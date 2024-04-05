Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)

Можно провести следующую механическую вентиляцию:
Неинвазивную, с использованием различных типов лицевых масок
Инвазивную, с применением эндотрахеальной интубации
Правильный выбор и использование того или иного метода основываются на знании механики дыхания.
Показания
Существует множество показаний для эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких (см. таблицу Ситуации, требующие контроля проходимости дыхательных путей), но, как правило, механическую вентиляцию следует рассматривать при наличии клинических или лабораторных признаков того, что пациент не может поддерживать проходимость дыхательных путей или адекватную оксигенацию или вентиляцию.
КТревожным показателям относятся
Частота дыхания > 30/минуту
Неспособность поддерживать насыщение артериальной крови кислородом > 90%, несмотря на использование неинвазивной вентиляции (NIV), в том числе с высоким потоком кислорода
рН < 7,25
Парциальное давление углекислого газа (PaCO2) > 50 мм рт. ст. (кроме хронических и стабильных форм)
Решение о начале ИВЛ основывается на оценке клинической ситуации в целом, а не на простых числовых критериях. Однако не следует дожидаться, пока пациент окажется в экстремальной ситуации, чтобы начать механическую вентиляцию. Некоторых пациентов можно лечить с помощью неинвазивной вентиляции, таких как неинвазивная вентиляция с положительным давлением, а не с помощью механической вентиляции.
Механизм дыхания
Нормальное самостоятельное дыхание создает отрицательное внутриплевральное давление, которое создает градиент давления между атмосферой и альвеолами, в результате чего воздух попадает внутрь. При ИВЛ градиент давления образуется благодаря повышенному (положительному) давлению от источника воздуха.
Пиковое давление в дыхательных путях измеряется при открытии дыхательных путей (РаО) и регулярно отображается на аппарате искусственной вентиляции. Оно представляет собой общее давление, необходимое для проталкивания определенного объема газа в легкие, и состоит из давлений, возникающих в результате сопротивления потоку на вдохе (резистивное давление), еластичного сопротивленя легких и грудной стенки (эластическое давление) и альвеолярного давления, присутствующего в легких на начале вдоха (положительное давление в конце выдоха [ПДКВ] — см. рисунок Компоненты давления в дыхательных путях). Таким образом,
Резистивное давление – это производное сопротивления проводящих путей и воздушного потока. У пациентов, которых лечат механической вентиляцией, сопротивление вентиляционному потоку возникает в вентиляционном контуре, эндотрахеальной трубке и, что наиболее важно, в дыхательных путях пациента. (ПРИМЕЧАНИЕ: даже если указанные факторы постоянны, увеличение потока воздуха повышает резистивное давление).
Компоненты давления в дыхательных путях при ИВЛ, демонстрируемые с помощью инспираторной паузы
ПДКВ = положительное давление в конце выдоха.
Эластичное давление – это производное эластичности легочной ткани, стенки грудной клетки и объема доставленного объема газа. Для данного объема эластическое давление повышается за счет увеличения жесткости легких (как при фиброзе легких) или ограничения экскурсии грудной стенки или диафрагмы (как при напряженном асците или морбидном ожирении). Эластичность противопоставляется растяжимости, поэтому высокая эластичность соответствует низкой растяжимости.
Давление в конце выдоха в альвеолах в норме соответствует атмосферному давлению. Однако если воздух полностью не выходит из альвеол при обструкции дыхательных путей, при сопротивлении потоку воздуха или укорочении времени выдоха, давление в конце выдоха будет превышать атмосферное. Такое давление называется внутренним или автоПДКВ, чтобы отличать его от наружного (лечебного) ПДКВ, создаваемого аппаратом ИВЛ или плотно прилегающей маской, обеспечивающей положительное давление в течение всего дыхательного цикла.
При повышении пикового давления в дыхательных путях (например, > 25 см H2O) необходимо измерить давление на конце вдоха (давление плато) путем задержки на конце вдоха, чтобы определить относительный уровень резистивного и эластичного давления. Для этого клапан выдоха оставляют закрытым на дополнительные 0,3–0,5 секунд после вдоха, задерживая выдох. За это время давление в дыхательных путях снижается от пикового значения благодаря прекращению поступления потока воздуха. Получившееся в результате давление в конце вдоха минус ПДКВ представляет собой эластичное давление (при условии, что пациент не производит активных сокращений мышц вдоха и выдоха во время измерения). Разница между давлением плато и пиковым давлением отражает резистивное состояние воздухоносных путей.
