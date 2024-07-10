Обзор остановки дыхания (Overview of Respiratory Arrest)

Снижение дыхательных усилий вызвано нарушением работы центральной нервной системы (ЦНС) по одной из следующих причин:

Заболевание центральной нервной системы (ЦНС)

Неблагоприятное воздействие лекарств или запрещенных наркотиков

Нарушение обмена веществ

Ожирение

Механические дефекты

Расстройства ЦНС, которые поражают ствол мозга (например, инсульт, инфекция, опухоль) или шейный отдел позвоночника (например, травма спинного мозга), могут вызывать гиповентиляцию (2, 3). Заболевания, которые увеличивают внутричерепное давление, обычно вызывают гипервентиляцию на начальном этапе, но при сдавливании ствола мозга может развиться гиповентиляция (4).

К препаратам, угнетающим дыхательный центр, относятся опиоиды и седативные, снотворные (например, барбитураты, алкоголь, бензодиазепины). Это угнетение дыхательного центра также может увеличить вентиляцию мертвого пространства (выраженную как отношение мертвого пространства к дыхательному объему [V D / /V T ]) и пролонгировать время освобождения от ИВЛ для пациентов с уменьшенным дыхательным объемом в условиях интенсивной терапии или после операции (5).

При комбинированном применении этих препаратов повышается риск развития дыхательной недостаточности (6). Передозировка (ятрогенная, преднамеренная или непреднамеренная) опиоидами или седативно-снотворными средствами обычно вызывает угнетение дыхания, хотя более низкая доза может снизить дыхательные усилия у пациентов, которые более чувствительны к воздействию этих препаратов (например, пожилые люди, пациенты в плохой физической форме, пациенты с хронической дыхательной недостаточностью или обструктивным апноэ сна). Остановка дыхания из-за употребления запрещенных наркотиков, особенно опиоидов (например, героина, фентанила), является частой причиной остановки дыхания вне больницы. У госпитализированных пациентов риск опиоид-индуцированной респираторной депрессии (OIRD) наиболее распространен в период послеоперационного восстановления, но сохраняется в течение всего пребывания в стационаре и может поражать почти 50% послеоперационных пациентов (7). OIRD может привести к катастрофическим последствиям, таким как тяжелое повреждение мозга или смерть (8).

Габапентиноиды (габапентин, прегабалин) могут вызывать серьезные нарушения дыхания у пациентов, принимающих опиоиды и другие препараты, угнетающие деятельность ЦНС (например, седативные препараты), а также у пациентов пожилого возраста или пациентов с сопутствующими нарушениями функции дыхания, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (9).

Метаболические нарушения, являющиеся причиной угнетения ЦНС вследствие тяжелой гипогликемии или гипотензии, в конечном итоге ставят под угрозу дыхательную деятельность. Например, гипогликемия может привести к ряду эффектов со стороны ЦНС, таких как оглушение или кома; спутанность сознания, или необычное поведение; и иногда может проявляться головокружением, тремором или судорогами.

Синдром гиповентиляции при ожирении (СГО) является состоянием, которое обычно возникает у пациентов с ожирением и рестриктивными нарушениями дыхания (10). Точная причина не известна; тем не менее, исследования на модельных организмах грызунов позволяют предположить механизмы опосредованные лептином. Лептин является гормоном, необходимым для регуляции дыхания, и может быть связан с изменениями уровней СО2 (11). СГО может быть результатом избыточного увеличения веса и дефицита или резистентности к лептину, что приводит к повышенной нагрузке на дыхательную систему и снижению вентиляции из-за ослабления чувствительности хеморецепторов.

Механические дефекты или аномалии в стенке грудной клетки (например, кифосколиоз, крайняя степень ожирения) и дисфункция дыхательных мышц (например, из-за повреждения диафрагмального нерва или нервно-мышечных расстройств) могут способствовать уменьшению дыхательного усилия и дыхательной недостаточности (5).