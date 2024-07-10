Обзор остановки дыхания (Overview of Respiratory Arrest)

Остановка дыхания и остановка сердца являются независимыми, но при отсутствии лечения одно неминуемо приводит к другому. (См. также Дыхательная недостаточность [Respiratory Failure], Одышка [Dyspnea] и Гипоксия [Hypoxia]).
Прерывание газообмена в легких > 5 минут может необратимо повредить жизненно важные органы, особенно головной мозг. Если быстро не восстановить дыхательную функцию, почти всегда наступает остановка сердца. Агрессивная вентиляция может также иметь негативные гемодинамические последствия, в частности, в момент до и после остановки сердца. В большинстве случаев конечная цель заключается в восстановлении достаточной вентиляции и оксигенации без дальнейшего ущерба сердечно-сосудистой системе.
Этиология остановки дыхания
Остановка дыхания (в т. ч. агональное дыхание) может вызываться:
Обструкцией дыхательных путей
Снижение дыхательных усилий
Слабость дыхательной мускулатуры
Обструкция дыхательных путей
Обструкция дыхательных путей может включать в себя:
Верхние дыхательные пути (выше голосовых связок, т. е. носоглотка, ротовая полость и гортань)
Нижние дыхательные пути (ниже голосовых связок, т. е. трахея, бронхи, бронхиолы и альвеолы)
Обструкция верхних дыхательных путей может быть вызвана любым объектом или веществом, блокирующим ротоглотку, включая
Кровь
Слизь
Рвотная масса
Инородное тело
Спазм голосовых связок
Отек голосовых связок
Воспаление в области гортаноглотки или трахеи (например, эпиглоттит, круп)
Задняя часть языка у пациентов со сниженным сознанием
Опухоль
Травма
У младенцев в возрасте < 3 месяцев, которые обычно дышат носом, может возникнуть обструкция верхних дыхательных путей из-за заложенности носа.
Пациенты с врожденными пороками развития (например, синдром Дауна, патологии гортани, врожденные аномалии челюсти) часто имеют аномальное строение верхних дыхательных путей, что быстрее приводит к их обструкции. Например, у пациентов с синдромом Дауна часто наблюдается аномальное строение верхних дыхательных путей из-за различных анатомических особенностей, таких как макроглоссия или гипоплазия средней зоны лица (1).
Обструкция нижних дыхательных путей может быть результатом
Аспирация
Бронхоспазм
Нарушения наполнения воздушного пространства (например, пневмония, отек легких, легочное кровотечение)
Снижение дыхательных усилий
Снижение дыхательных усилий вызвано нарушением работы центральной нервной системы (ЦНС) по одной из следующих причин:
Заболевание центральной нервной системы (ЦНС)
Неблагоприятное воздействие лекарств или запрещенных наркотиков
Нарушение обмена веществ
Ожирение
Механические дефекты
Расстройства ЦНС, которые поражают ствол мозга (например, инсульт, инфекция, опухоль) или шейный отдел позвоночника (например, травма спинного мозга), могут вызывать гиповентиляцию (2, 3). Заболевания, которые увеличивают внутричерепное давление, обычно вызывают гипервентиляцию на начальном этапе, но при сдавливании ствола мозга может развиться гиповентиляция (4).
К препаратам, угнетающим дыхательный центр, относятся опиоиды и седативные, снотворные (например, барбитураты, алкоголь, бензодиазепины). Это угнетение дыхательного центра также может увеличить вентиляцию мертвого пространства (выраженную как отношение мертвого пространства к дыхательному объему [VD/ /VT]) и пролонгировать время освобождения от ИВЛ для пациентов с уменьшенным дыхательным объемом в условиях интенсивной терапии или после операции (5).
При комбинированном применении этих препаратов повышается риск развития дыхательной недостаточности (6). Передозировка (ятрогенная, преднамеренная или непреднамеренная) опиоидами или седативно-снотворными средствами обычно вызывает угнетение дыхания, хотя более низкая доза может снизить дыхательные усилия у пациентов, которые более чувствительны к воздействию этих препаратов (например, пожилые люди, пациенты в плохой физической форме, пациенты с хронической дыхательной недостаточностью или обструктивным апноэ сна). Остановка дыхания из-за употребления запрещенных наркотиков, особенно опиоидов (например, героина, фентанила), является частой причиной остановки дыхания вне больницы. У госпитализированных пациентов риск опиоид-индуцированной респираторной депрессии (OIRD) наиболее распространен в период послеоперационного восстановления, но сохраняется в течение всего пребывания в стационаре и может поражать почти 50% послеоперационных пациентов (7). OIRD может привести к катастрофическим последствиям, таким как тяжелое повреждение мозга или смерть (8).
Габапентиноиды (габапентин, прегабалин) могут вызывать серьезные нарушения дыхания у пациентов, принимающих опиоиды и другие препараты, угнетающие деятельность ЦНС (например, седативные препараты), а также у пациентов пожилого возраста или пациентов с сопутствующими нарушениями функции дыхания, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (9).