Повышенное резистивное давление (например, > 10 см H2О) говорит о том, что эндотрахеальная трубка скручена или закупорена за счет повышенной секреции, образования сгустков или бронхоспазма.
Повышенное эластическое давление (например, > 10 см H2O) предполагает снижение растяжимости легких из-за
Отека, фиброза или долевого ателектаза легких
Плевральные выпоты большого объема, пневмоторакс или фиброторакс
Внелегочные причины, которые могут быть вызваны опоясывающими ожогами или деформацией грудной клетки, асцитом, беременностью или морбидным ожирением
Объем вдоха слишком велик для объема вентилируемых легких (например, нормальный объем вдоха поступает в одно легкое из-за неправильного расположения эндотрахеальной трубки)
Внутреннее ПДКВ (ауто-ПДКВ) у пассивного пациента можно измерить с помощью маневра задержки конца выдоха. Сразу же перед вдохом закрывается клапан выдоха на 2 секунды. Поток уменьшается, исключается резистивное давление; получившееся давление отражает давление в альвеолах в конце выдоха (внутреннее ПДКВ). Хотя точные измерения зависят от состояния пассивности пациента во время ИВЛ, считается необоснованным использование нервно-мышечной блокады исключительно для целей измерения внутреннего ПДКВ.
Неколичественный метод определения внутреннего ПДКВ основан на определении следов экспираторного потока. Если экспираторный поток продолжается до начала следующего вдоха или грудная клетка пациента не принимает исходную позицию, то это значит, что имеет место внутреннее ПДКВ. Последствия повышенного внутреннего ПДКВ включают увеличение инспираторной работы системы дыхания и уменьшение венозного возврата, что может привести к снижению сердечного выброса и гипотонии.
При наличии внутреннего ПДКВ следует искать причины обструкции дыхательных путей (например, мокрота в дыхательных путях, снижение эластической тяги легкого, бронхоспазм), при этом высокая минутная вентиляция (> 20 л/мин) сама по себе может стать причиной внутреннего ПДКВ у пациента без обструкции дыхательных путей. Если причиной является ограничение воздушного потока, внутреннее ПДКВ можно снизить за счет сокращения времени вдоха (т.е., увеличения скорости вдоха) или частоты дыхания, увеличивая таким образом фракцию выдоха в дыхательном цикле.
Способы и режимы механической вентиляции
К режимам механической вентиляции относятся
управляемая по объему: поддержание постоянного объема при каждом вдохе (давление может изменяться)
управляемая по давлению: поддержание постоянного давления во время каждого вдоха (подаваемый объем может изменяться)
Циклическая комбинация объема и давления
Режимы вспомогательной вентиляции (A/C) - это режимы, которые поддерживают минимальную частоту дыхания независимо от того, инициирует ли пациент спонтанное дыхание или нет. Поскольку давление и объем напрямую связаны кривой «давление-объем», любой заданный объем будет соответствовать определенному давлению и наоборот, независимо от того, работает ли аппарат ИВЛ с циклическим изменением давления или объема.
Регулируемые параметры ИВЛ отличаются в зависимости от режима, но включают:
Частота дыхания
Дыхательный объем
Сенситивность (требуется для запуска вентиляции)
Скорость потока
Форма волны потока
Отношение вдох/выдох (I/E)
Управляемая искусственная вентиляция легких с заданным объемом
Объемно-циклическая вентиляция обеспечивает заданный дыхательный объем. Этот режим включает
Регулятор громкости (V/C)
Синхронизированную перемежающуюся принудительную вентиляцию лёгких (СППВЛ)
Образуемое в результате в дыхательных путях давление не является фиксированным, а изменяется в зависимости от сопротивления и эластичности дыхательной системы, а также выбранной скорости потока.
Р/О вентиляция – самый простой и эффективный способ полной ИВЛ. В этом режиме при изменении усилия на вдохе по сравнению с установленным порогом чувствительности аппарат подает заданный объем воздуха. Если пациент не стимулирует аппарат с достаточной частотой, аппарат осуществляет принудительную вентиляцию и поддерживает необходимую минимальную скорость дыхания.
