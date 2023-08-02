Медиастинит

Перфорация пищевода является осложнением эзофагоскопии, установки зонда Сенгстакена–Блэкмора или миннесотского зонда при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода. В редких случаях перфорация пищевода развивается при рвоте (синдром Берхава). Другими возможными причинами является проглатывание каустических субстанций (например, щелочей, некоторых батарей таблеточного типа). Некоторые таблетки или язвы пищевода (например, при наличии эзофагита у пациентов со СПИДом) могут усугублять состояние.

В течение нескольких часов после перфорации пищевода появляется сильная боль в грудной клетке и одышка, обусловленные воспалением средостения.

Диагноз ставится на основании клинической картины и данных анамнеза. Перфорацию пищевода следует заподозрить при крайне тяжелом состоянии пациента, боли в грудной клетки и наличии фактора риска, о котором пациент не может сказать (например, сильная рвота на фоне интоксикации, о которой пациент не помнит, или проглоченная батерейка таблеточного типа у маленького ребенка). Диагноз ставится на основании рентгенографии грудной клетки, показывающей наличие воздуха в средостении, и подтверждается КТ, хотя другие нарушения (например, спонтанный пневмомедиастинум) также могут вызывать появление воздуха в средостении.

Лечение состоит в парентеральных антибиотиках, активных в отношении микрофлоры полости рта и желудочно-кишечного тракта (например, клиндамицин в дозе 450 мг внутривенно каждые 6 часов + цефтриаксон в дозе 2 г внутривенно 1 раз в сутки в течение не менее 2 недель). При тяжелом медиастините с плевральным выпотом или пневмотораксом проводится экстренная хирургическая ревизия средостения с первичным ушиванием пищевода и дренированием плевральной полости и средостения.