (1, 2). Однако тревожные расстройства, как правило, часто являются недостаточно диагностируемыми расстройствами и могут быть связаны с суицидальными мыслями и попытками самоубийства.

В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR) перечислены различные тревожные расстройства в порядке типичного возраста начала (3):

Тревога разлуки и селективный мутизм как правило, появляются в детстве, тогда как другие перечисленные выше расстройства обычно развиваются во взрослом возрасте.

При наличии у человека выраженной тревожности, всегда следует подозревать тревожное расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ и тревогу, обусловленную другим медицинским состоянием.

Другие расстройства, которые часто сопровождаются выраженной тревогой, включают острое стрессовое расстройство, расстройства адаптации и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Поскольку считается, что они возникают в результате травматического или стрессового опыта, то в DSM-5-TR (5-ом переработанном издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам) они выделены в отдельную группу.

Тревожные расстройства, как правило, в значительной степени коморбидны другим медицинским и психиатрическим заболеваниям. Особенно распространенными сопутствующими заболеваниями являются депрессия, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, расстройства личности, и другие тревожные расстройства, как и сердечно-сосудистые заболевания, астма, мигрень и артрит. Поскольку тревожные расстройства часто предшествуют другим психиатрическим сопутствующим заболеваниям, раннее и эффективное лечение тревожного расстройства может предотвратить или смягчить развитие последних.

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Симптомы и признаки тревожных расстройств Тревожные расстройства, как правило, отличаются от обычной и нормальной тревоги тем, что они персистирующие (более 6 месяцев), чрезмерны, изнурительны и дискомфортны. Тревожные расстройства могут вызывать широкий спектр физических симптомов, к которым относятся (1): Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея

Со стороны легких: одышка, удушье

Вегетативные: головокружения, обмороки, потливость, приливы жара и холода

Со стороны сердца: сердцебиение, ускорение сердечного ритма

Опорно-двигательный аппарат: мышечное напряжение, боль или ощущение стеснения в груди Дневник паники или тревоги может стать полезным инструментом для регистрации симптомов, поскольку ретроспективные отчеты о тревоге могут быть расплывчатыми, а стратегия лечения часто зависит от подробностей. Справочные материалы по признакам и симптомам 1. Craske MG, Stein MB: Anxiety. Lancet 388:3048-3059, 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30381-6