СППВ также обеспечивает заданное количество и объем вдохов, синхронизированных с усилиями пациента. В отличие от Р/О самостоятельные попытки вдоха не поддерживаются, но открывается клапан вдоха, что позволяет произвести самостоятельный вдох. Этот режим остается популярным, несмотря на исследования, показывающие, что он не обеспечивает полной дыхательной поддержки аппаратом ИВЛ, как в режиме управляемой вентиляции с регулируемым объемом (V/C) (1), не облегчает освобождение пациента от аппаратной вентиляции (2) и не улучшает комфорт самого пациента.
Режим с переключением с вдоха на выдох при достижении порогового уровня давления
Вентиляция с циклическим давлением обеспечивает заданное давление на вдохе. Эта режим включает
Режим управляемой вентиляции легких с регулируемым давлением (PCV)
Вентиляция c поддержкой давлением (PSV)
Неинвазивные методы, применяемые через плотно прилегающую лицевую маску (доступно несколько типов)
Таким образом, дыхательный объем варьирует в зависимости от сопротивления и эластичности дыхательной системы. В таком режиме изменения в механизме работы дыхательной системы могут привести к неидентифицированным изменениям альвеолярной вентиляции. По причине ограничения расправляющего давления легких, этот режим теоретически может принести пользу пациентам с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Однако, четких клинических преимуществ по сравнению с Р/О выявлено не было (3) и, если объем, доставленный с помощью ВПКД, является аналогичным такому при Р/О, то расправляющее давление будет таким же.
Режим управляемой вентиляции с регулируемым давлением является Р/О режимом с переключением давления с вдоха на выдох. Каждая попытка вдоха, которая превышает установленную границу чувствительности триггера, поддерживается давлением в течение определенного времени. Поддерживается минимальная частота дыхания.
При вентиляции под контролем давления минимальная частота вдохов не задается; все вдохи инициируются пациентом. Аппарат ИВЛ помогает пациенту поддерживать давление воздуха на постоянном уровне, которое сохраняется до тех пор, пока инспираторный поток пациента не падает ниже заданного уровня. Таким образом, чем продолжительнее или сильнее попытка вдоха, тем в итоге больше будет объем вдоха. Этот режим позволяет пациенту больше самостоятельно дышать и обычно используется для снятия с ИВЛ. Исследования показывают, что этот подход более успешен, чем другие, при прекращении искусственной вентиляции легких (4).
Установки вентилятора
Параметры вентилятора устанавливаются в зависимости от основного заболевания, основные принципы приведены ниже.
Минутный объём вентиляции лёгких задается исходя из
Дыхательного объема
Частоты дыхания
Когда дыхательный объем устанавливается слишком высоко, существует риск перераздувания; когда он установлен слишком низко, это может привести к ателектазу. Слишком высокая частота дыхания связана с риском гипервентиляции и респираторного алкалоза, а также нарушения времени выдоха и автоПДКВ; слишком низкая частота связана с риском нарушения минутной вентиляции и дыхательного ацидоза.
Для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом первоначально рекомендуется низкий дыхательный объем от 6 до 8 мл/кг идеальной массы тела (ИМТ) (ОРДС – см. боковую панель Начальная вентиляция легких при ОРДС). Низкий дыхательный объем также подходит для некоторых пациентов с нормальной механикой легкого (5, 6, 7), например, у пациентов с острыми обострениями ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или астмой, или у тех, кто находится на искусственной вентиляции легких во время операции (8, 9). Интраоперационные стратегии с низким дыхательным объемом часто включают периодическую гиперинфляцию легких. Для других пациентов (например, с травмой, оглушением, тяжелым ацидозом) может быть рекомендован немного более высокий дыхательный объем (например, от 8 до 10 мл/кг).
Именно ИМТ, а не фактический вес тела, используется для определения соответствующего дыхательного объема для пациентов, которые имеют заболевания легких и находятся на механической вентиляции.
