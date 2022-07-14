Туберкулез (ТБ)

К туберкулезу правильно относить только болезнь, вызванную Mycobacterium tuberculosis (для которой люди являются основным резервуаром). Аналогичная болезнь иногда развивается в результате инфицирования тесно связанных микобактерий, а именно M. bovis, M. africanum, и M. microti. Эти три бактерии вместе с M. tuberculosis и другими менее распространенными микобактериями известны как комплекс Mycobacterium tuberculosis.

Заражение туберкулезом происходит, как правило, воздушно-капельным путем через частицы (каплеобразные ядра), содержащие M. tuberculosis. Они распространяются в основном при кашле, пении и других форсированных дыхательных движениях людьми с активным туберкулезом легких или гортани и в мокроте которых содержится большое количество микроорганизмов (около 10 000 микроорганизмов/мл, предел обнаружения при флуоресцентной микроскопии). Лица с кавернозными поражениями легких являются особо заразными из-за большого количества бактерий, содержащихся в кавернах.

Капли (частицы размером < 5 мкм), содержащие туберкулезные палочки, могут находиться в подвешенном состоянии в воздушных потоках, циркулирующих в помещении, в течение нескольких часов, увеличивая шанс распространения заболевания. Однако как только эти капли оседают на поверхности, перевести их (например, подметая пол, встряхивая постельное белье) из высохшего состояния в такое, чтобы эти частицы можно было вдохнуть, будет уже трудно. Хотя такие действия могут ресуспендировать пылевые частицы, содержащие туберкулезные бациллы, эти частицы слишком велики, чтобы достичь поверхности альвеол, что необходимо для начала инфекции. Контакт с фомитами (например, зараженными поверхностями, пищевыми продуктами, индивидуальными респираторами), по-видимому, не способствует распространению.

Контагиозность нелеченого активного легочного туберкулеза очень вариабельна. Некоторые штаммы M. tuberculosis являются более заразными, и пациенты с положительными результатами мазков мокроты являются более заразными, чем имеющие положительные результаты только бактериального посева. Пациенты с кавернами (которые тесно связаны с микобактериальной нагрузкой в мокроте) являются более заразными, чем не имеющие их. Респираторные выделения с меньшей вязкостью легче превращаются в аэрозоль, а эффективность кашля и других дыхательных движений при образующемся аэрозоле значительно варьирует.

Также важную роль играют факторы окружающей среды. Передача инфекции возрастает при частом или длительном контакте с нелеченными пациентами, которые выделяют большие количества туберкулезных палочек в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Таким образом, люди, живущие в бедности или в специальных учреждениях, находятся в условиях особого риска. Практикующие врачи, у которых есть тесный контакт с активными случаями, также являются группой повышенного риска.

Таким образом, оценочные показатели контагиозности широко варьируют. Некоторые исследования показывают, что только 1 из 3 пациентов с нелеченным туберкулезом легких инфицирует всех находящихся в тесном контакте с ним, но по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый нелеченный пациент может заразить от 10 до 15 человек в год. Тем не менее, у большинства инфицированных лиц активное заболевание не развивается.

После начала эффективного лечения контагиозность быстро снижается; кашель уменьшается, а микроорганизмы являются неинфекционными, даже если они сохраняются в мокроте. Эпидемиологические исследования бытовых контактов свидетельствуют о том, что передача инфекции заканчивается через 2 недели после начала эффективного лечения, однако более точные исследования, проведенные среди людей и животных, показывают, что трансмиссия заканчивается уже через несколько дней после начала лечения.

Намного реже заражение происходит при аэрозолизации микроорганизмов после промывания инфицированных ран, при работе в микобактериологических лабораториях, либо же микроорганизм может попасть внутрь в виде аэрозоля или при прямом проколе при работе в секционном зале.

Туберкулез миндалин, лимфатических узлов, органов брюшной полости, костей и суставов когда-то обычно возникал вследствие употребления в пищу молока или молочных продуктов (например, сыра), зараженных M. bovis, но этот путь передачи был в значительной степени искоренен в странах, где молоко пастеризуют, а коров, имеющих положительный результат туберкулиновой кожной пробы, забивают. Туберкулез, вызванный M. bovis, все еще встречается в странах, где бычий туберкулез является эндемичным (например, некоторые латиноамериканские страны) и у иммигрантов из этих стран. Растущая популярность сыра из непастеризованного молока вызывает новые проблемы, особенно, если сыры прибывают из стран, имеющих проблемы с бычьим туберкулезом (например, Мексика, Великобритания). Туберкулез крупного рогатого скота и человека может передаваться также и другим видам животных, таким как барсуки, олени, приматы и животные зоопарка. Скотобойни были связаны с зоонозной передачей туберкулеза.