Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)

Нормальное самостоятельное дыхание создает отрицательное внутриплевральное давление, которое создает градиент давления между атмосферой и альвеолами, в результате чего воздух попадает внутрь. При ИВЛ градиент давления образуется благодаря повышенному (положительному) давлению от источника воздуха.

Пиковое давление в дыхательных путях измеряется при открытии дыхательных путей (РаО) и регулярно отображается на аппарате искусственной вентиляции. Оно представляет собой общее давление, необходимое для проталкивания определенного объема газа в легкие, и состоит из давлений, возникающих в результате сопротивления потоку на вдохе (резистивное давление), еластичного сопротивленя легких и грудной стенки (эластическое давление) и альвеолярного давления, присутствующего в легких на начале вдоха (положительное давление в конце выдоха [ПДКВ] — см. рисунок Компоненты давления в дыхательных путях). Таким образом,

Резистивное давление – это производное сопротивления проводящих путей и воздушного потока. У пациентов, которых лечат механической вентиляцией, сопротивление вентиляционному потоку возникает в вентиляционном контуре, эндотрахеальной трубке и, что наиболее важно, в дыхательных путях пациента. (ПРИМЕЧАНИЕ: даже если указанные факторы постоянны, увеличение потока воздуха повышает резистивное давление).

Компоненты давления в дыхательных путях при ИВЛ, демонстрируемые с помощью инспираторной паузы

Эластичное давление – это производное эластичности легочной ткани, стенки грудной клетки и объема доставленного объема газа. Для данного объема эластическое давление повышается за счет увеличения жесткости легких (как при фиброзе легких) или ограничения экскурсии грудной стенки или диафрагмы (как при напряженном асците или морбидном ожирении). Эластичность противопоставляется растяжимости, поэтому высокая эластичность соответствует низкой растяжимости.

Давление в конце выдоха в альвеолах в норме соответствует атмосферному давлению. Однако если воздух полностью не выходит из альвеол при обструкции дыхательных путей, при сопротивлении потоку воздуха или укорочении времени выдоха, давление в конце выдоха будет превышать атмосферное. Такое давление называется внутренним или автоПДКВ, чтобы отличать его от наружного (лечебного) ПДКВ, создаваемого аппаратом ИВЛ или плотно прилегающей маской, обеспечивающей положительное давление в течение всего дыхательного цикла.

При повышении пикового давления в дыхательных путях (например, > 25 см H2O) необходимо измерить давление на конце вдоха (давление плато) путем задержки на конце вдоха, чтобы определить относительный уровень резистивного и эластичного давления. Для этого клапан выдоха оставляют закрытым на дополнительные 0,3–0,5 секунд после вдоха, задерживая выдох. За это время давление в дыхательных путях снижается от пикового значения благодаря прекращению поступления потока воздуха. Получившееся в результате давление в конце вдоха минус ПДКВ представляет собой эластичное давление (при условии, что пациент не производит активных сокращений мышц вдоха и выдоха во время измерения). Разница между давлением плато и пиковым давлением отражает резистивное состояние воздухоносных путей.

Повышенное резистивное давление (например, > 10 см H2О) говорит о том, что эндотрахеальная трубка скручена или закупорена за счет повышенной секреции, образования сгустков или бронхоспазма.

Повышенное эластическое давление (например, > 10 см H2O) предполагает снижение растяжимости легких из-за

Отека, фиброза или долевого ателектаза легких

Плевральные выпоты большого объема, пневмоторакс или фиброторакс

Внелегочные причины, которые могут быть вызваны опоясывающими ожогами или деформацией грудной клетки, асцитом, беременностью или морбидным ожирением

Объем вдоха слишком велик для объема вентилируемых легких (например, нормальный объем вдоха поступает в одно легкое из-за неправильного расположения эндотрахеальной трубки)

Внутреннее ПДКВ (ауто-ПДКВ) у пассивного пациента можно измерить с помощью маневра задержки конца выдоха. Сразу же перед вдохом закрывается клапан выдоха на 2 секунды. Поток уменьшается, исключается резистивное давление; получившееся давление отражает давление в альвеолах в конце выдоха (внутреннее ПДКВ). Хотя точные измерения зависят от состояния пассивности пациента во время ИВЛ, считается необоснованным использование нервно-мышечной блокады исключительно для целей измерения внутреннего ПДКВ.

Неколичественный метод определения внутреннего ПДКВ основан на определении следов экспираторного потока. Если экспираторный поток продолжается до начала следующего вдоха или грудная клетка пациента не принимает исходную позицию, то это значит, что имеет место внутреннее ПДКВ. Последствия повышенного внутреннего ПДКВ включают увеличение инспираторной работы системы дыхания и уменьшение венозного возврата, что может привести к снижению сердечного выброса и гипотонии.

При наличии внутреннего ПДКВ следует искать причины обструкции дыхательных путей (например, мокрота в дыхательных путях, снижение эластической тяги легкого, бронхоспазм), при этом высокая минутная вентиляция (> 20 л/мин) сама по себе может стать причиной внутреннего ПДКВ у пациента без обструкции дыхательных путей. Если причиной является ограничение воздушного потока, внутреннее ПДКВ можно снизить за счет сокращения времени вдоха (т.е., увеличения скорости вдоха) или частоты дыхания, увеличивая таким образом фракцию выдоха в дыхательном цикле.