Чувствительность триггера устанавливается так, чтобы он мог улавливать самостоятельные попытки вдоха. Обычно чувствительность устанавливают на уровне –2 см вод. ст. (H2O). Если установить очень высокую границу (например, более отрицательную, чем –2 см вод. ст. [H2O]), то ослабленные больные не смогут инициировать вдох. Слишком низкая чувствительность (например, выше –2 см вод. ст. H2O) приведет к запуску автоматического цикла и гипервентиляции. Пациенты с высоким уровнем автоПДКВ (например, с ХОБЛ, бронхиальной астмой) могут испытывать трудности с достаточно глубоким вдохом для достижения необходимого уровня отрицательного давления внутри дыхательных путей.
Соотношение вдох/выдох (инспираторно-экспираторный коэффициент) – это соотношение времени, потраченного на вдох ко времени, потраченного на выдох. Некоторые режимы вентиляции позволяют регулировать соотношение времени Вдох/Выдох A normal setting for patients with normal mechanics is 1:3. У пациентов с астмой или ХОБЛ в стадии обострения соотношение должно быть 1:4 и выше, чтобы ограничить уровень автоПДКВ.
Некоторые режимы вентиляции позволяют регулировать скорость вдоха (т.е., можно установить либо скорость вдоха, либо соотношение вд/выд, но не оба параметра одновременно). Скорость потока обычно устанавливают на уровне 60 л/минуту, но ее можно увеличить до 120 л/минуту у пациентов с препятствиями потоку воздуха, чтобы обеспечить больше времени на выдох и тем самым ограничить автоПДКВ.
FIO2 (фракция кислорода во вдыхаемой смеси) первоначально устанавливают на уровне 1,0 (100% кислород) и затем снижают до минимального уровня, необходимого для поддержания адекватной оксигенации.
ПДКВ можно применить в любом режиме вентиляции. ПДКВ увеличивает объем легких в конце выдоха и не дает закрыться воздушному пространству легких в конце выдоха. Большинству пациентов на ИВЛ рекомендуется ПДКВ на уровне 5 см водн. ст. (H2O), чтобы избежать ателектазов, которые часто возникают после интубации, седации, паралича и/или при продолжительном положении на спине. У пациентов с обструкцией применение ПДКВ с помощью аппарата ИВЛ может уменьшить трудности дыхания, связанные с ауто-ПДКВ. Более высокое значение ПДКВ улучшает оксигенацию у больных с кардиогенным отеком легких и ОРДС. ПДКВ позволяет использовать более низкие уровни FIO2 для поддержания адекватного уровня артериальной оксигенации. Этот эффект может играть роль в снижении риска повреждения легких, которое может быть спровоцировано длительным воздействием высоким FIO2 (≥ 0,6). Однако, если PEEP повышает внутригрудное давление и если оно слишком высокое, то это может затруднить венозный возврат, провоцируя гипотонию у гиповолемического пациента, может снизить постнагрузку на левый желудочек и перерастянуть участки легких, вызывая тем самым вентилятор-ассоциированное повреждение легких (ВАПЛ). Наоборот, при слишком низком ПДКВ может произойти циклическое открытие и закрытие воздушного пространства, что в свою очередь также может привести к ВАПЛ в результате повторяющегося воздействия сдвигающего усилия. Поскольку кривая зависимости объема от давления различается для различных участков легких, то для данного ПДКВ увеличение объема для зависимых участков будет ниже, чем для независимых.
Положение пациента
Аппаратную ИВЛ проводят пациенту, обычно в положении полулежа на спине (с приподнятым головным концом кровати). Однако для пациентов с ОРДС положение на животе может привести к лучшей оксигенации в первую очередь благодаря более равномерной вентиляции. Равномерная вентиляция уменьшает объем легких, которые не вентилируются (т. е. объем шунта), особенно в дорсальных и каудальных сегментах, оказывая при этом минимальное влияние на распределение перфузии (10).
Хотя многие исследователи предлагают пробовать положение на животе для пациентов с ОРДС, требующих высокого уровня ПДКВ (например, > 12 см H2O) и FIO2 (например, > 0,6), первые испытания не показали снижения смертности при использовании этой стратегии (однако данные испытания были недостаточно мощными и имели другие проблемы с планом исследования). В ходе проведенного очередного большого многоцентрового проспективного исследования (11) была проведена оценка пациентов с умеренно тяжёлым ОРДС (PaO2:FIO2 < 150 мм рт. ст. при FIO2 ≥ 0,6, ПДКВ > 5 см H2О), которые находились на ИВЛ с дыхательном объемом около 6 мл/кг. Эти пациенты были рандомизированы для нахождения ≥ 16 часов в позиции лежа на животе или оставались лежать в положении на спине во время вентиляции. В исследовании, в котором участвовали в общей сложности 466 пациентов, было выявлено снижение 28- и 90-дневной смертности у пациентов в группе с позиционированием на животе, без значительного количества связанных с этим осложнений. Считается, что причиной лучших результатов по сравнению с более ранними исследованиями послужило усовершенствование в отборе пациентов и протоколов для их лечения (12).