Метаболические нарушения, являющиеся причиной угнетения ЦНС вследствие тяжелой гипогликемии или гипотензии, в конечном итоге ставят под угрозу дыхательную деятельность. Например, гипогликемия может привести к ряду эффектов со стороны ЦНС, таких как оглушение или кома; спутанность сознания, или необычное поведение; и иногда может проявляться головокружением, тремором или судорогами.
Синдром гиповентиляции при ожирении (СГО) является состоянием, которое обычно возникает у пациентов с ожирением и рестриктивными нарушениями дыхания (10). Точная причина не известна; тем не менее, исследования на модельных организмах грызунов позволяют предположить механизмы опосредованные лептином. Лептин является гормоном, необходимым для регуляции дыхания, и может быть связан с изменениями уровней СО2 (11). СГО может быть результатом избыточного увеличения веса и дефицита или резистентности к лептину, что приводит к повышенной нагрузке на дыхательную систему и снижению вентиляции из-за ослабления чувствительности хеморецепторов.
Механические дефекты или аномалии в стенке грудной клетки (например, кифосколиоз, крайняя степень ожирения) и дисфункция дыхательных мышц (например, из-за повреждения диафрагмального нерва или нервно-мышечных расстройств) могут способствовать уменьшению дыхательного усилия и дыхательной недостаточности (5).
Слабость дыхательной мускулатуры
Слабость может быть вызвана:
Усталость дыхательных мышц
Нейромышечные заболевания
Кортикостероиды или препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу
Респираторное мышечное утомление может возникнуть, если пациенты дышат в течение длительных периодов при минутной вентиляции, превышающей примерно 70% от их максимальной физиологической вентиляции (например, из-за тяжелой метаболического ацидоза или гипоксемии) (5). Хронические респираторные заболевания (например, ХОБЛ) могут привести к усталости и дисфункции дыхательных мышц. При ХОБЛ нервно-мышечная слабость может затрагивать несколько групп мышц, включая грудную стенку, диафрагму и периферические мышцы (12).
Нервно-мышечные причины, включая повреждение спинного мозга и нервно-мышечные заболевания (например, миастения гравис, ботулизм, полиомиелит, синдром Гийена-Барре), могут вызывать слабость дыхательных мышц (13).
Кроме того, постельный режим в сочетании с кортикостероидами и/или нейромышечными блокирующими препаратами (например, сукцинилхолином, рокуронием, векуронием), часто применяемыми у пациентов в критических состояниях, может привести к слабости дыхательных мышц (14, 15). Таким образом, чтобы минимизировать потенциальные риски неблагоприятных результатов (например, мышечной слабости, связанной с пребыванием в отделении интенсивной терапии, дыхательной недостаточности и внутрибольничной пневмонии (16), рекомендуется начать физиотерапию как можно раньше и прекратить прием кортикостероидов и/или нервно-мышечных блокирующих препаратов, как только в них отпадает необходимость.
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Симптомы и признаки остановки дыхания
При остановке дыхания пациенты находятся в бессознательном состоянии или вскоре потеряют сознание.
Остановка дыхания приводит к гипоксемии. Пациенты с гипоксемией могут быть цианотичными, однако цианоз может маскироваться анемией, интоксикацией угарным газом или интоксикацией цианидами. Поскольку при анемии снижается уровень гемоглобина, снижается бщее количество дезоксигенированного гемоглобина, цианоз у пациента с гипоксемией не так очевиден. Карбоксигемоглобин иногда вызывает покраснение кожи. При отравлении цианидами у пациентов могут не наблюдаться признаки цианоза, несмотря на функциональную гипоксию, поскольку цианид нарушает клеточное дыхание. Цианоз также может быть не столь выражен у пациентов с темной кожей.
Пациенты, получающие лечение большим потоком кислорода, могут не иметь гипоксемии и цианоза, пока их дыхание не остановится на несколько минут. И наоборот, пациенты с хроническими заболеваниями легких могут иметь цианоз без признаков остановки дыхания.
Если остановка дыхания не устранена, остановка сердца наступает в течение нескольких минут после начала гипоксемии.
Признаки остановки дыхания
Перед остановкой дыхания у пациентов могут наблюдаться затрудненное дыхание, возбуждение и спутанность сознания.
Частота дыхания у этих пациентов может быть увеличена или уменьшена в зависимости от причины. Например, обструкция верхних дыхательных путей или дыхательная слабость могут привести к тахипноэ, тогда как нарушения, связанные с центральной нервной системой (например, интоксикация, инсульт), могут привести к снижению частоты дыхания. Точная оценка частоты дыхания имеет решающее значение для ранней диагностики дыхательной декомпенсации, но рутинные методы (например, медсестринская оценка на этапе сортировки, электронные мониторы) часто бывают неточными (1). Врачи должны часто проверять пациентов, чтобы оценить частоту и силу дыхания и признаки приближающейся остановки дыхания (например, использование дополнительных мышц для дыхания, положение треножника [пациент наклоняется вперед с руками на коленях]).
