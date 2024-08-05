Обструктивное апноэ во время сна

CPAP является методом выбора для большинства пациентов с ОАС и субъективной дневной сонливостью, включая тех, у кого оно вызывает когнитивные нарушения (13, 14). Лечение ОАС с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (ППД) стабильно демонстрирует уменьшение сонливости и храпа, а также улучшение сна партнера по кровати (15). Существуют сообщения о расовой и социально-экономической предвзятости при предоставлении этого лечения (16).

Существует множество различных интерфейсов (масок) для ПДДП, включая те, которые вставляются в нос (носовые канюли), и те, которые закрывают нос (носовая маска), нос и рот (полнолицевая маска) или все лицо. Все они оснащены подушками для обеспечения герметичности, что необходимо для поддержания градиента давления. Подушки могут быть надувными или изготовленными из силикона, пены или геля. Надлежащая подгонка и комфорт сильно различаются у разных пациентов, но должны быть оптимизированы как для эффективности, так и для соблюдения режима лечения.

СРАР-терапия улучшает проходимость верхних дыхательных путей за счет создания положительного давления. Эффективное давление обычно находится в диапазоне от 3 до 15 см водного столбика. Требования к давлению не коррелируют с тяжестью заболевания. Многие устройства для ПДДП контролируют эффективность ПДДП и автоматически титруют давление (так называемое регулируемое или автоматическое положительное давление в дыхательных путях [для АПДДП]) в соответствии с внутренними алгоритмами. При необходимости можно использовать полисомнографический мониторинг для контроля ручного титрования давления.

Уровень ПДДП, необходимый для поддержания проходимости дыхательных путей, определяется либо титрованием ПДДП в лаборатории сна, либо, что становится все более распространенным, использованием автоматического положительного давления в дыхательных путях (АПДДП). При АПДДП назначают диапазон давлений (например, от 5 до 15 см H2O), и устройство с помощью встроенных алгоритмов регулирует давление в течение ночи по мере необходимости. СРАР-терапия улучшает проходимость верхних дыхательных путей за счет создания положительного давления. Требования к давлению не коррелируют с тяжестью заболевания. Эффективное давление обычно находится в диапазоне от 3 до 15 см водного столбика. При необходимости можно использовать полисомнографический мониторинг для контроля ручного титрования давления.

Хотя снижение ИАГ является одной из целей лечения, терапия ПДДП снижает утомляемость и улучшает качество жизни независимо от улучшения ИАГ. ПДДП также может снижать артериальное давление, хотя воздействие, как правило, умеренное. После прекращения СРАР-терапии симптомы рецидивируют через несколько дней, хотя короткие перерывы при острых состояниях пациенты, как правило, переносят хорошо. Продолжительность терапии не ограничена

Если клиническое улучшение не наблюдается, следует пересмотреть соблюдение режима ПДДП и повторно обследовать пациентов на предмет сопутствующих заболеваний. Если у пациентов наблюдается искривление перегородки носа или носовые полипы, хирургическое вмешательство в носовой полости может сделать лечение с помощью ППДДП более успешным, но само по себе редко приводит к излечению ОАС.

Побочные эффекты назального CPAP включают дискомфорт, возникающий из-за плохо подогнанной маски, а также сухость и раздражение носа, которые в некоторых случаях можно облегчить с помощью теплого увлажненного воздуха. Тем не менее более новые конструкции маски имеют повышенный комфорт и простоту использования.

Соблюдение режима лечения является трудным для многих лиц и ниже у пациентов, не испытывающих сонливости. В целом, около 50% пациентов придерживаются режима СРАР в течение длительного времени. Соблюдение режима можно улучшить, если приложить усилия для формирования положительного отношения к использованию устройств в сочетании с ранним вниманием к любым проблемам, особенно с неправильным прилеганием маски, и тщательным последующим наблюдением со стороны ответственного лица, осуществляющего уход, с поддержкой со стороны лечащего врача. Необходимо также признать и решить проблему снижения долгосрочной приверженности терапии положительным постоянным давлением в дыхательных путях (СРАР) среди пациентов без ожирения, имеющих низкий порог пробуждения (т.е., которые легко пробуждаются) и, таким образом, склонность к частым пробуждениям и нерегулярному дыханию. Во многих аппаратах соблюдение режима лечения, контроль давления, утечки и остаточные респираторные нарушения ежедневно отслеживаются с помощью устройств ППД и доступны для пациентов и врачей.

Даже при адекватном соблюдении режима лечения результаты могут стать неудовлетворительными, если изменятся факторы со стороны пациента (например, увеличение массы тела, развитие заложенности носа).

ППДДП можно дополнить инспираторной поддержкой (двухуровневым положительным давлением в дыхательных путях) для увеличения дыхательного объема у пациентов с сопутствующим синдромом ожирения-гиповентиляции, а иногда и для комфорта.