Положение лежа на животе уменьшало гипоксемию у пациентов с COVID-19 и гипоксемией, которые находились в сознании, самостоятельно дышали, и получали кислородную терапию с применением высокопоточных носовых канюль, а в одном обширном клиническом исследовании - снижало риск неэффективности лечения, что определялось как необходимость интубации или смерть в течение 28 дней (13).
Положение лежа на животе противопоказано пациентам с заболеваниями позвоночника или повышенным внутричерепным давлением. Эта позиция также требует тщательного наблюдения реаниматологами во избежание таких осложнений, как смещение эндотрахеальной трубки и интраваскулярных катетеров.
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Седация и поддержка пациентов на искусственной вентиляции легких
Хотя многие пациенты переносят искусственную вентиляцию через эндотрахеальную трубку без седативных препаратов, некоторым требуется в/в введение седативных препаратов (например, пропофола, лоразепама, мидазолама) и анальгетиков (например, морфина, фентанила), чтобы минимизировать стресс и тревогу. Препараты также в некоторой степени способствуют снижению расхода энергии, тем самым сокращая выработку углекислого газа и потребление кислорода. Дозы подбирают с учетом желаемого эффекта на основании стандартных систем оценки седации/обезболивания (например, Richmond Agitation Sedation Scale, Шкала седации-ажитации Райкера). Пациентам на ИВЛ при ОРДС, как правило, требуется седация и обезболивание более высокой степени. При применении пропофола в течение более 24–48 часов необходимо периодически (например, каждые 48 часов) контролировать уровень триглицеридов в сыворотке. Существует доказательство того, что постоянное введение седативных препаратов внутривенно продлевает продолжительность ИВЛ (1). Таким образом, цель состоит в том, чтобы достичь адекватной, но не чрезмерной седации, которая может быть создана с помощью непрерывной седативной терапии с дневными прерываниями или с помощью периодических инфузий.
Блокаторы нервно-мышечной передачи рутинно не используются у пациентов на искусственной вентиляцией легких из-за риска длительной нервно-мышечной слабости и необходимости постоянной глубокой седации; однако одно исследование показало снижение смертности через 90 дней у пациентов с ранним тяжелым ОРДС, получавших на протяжении 48 часов блокаторы нервно-мышечной передачи (2). К сожалению, эти результаты не подтвердились в более крупном последующем исследовании ранней нервно-мышечной блокады при ОРДС в сравнении ее с более легкой седацией без нервно-мышечной блокады (3). Таким образом, рутинное применение парализирующих средств при тяжелом ОРДС не рекомендуется. Однако есть некоторые пациенты, которым может быть полезна нервно-мышечная блокада, в том числе пациенты, которые не могут переносить некоторые из более современных и сложных режимов искусственной вентиляции легких и предотвращать озноб у пациентов, которым применяется охлаждение после остановки сердца.
Рекомендации по седации и успокоении
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Осложнения искусственной вентиляции лёгких и меры предосторожности
Осложнения механической вентиляции можно разделить на
Интубация трахеи
Искусственная вентиляция легких сама по себе
Длительная обездвиженность
Осложнения эндотрахеальной интубации
Из-за интубации трахеи может возникать синусит (редко клинически значимый), вентилятор-ассоциированная пневмония, стеноз трахеи, повреждение голосовых связок, очень редко – трахеально-пищеводные или трахеально-сосудистые фистулы.
Гнойный трахеальный аспират у пациента с лихорадкой и повышенным уровнем лейкоцитов > 48 часов после начала вентиляции говорит о наличии вентилятор-ассоциированной пневмонии.
Осложнения искусственной вентиляции лёгких
К осложнениям, связанным с постоянной ИВЛ, относятся
Пневмоторакс и пневматоцеле
Гипотензия
Кислородная интоксикация
Повреждение легких, ассоциированное с ИВЛ
Пневмоторакс, в том числе, напряженный пневмоторакс, и пневматоцеле представляют опасность, особенно при вентиляции под высоким давлением. Если у пациента, находящегося на искусственной вентиляции легких, развивается острая гипотония, особенно если она сопровождается тахикардией и/или внезапным увеличением пикового давления на вдохе, всегда следует подозревать напряженный пневмоторакс; пациентам с такими признаками следует немедленно пройти обследование органов грудной клетки и рентгенографию грудной клетки (или немедленно начать лечение, если результаты обследования подтверждают диагноз).
Однако чаще гипотензия является результатом распада седативных и опиоидных препаратов, используемых при интубации и вентиляции. Гипотензия также может быть вызвана уменьшением венозного возврата при повышенном внутригрудном давлении, когда используется высокое ПДКВ или у больных с высоким внутренним ПДКВ при астме или ХОБЛ. После исключения напряженного пневмоторакса и если возможна гипотензия, связанная с искусственной вентиляцией, что должно быть подтверждено портативной рентгеноскопией, можно отсоединить пациента от аппарата и осуществлять ручную вентиляцию легких мешком по 2–3 вдоха в минуту 100% кислородом, с одновременным вливанием жидкости (например, 500–1000 мл 0,9% раствора NaCl у взрослых, 20 мл/кг – у детей). При быстром улучшении состояния предполагается наличие связи клинической проблемы с ИВЛ и требуется коррекция параметров вентиляции.
Кислородная токсичность приводит к воспалительным изменениям, альвеолярной инфильтрации и, в конечном счете, к фиброзу легких, который может развиваться после длительного воздействия высоких показателей FIO2 (например, > 0,6). Токсичность зависит как от концентрации, так и от длительности применения. Следует избегать FIO2 > 0,6, только если это необходимо для выживания. FIО2 < 0,6 хорошо переносится в течение длительного времени.
Вентилятор-ассоциированное повреждение легких (ВАПЛ), иногда называемое травмой легких, вызванной ИВЛ, является повреждением альвеол и/или малых дыхательных путей, связанным с механической вентиляцией. Возможные механизмы включают растяжение альвеол (т.е., волюмотавму) и сдвиговые силы, создаваемые повторным открытием и слипанием альвеол (т.е., ателектотравму), что приводит к высвобождению медиаторов воспаления, вызывающих повышение проницаемости альвеолярной стенки, накопление жидкости и утрату легочного сурфактанта. Эти медиаторы воспаления могут привести к повреждению преимущественно легких и дистальных органов (биотравме).
Здравый смысл и предостережения
Осложнения при неподвижности
Относительная неподвижность увеличивает риск венозной тромбоэмболии (например, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии), пролежней и ателектаза. Кроме того, обездвиженность может способствовать длительной нетрудоспособности после искусственной вентиляции легких.
Мероприятия для уменьшения осложнений при искусственной вентиляции легких
Большинство больниц разрабатывают стандартные протоколы для снижения осложнений. Подъем головы от кровати на > 30° снижает риск вентилятор-ассоциированной пневмонии, а постоянное переворачивание пациента каждые 2 часа снижает риск пролежней (см. профилактика пролежневых язв).
Все пациенты, находящимся на ИВЛ, должны получать для профилактики тромбоза глубоких вен гепарин 5 000 единиц подкожно 2-3 раза в день или низкомолекулярный гепарин, либо, если гепарин противопоказан, такую профилактику проводят с помощью устройств для секвенциальной компрессии или фондапаринукса.
Для профилактики желудочно-кишечных кровотечений назначают H2-блокаторы (например, фамотидин 20 мг внутрь или внутривенно 2 раза в день) или сукральфат (1 г внутрь 4 раза в день). Ингибиторы протонной помпы должны применяться у пациентов с активным кровотечением или в том случае, если ранее они уже были назначены.
Необходимо регулярно проводить оценку питания и инициировать зондовое энтеральное питание, если пациента планируют подключить к ИВЛ.
Наиболее эффективный способ снижения вероятности осложнений – сокращение продолжительности ИВЛ. Ежедневные перерывы в седации и тесты на спонтанное дыхание помогут незамедлительно определить наиболее подходящий момент для отлучения пациента от вентиляции.