Характеристики аномальных дыхательных шумов или другие результаты аускультации легких могут указывать на этиологию или механизм дыхательной недостаточности:
Инспираторный стридор – обструкция выше голосовых связок (например, инородное тело, эпиглоттит, ангионевротический отек)
Экспираторный стридор или смешанный инспираторный и экспираторный стридор – обструкция ниже голосовых связок (например, круп, бактериальный трахеит, инородное тело)
Хрипы – бронхоконстрикция, бронхоспазм или обструкция на уровне бронхов и/или бронхиол (например, астма, анафилаксия, инородное тело в главном бронхе, фиксированное образование, такое как опухоль)
Хрипы в легких – межальвеолярная жидкость (например, пневмония, сердечная недостаточность фиброз легких); отсутствие хрипов не исключает эти нарушения
Ослабленное дыхание – возникает при состояниях, препятствующих попаданию воздуха в легкие (например, тяжелая ХОБЛ, тяжелая астма, пневмоторакс, напряженный пневмоторакс, плевральный выпот, гемоторакс)
На ранних стадиях дыхательной декомпенсации заметно использование дополнительных мышц (например, межреберных мышц, грудиноключичных мышц). У пациентов с нарушениями ЦНС или слабостью дыхательной мускулатуры отмечаются прерывистое, нерегулярное дыхание, признаки агонального дыхания. Пациенты с инородным телом в дыхательных путях могут задыхаться и указывать на шею или не проявлять никаких симптомов.
У пациентов с астмой или другими хроническими заболеваниями легких могут наступить гиперкапния и усталость после продолжительных периодов респираторного дистресса, і внезапно появлятся слабость и апноэ с небольшой тревогой, несмотря на адекватную сатурацию. Поэтому тщательный мониторинг и раннее вмешательство могут предотвратить остановку дыхания (2).
У младенцев < 3 месяцев возможно развитие спонтанного апноэ, вторичного по отношению к подавляющему числу инфекций, нарушений обмена веществ, дыхательной недостаточности.
Количественный мониторинг концентрации углекислого газа в конце выдоха (т. е. повышение уровня ETCO2) может предупредить врачей и медицинскую команду о надвигающейся остановке дыхания.
Тахикардия и повышенное потоотделение часто наблюдаются, но не специфичны для остановки дыхания.
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Диагностика остановки дыхания
Отсутствие дыхания
Оценка причины на основе анамнеза и физического осмотра, лабораторных тестов, визуализационных исследований и/или ларингоскопии
Остановка дыхания клинически очевидна, потому что пациент не дышит. Это неотложное состояние, и лечение (например, поддержание основных или расширенных дыхательных путей и вентиляционной поддержки) начинается сразу после постановки диагноза. Помощь обычно оказывается командой специалистов, что позволяет одновременно проводить реанимационные мероприятия и оценку причины состояния.
Пока проводится реанимация, пациента осматривают и собирают анамнез у всех наблюдателей, которые находились рядом с пациентом до остановки дыхания (например, наблюдали, как он подавился инородным телом).
В первую очередь необходимо исключить (или удалить, если есть) инородное тело, препятствующее прохождению дыхательных путей. Признаком наличия инородного тела является выраженное сопротивление при вентиляции через ротовую маску или искусственную вентиляцию лёгких мешком Амбу. Инородное тело также может быть обнаружено во время ларингоскопии для эндотрахеальной интубации (см. Очищение и открытие верхних дыхательных путей).
Для определения причины предстоящей или уже произошедшей остановки дыхания обычно проводят измерение газов артериальной крови, общий анализ крови (ОАК), анализ электролитов, измерение уровня лактата, электрокардиограмму и рентгенографию грудной клетки. Кроме того, ультразвуковое исследование у постели больного является эффективным методом для выявления нескольких значимых причин дыхательной недостаточности, таких как пневмоторакс, легочный отек, пневмония (1).
Мониторинг артериальной оксигенации имеет решающее значение при оценке пациентов с дыхательной недостаточностью с помощью пульсоксиметрии, которая может показать недостаточную или неадекватную оксигенацию, но на ее точность могут повлиять различные состояния (например, отравление угарным газом, гипербилирубинемия, темная кожа [2]).
Справочные материалы по диагностике
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Лечение остановки дыхания
Очистка дыхательных путей, если они заблокированы
Искусственная вентиляция легких
Лечение заключается в очищении дыхательных путей (если они заблокированы), обеспечении альтернативного дыхательного пути и обеспечении механической вентиляции легких при необходимости.
Вне больничных условий, если непрофессионал находит человека без сознания с отсутствием или нарушением дыхания, рекомендуется предполагать, что у человека произошли остановка дыхания и сердца. Непрофессиональные реаниматоры должны незамедлительно обратиться за помощью к службам экстренной помощи и инициировать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) без промедления (1). Сосредоточив внимание на этих простых оценках — реакции пациента и оценке дыхания— реаниматоры могут быстро начать спасательные мероприятия.
Справочные материалы по лечению
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