Методы визуализации органов грудной клетки

Проведение простой рентгенографии грудной клетки предоставляет изображения структур внутри и за пределами грудной клетки и считается самым эффективным методом идентификации заболеваний сердца, паренхимы легких, плевры, костного каркаса грудной стенки, диафрагмы, средостения и корней легких. При обследовании легких прежде всего проводится простая рентгенография.

Стандартное рентгенологические исследование грудной клетки проводится от задней к передней поверхности (заднепередняя проекция), чтобы свести к минимуму рассеивание рентгеновских лучей, которое может искусственно увеличить силуэт сердца, а также сбоку грудной клетки (боковая проекция).

Для обследования легочных узелков или для уточнения отклонений, которые могут быть обусловлены вышерасположенными структурами, могут быть получены лордотические проекции или проекции под непрямым углом, хотя КТ грудной клетки предоставляет больше информации и в значительной степени вытеснила процедуры с вышеназванными проекциями.

Рентгенография в положении лежа на боку проводится с целью дифференциальной диагностики свободной жидкости в плевральной полости от осумкованного плеврального выпота, однако более информативными методами являются КТ грудной клетки и ультразвуковое исследование.

Снимки в конце выдоха могут быть использованы для обнаружения незначительного пневмоторакса.

Рентгенограмма грудной клетки, сделанная с помощью портативных аппаратов (как правило, в переднезадней проекции) почти всегда недостаточно информативна и должна использоваться только тогда, когда транспортировка пациентов в рентгенологическое отделение вследствие их тяжелого состояния не может быть проведена.

Скрининговая рентгенография грудной клетки проводится достаточно часто, но почти никогда не назначается; единственным исключением для ее назначения являются положительные кожные туберкулиновые тесты у пациентов без клинических симптомов заболевания, у которых для принятия решений в отношении дополнительных диагностических исследований и/или лечения туберкулеза легких используется единственный снимок грудной клетки в заднепередней проекции без наличия снимков в боковой проекции.