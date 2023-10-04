Механизмы токсичности, вызванной кремнеземом, сложны. Альвеолярные макрофаги поглощают свободные частицы кремнезема и инициируют высвобождение цитокинов, активных форм кислорода и медиаторов, способствуя воспалению и фиброзу. Эти вещества выделяются макрофагами, активированными макрофагами лимфоцитами и фибробластами.

Макрофаги, которые поглотили кремнезем, способствуют образованию патогномоничных силикотических узелков в легких. Эти узелки первоначально содержат коллагеновые волокна и частицы кремния с рассеянным двойным лучепреломлением, которые лучше всего видны при микроскопии в поляризованном свете. По мере созревания коллагеновые волокна в центре окружаются внешним слоем воспалительных клеток.

При низкоинтенсивных или кратковременных воздействиях узелки остаются дискретными и не вызывают изменения функции легких (простой хронический силикоз). При более интенсивном или длительном воздействии (осложненный хронический силикоз) эти узелки сливаются и вызывают прогрессирующий фиброз и рестриктивную дисфункцию легких, а иногда образуют большие конгломераты (так называемый прогрессирующий массивный фиброз).

Силикозный узел Изображение Image courtesy of David W. Cugell, MD.

Хронический силикоз, наиболее распространенная форма заболевания, как правило, развивается медленно и, как правило, появляется спустя десятилетия после первоначального воздействия химического агента. Хронический силикоз включает простую и осложненную (прогрессирующий массивный фиброз) формы.

Быстропрогрессирующий силикоз похож на хронический силикоз, но развивается быстрее у пациентов с высоким уровнем воздействия, причем заболевание начинается через 5–10 лет после первоначального воздействия.

Прогрессирующий массивный фиброз (ПМФ, конгломерат или осложненный силикоз) является распространенной формой хронического или ускоренного силикоза. Он характеризуется распространенными образованиями фиброза, как правило, в верхних отделах легких.

Острый силикоз, также известный как острый силикопротеиноз — прогрессирующий силикоз, вызваны интенсивным воздействием кварцевой пыли в течение короткого периода времени (несколько месяцев или лет). Развитие силикопротеиноза обычно происходит от нескольких недель до нескольких лет после первоначального воздействия высококонцентрированного вдыхаемого кристаллического кремнезема. Клиническая картина может быть похожа на легочный альвеолярный протеиноз.