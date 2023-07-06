Суицидальное поведение

Статистические данные о суицидальном поведении основываются главным образом на свидетельствах о смерти и материалах уголовных дел и недооценивают истинную частоту. Для получения более достоверной информации и более четкого понимания причин насильственной смерти (убийств и самоубийств) в Соединенных Штатах Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) на государственном уровне была создана Национальная система учета случаев насильственной смерти [National Violent Death Reporting System (NVDRS)], которая собирает факты о каждом инциденте насилия из различных источников. Национальная система информирования о случаях насильственной смерти (NVDRS) в настоящее время действует во всех 50 штатах, в округе Колумбия и Пуэрто-Рико.

В Соединенных Штатах самоубийство было 10-й ведущей причиной смерти в течение нескольких десятилетий до 2020 года, когда COVID-19 стал третьей по значимости причиной смерти и сместил самоубийство из первой десятки (1, 2). Уровень самоубийств в США с 1999 по 2018 год вырос в целом на 36% (с 10,2 до 14,2/100 тыс. человек в год), после чего 2 года подряд снижался в 2019 и 2020 годах Данные по суицидам США за 2021 год показали, к сожалению, 4%-ное увеличение с 2020 по 2021 год (2, 3). Так как самоубийство, как известно, является многофакторным и сложным исходом для здоровья, причины изменений в уровне населения трудно определить, но они, как полагают, связаны с такими факторами, как культурное отношение к психическому здоровью и обращению за помощью, доступ к заботе о психическом здоровье, доступ к летальным препаратам и множество других факторов. Считается, что внешние общественные тенденции и личный опыт взаимодействуют с внутренними, индивидуальными факторами риска, такими как пережитая травма или генетическая предрасположенность, которые могут повышать риск самоубийства (3).

В 2021 г. возрастными группами с более высокой частотой самоубийств были взрослые в возрасте от 25 до 34 лет и от 75 до 84 лет, однако самые высокие показатели были отмечены среди взрослых старше 85 лет. Самый высокий уровень самоубийств среди расовых и этнических групп по возрасту отмечается среди американских индейцев (2). Однако если говорить об общем уровне распространенности самоубийств, то на долю белых мужчин, составляющих примерно треть населения США, приходится 7 из каждых 10 самоубийств в Соединенных Штатах. Появляющиеся данные также указывают на увеличение числа самоубийств среди афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения (4). Актуальную статистику по самоубийствам можно найти в данных Американского фонда по предотвращению самоубийств.

В 1990-е гг. уровень самоубийств среди молодежи снизился после более чем десятилетнего непрерывного роста, но в начале 2000-х годов вновь начал расти в связи с тревожным увеличением числа самоубийств, совершенных с применением огнестрельного оружия. Тенденции роста числа самоубийств среди детей и подростков, вероятно, связаны с многочисленными факторами, включая следующие (5):

Исследования о роли социальных медиа продолжаются и на данный момент выявляют комплексное и переменное влияние использования социальных сетей, начиная от вредных воздействий на настроение, сон и суицидальные мысли до положительной межличностной взаимосвязи у некоторых людей, которая на самом деле может играть защитную роль (6). (См. также Этиология). Дополнительные данные также указывают на возможный эффект предупреждений в рамке, изданных регулирующими органами о повышенном риске суицидальности у детей и подростков, связанных с использованием антидепрессантов, что, возможно, привело к снижению эффективности лечения большого депрессивного расстройства (7, 8).

Мужская смертность от самоубийств превышает численность женских смертей в соотношении приблизительно от 2,5:1 до 4:1 во всем мире и почти 4:1 в Соединенных Штатах. Причины не ясны, но возможные объяснения включают:

Мужчины реже обращаются за помощью, когда испытывают дистресс.

У мужчин чаще встречаются расстройства, связанные с употреблением алкоголя и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, которые приводят к импульсивному поведению.

Мужчины, как правило, более агрессивны и используют более смертоносные средства при попытке самоубийства.

Количество самоубийств среди мужчин включает самоубийства среди военнослужащих и ветеранов, где доля мужчин по отношению к женщинам выше.

С точки зрения спектра событий, связанных с самоубийством, оценивается, что приблизительно 14 миллионов американцев испытывают суицидальные мысли, 1,4 миллиона американских взрослых совершили попытку самоубийства, и чуть менее 50 000 умирают от самоубийства каждый год. Суицидальные мысли достаточно распространены в общей популяции и чаще встречаются в клинических случаях. Среди тех, кто задумывается о самоубийстве, гораздо меньше тех, кто действует в соответствии с суицидальными мыслями и импульсами. Среди людей, которые выживают даже после тяжелых с медицинской точки зрения попыток самоубийства, более 90% не умирают в результате самоубийства. С точки зрения продолжительности жизни, подростки и молодые люди имеют наиболее высокую частоту суицидальных мыслей; женщины пытаются совершить самоубийство чаще, чем мужчины, но мужчины умирают в результате самоубийства в 3 - 4 раза чаще, чем женщины. Среди пожилых людей, 1 из 4 попыток самоубийства заканчивается смертью, хотя суицидальные мысли встречаются реже.

Предсмертную записку оставляет примерно каждый шестой самоубийца. В записке могут содержаться подсказки относительно факторов, которые привели к самоубийству. Например, это может быть психическое заболевание, чувство безнадежности, когнитивное искажение и сужение восприятия возможных вариантов решения проблемы, ощущение себя бременем для других и чувство изоляции. Пересечение этих и других жизненных стрессоров или потерь может спровоцировать самоубийство.

Подражательное самоубийство относится к явлению, при котором одно самоубийство, скорее всего, провоцирует другие самоубийства в обществе, школе или на рабочем месте. Получившие широкую огласку случаи самоубийств могут оказывать очень большое влияние. Те, кто на это решился, как правило, уже находились в неблагоприятном положении на тот момент. Люди - существа социальные, склонные к подражанию друг другу, причем подростки в силу своего психологического и неврологического развития более склонны к подражанию, чем взрослые. Считается, что подражание является причиной в 1–5% всех случаев самоубийств в подростковом возрасте.

Подражательное самоубийство может произойти при контакте со сверстником, который предпринимал попытки или умер в результате самоубийства, при широком освещении в средствах массовой информации самоубийства знаменитости, либо при красочном и/или сенсационном изображении самоубийства в популярных средствах массовой информации. И наоборот, освещение смертей в результате самоубийства в положительном ключе в средствах массовой информации способно смягчить риск самоубийства и/или воздействие эффекта подражания самоубийцам у уязвимой молодежи. Позитивная тематика сообщений по предотвращению самоубийств обычно включает в себя представление проблем с психическим здоровьем как части жизни и человеческого опыта, без стигмы, связанной с обращением за помощью и лечением. После произошедшего самоубийства позитивные сообщения в школе или на рабочем месте должны ясно выражать трагическую потерю члена сообщества, выражать поддержку скорбящему сообществу и предоставлять ресурсы для поддержки. Важен язык, используемый руководителем для обсуждения самоубийства, будь то в письменной форме или на личных встречах, для подведения итогов. Для получения более подробной информации о коммуникациях и шаблонах для письменного общения см. брошюру с комплектом рекомендаций "После самоубийства", которую можно свободно приобрести в Американском фонде по профилактике самоубийств ( afsp.org ).

Суицидальное движение/подражание может также распространяться в школах и на рабочих местах, которые являются важными условиями для внедрения и соблюдения рекомендаций по профилактике самоубийств в будущем.

Другие категории самоубийств встречаются редко. К ним относятся: