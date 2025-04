Туберкулез (ТБ)

Меры по предотвращению передачи, иногда включая респираторную изоляцию

Антибиотики

Большинство пациентов с неосложненным туберкулезом и все пациенты с сопутствующими заболеваниями (например, СПИД, гепатит, диабет), а также с побочными реакциями на препараты или обладающие резистентностью к их действию, должны быть направлены к специалисту по туберкулезу. См. также the Official American Thoracic Society, Centers for Disease Control and Prevention, and the Infectious Diseases Society of America's 2016 Clinical Practice Guidelines: Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis.

В зависимости от степени тяжести заболевания и социальных условий, большинство пациентов с туберкулезом можно лечить амбулаторно. Инструкции по предотвращению передачи инфекции обычно включают

Домашний режим

Исключение новых контактов (кроме ранее контактировавших членов семьи)

Прикрывать рот при кашле тканью

Хирургические маски для лица для пациентов с туберкулезом эффективны в ограничении передачи инфекции, но могут быть стигматизирующими и обычно не рекомендуются для кооперирующих пациентов, за исключением, например, тех, кто нуждается в проведении предварительной терапии в больнице или клинике. Давние рекомендации экспертов заключаются в соблюдении мер предосторожности для контроля передачи инфекции в течение как минимум 2 недель после начала лечения, на которое реагирует пациент (о чем свидетельствует уменьшение кашля, температуры и утомляемости). Однако существуют убедительные доказательства того, что эффективное лечение останавливает передачу инфекции гораздо быстрее, в течение нескольких часов или дней после его начала, благодаря сублетальному воздействию на микроорганизмы, что происходит задолго до конверсии мокроты в мазке или посеве на культурные среды (обычно это занимает 2 месяца). Этот вывод, по-видимому, верен даже в большинстве случаев лекарственной устойчивости (при эффективном лечении). Однако для точного прогнозирования вероятности эффективности лечения необходимы данные теста на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) туберкулезного изолята пациента и, в идеале, достаточно времени, чтобы судить о хорошем клиническом ответе. Кроме того, препараты должны соответствовать профилю ТЛЧ, должны достоверно всасываться и достигать терапевтических уровней в крови. Таким образом, хотя эффективные препараты могут остановить передачу инфекции в течение нескольких часов, для обеспечения хорошего клинического ответа может потребоваться несколько дней наблюдения за пациентом, проходящим лечение. При туберкулезе с высокой лекарственной устойчивостью последствия передачи инфекции более серьезные, а реакция на лечение может быть более медленной, поэтому перед отменой мер предосторожности по контролю трансмиссии инфекции следует проявлять большую осторожность.

Госпитализация Основными показаниями к госпитализации по поводу активного туберкулеза являются Серьезные сопутствующие заболевания

Необходимые методы диагностики

Социальные факторы (например, бездомность)

Показания, касающиеся респираторной изоляции людей, живущих в местах массового скопления, где можно регулярно сталкиваться с людьми, ранее не подвергавшимися контакту (важно, в первую очередь, при отсутствии обеспечения адекватной терапией) Поскольку последствия туберкулеза с лекарственной устойчивостью очень велики, госпитализация с респираторной изоляцией для начала лечения оправдана по крайней мере до тех пор, пока не будет получен определенный клинический ответ на лечение. В идеале все госпитализированные пациенты должны находиться в палате с отрицательным давлением со скоростью 6–12 смен воздуха/час. Любой входящий в комнату должен надевать респиратор (не хирургическую маску), который соответственно подобран и сертифицирован Национальным институтом охраны труда США (N-95 и выше). Поскольку вероятность заражения других госпитализированных пациентов из группы риска высока, несмотря на то, что пациенты, получающие эффективное лечение, становятся не заразными даже до получения отрицательных результатов из мазков мокроты, изоляция прекращается только после получения 3 отрицательных мазков мокроты в течение 2 дней, включая по крайней мере один отрицательный, отобранный рано утром. Два отрицательных МАНК теста мокроты могут быть использованы для исключения туберкулеза в целях изоляции у пациентов, находящихся на обследовании по поводу наличия симптомов или признаков заболевания, но не могут быть использованы у пациентов с уже установленным туберкулезом, потому что ДНК M. tuberculosis может быть обнаружена с помощью МАНК в течение длительного времени после того, как лечение делает пациентов незаразными. Однако выписка пациентов прямо домой из изоляторов независимо от состояния мазка мокроты часто имеет смысл, поскольку члены семьи (которые ранее подвергались контакту), вероятно, подвержены меньшему риску, чем пациенты больницы, т.к. имеющиеся у них заболевания делают их более уязвимыми. Часто задается вопрос о том, как долго пациентам требуется госпитализация в связи с туберкулезом. Поскольку большинство пациентов с туберкулезом, независимо от результатов анализа мокроты, могут проходить диагностику и лечение исключительно на амбулаторной основе, находясь дома, то выписка пациентов не должна зависеть от установленной длительности госпитализации или результатов микроскопического или бактериологического исследования мокроты. Как уже отмечалось, с началом эффективного лечения быстро снижается риск передачи инфекции. В США часто пациенты с туберкулезом сначала попадают в отделении неотложной помощи, затем их госпитализируют для постановки диагноза и назначают лечение; одновременно с этим, в отдел здравоохранения направляется соответствующее уведомление, после чего принимаются меры для выявления контактных лиц и проведения терапии под наблюдением. Ввиду частотности случаев госпитализации с последующей изоляцией, складывается ложное впечатление, что госпитализация и респираторная изоляция являются обязательными до тех пор, пока человек не перестанет считаться заразным по результатам анализа мокроты. Это требование является неправильным: врачи должны ориентироваться на клинически оправданную раннюю выписку. Здравый смысл и предостережения

Рекомендации органов здравоохранения С целью улучшения доступности лечения, гарантированного ухода и ограничения передачи и развития стойких к препарату штаммов существуют специальные программы здравоохранения, которые строго контролируют лечение, даже если пациенты лечатся у частного врача. В большинстве штатов США лечение туберкулеза (включая кожные пробы, рентгенографию грудной клетки и препараты) доступно без ограничений в клиниках системы здравоохранения. Все чаще частью оптимального ведения пациента становится терапия под непосредственным наблюдением (DOT); она включает наблюдение со стороны лечащего персонала (в идеале не членов семьи) за приемом каждой дозы препарата. С применением DOT вероятность завершения полного курса лечения повышается с 61% до 86%. Усиленная DOT, при которой предоставляются различные льготы и вспомогательные средства, такие как транспортные ваучеры, уход за детьми, аутрич-работники и питание, увеличивает эту вероятность до 91%. Терапия такого плана особенно важна: Для детей и подростков

Для пациентов с ВИЧ-инфекцией, психическими заболеваниями или токсикоманией

После неэффективного лечения, рецидива или развития лекарственной устойчивости В некоторых программах селективного самостоятельно проводимого лечения (SAT) предусмотрены возможности для пациентов, считающихся приверженными лечению; в идеале назначаются комбинированные препараты с фиксированными дозировками, с целью уйти от монотерапии, которая может привести к формированию лекарственной резистентности. Для улучшения соблюдения режима самостоятельного лечения были предложены механические устройства мониторинга приема лекарственных средств. Сотрудники департамента общественного здравоохранения обычно посещают дома пациентов со следующими целями: Оценить потенциальные преграды для лечения (например, крайняя нищета, проблемы с постоянным жильем, проблемы ухода за детьми, алкоголизм, психические заболевания)

Проверить другие активные случаи заражения

Оценить близкие контакты К близким контактам относят людей, которые длительное время дышат одним и тем же воздухом, как правило, это домочадцы, но часто сюда включают коллег по работе, одноклассников и совместно отдыхающих. Точная продолжительность и степень контакта, которые определяют риск, могут меняться, поскольку степень контагиозности у пациентов с туберкулезом значительно варьирует. В случае высококонтагиозных пациентов, что подтверждается многочисленными случаями заболевания членов семьи или положительными кожными пробами, даже при их относительно случайных контактах с другими людьми (например, с пассажирами в автобусе) все эти контактные лица должны быть направлены на проведение кожных проб, обследование на наличие скрытой инфекции и профилактическое лечение, если это необходимо. Те пациенты, у которых не зафиксированы случаи передачи возбудителя контактным лицам в быту, имеют гораздо меньшую вероятность инфицировать случайных контактных лиц.

Препараты первой линии для лечения ТБ Препараты первого ряда – изониазид, рифампин, пиразинамид и этамбутол используются одновременно для начального лечения. Существует несколько различных схем лечения туберкулеза, выбираемых на основе многочисленных факторов. Препараты первой линии могут назначаться с различными интервалами между приемами. Изониазид назначают перорально 1 раз в день, он хорошо проникает в ткани (включая спинномозговую жидкость) и является сильным бактерицидным препаратом. Является одним из самых используемых и наименее дорогих препаратов для лечения туберкулеза. Однако десятилетия бесконтрольного использования (часто в качестве монотерапии) во многих странах (особенно в Восточной Азии) существенно увеличили процент резистентных штаммов. В США приблизительно 10% изолятов являются изониазид-стойкими. Побочные реакции изониазида включают сыпь, лихорадку и изредка анемию и агранулоцитоз. Изониазид вызывает бессимптомные, транзиторные повышения уровня аминотрансферазы у почти 20% пациентов и клинический (обычно обратимый) гепатит с частотой примерно 1/1000. Клинический гепатит чаще возникает у пациентов > 35 лет, пациентов с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, рожениц и пациентов с хроническим заболеванием печени. Ежемесячный контроль состояния печени не рекомендуется, если у пациентов нет факторов риска для заболевания печени. У пациентов с необъяснимой утомляемостью, анорексией, тошнотой, рвотой или желтухой подобные симптомы могут быть признаками токсического гепатита. В этих случаях лечение приостанавливается и делаются печеночные пробы. При наличии симптоматики и существенного повышения аминотрансферазы (или бессимптомного повышения >5 раз по сравнению с нормой) у пациентов диагностируется токсический гепатит и прием данного препарата прекращается. После восстановления функций печени пациентам можно безопасно давать половину дозы в течение 2–3 дней. Если эта доза переносится (как правило, у приблизительно половины пациентов), может быть возобновлено назначение полной дозы при тщательном мониторинге рецидива симптомов и ухудшения функции печени. Если пациенты получают изониазид, рифампин и пиразинамид, все препараты снимают и выявляют проблемы, связанные с каждым препаратом отдельно. Изониазид или пиразинамид, но не рифампин, являются более вероятной причиной гепатотоксичности. Периферическая невропатия может возникнуть по причине изониазид-индуцированной недостаточности пиридоксина (витамин B6), которая чаще возникает у беременных или кормящих женщин, пациентов с недостаточным питанием, пациентов с сахарным диабетом или ВИЧ-инфекцией, алкоголиков, пациентов с раком или уремией и пожилых людей. Ежедневная доза пиридоксина 25–50 мг может предотвратить это осложнение, хотя пиридоксин обычно не является необходимостью для детей и здоровых молодых совершеннолетних. Изониазид угнетает метаболизм фенитоина в печени и требует сокращения дозы. Он может также вызвать сильную реакцию на дисульфирам, используемый при лечении алкоголизма. Препарат безопасен во время беременности. Рифампин (РИФ) назначается перорально и является бактерицидным препаратом, который хорошо усваивается и хорошо проникает в клетки и спинномозговую жидкость и оказывает быстрое действие. Он также элиминирует латентные микобактерии в макрофагах и в творожистых массах, что может быть причиной позднего рецидива. Поэтому рифампин должен использоваться в течение всего курса терапии. Побочные реакции рифампина включают холестатическую желтуху, лихорадку, тромбоцитопению и почечную недостаточность. Рифампин имеет более низкий уровень гепатотоксичности, чем изониазид. При назначении рифампина необходимо учитывать межлекарственные взаимодействия. Он ускоряет метаболизм антикоагулянтов, пероральных противозачаточных средств, кортикостероидов, дигитоксина, пероральных препаратов от гипергликемии, метадона и многих других препаратов. Взаимодействия рифамицинов и многих антиретровирусных лекарственных средств особенно сложны, их комбинированное использование требует специализированной экспертизы. Рифампин безопасен во время беременности. Нижеперечисленные новые рифамицины используются в особых ситуациях: Рифабутин у пациентов, принимающих препараты (особенно средства против ретровирусов), у которых есть несовместимость при взаимодействии с рифампином. Его действие подобно рифампину, но он меньше влияет на метаболизм других препаратов. Его использовании с кларитромицином или флуконазолом может быть связано с увеитом.

Рифапентин используется в режимах одна доза/неделя и новый 4-месячный режим лечения, но не используется у детей или пациентов с ВИЧ (из-за неприемлемых показателей неэффективности лечения) или внелегочным туберкулезом. Он также используется в 12-дозовом, один раз/неделю, режиме лечения под непосредственным наблюдением с назначением изониазида для профилактики туберкулеза. Такая профилактическая комбинация не рекомендуется для детей < 2 лет, ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию, беременных или женщинам, планирующих забеременеть во время лечения, поскольку уровень безопасности в этих группах неизвестен. В 2020 году примеси нитрозаминов были обнаружены в образцах рифампина и рифапентина. Некоторые из этих примесей использовались в качестве возможных канцерогенов в долгосрочных исследованиях на животных для исследования токсичности, в основном связанной с кумулятивным воздействием. Тем не менее, Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) одобряет дальнейшее использование рифампина для лечения туберкулеза, если это приемлемо для пациента, потому что воздействие препарата недолговременно, а риски отказа от рифампина могут перевешивать любые потенциальные риски от присутствия примесей нитрозаминов. Пиразинамид – пероральный противобактериальный препарат. При интенсивном использовании во время первых 2 месяцев лечения он сокращает продолжительность терапии до 6 месяцев и предотвращает развитие резистентности к рифампину. Основными побочными эффектами пиразинамида являются желудочно-кишечные расстройства и гепатит. Он часто вызывает гиперурикемию, которая является в общем легким заболеванием и только редко вызывает подагру. Пиразинамид обычно используется во время беременности, но его безопасность не была подтверждена. Этамбутол назначается перорально, и он переносится лучше других препаратов первого ряда. Его побочный эффект – неврит зрительного нерва, который развивается при применении высоких доз (например, 25 мг/кг) и у пациентов с почечной недостаточностью. У пациентов с невритом зрительного нерва и изначальной неспособностью отличать синий цвет от зеленого назначение препарата сопровождается ухудшением остроты зрения. Поскольку оба признака обратимы при раннем обнаружении, пациенты должны пройти базовый тест на остроту зрения и цветораспознавание, а также ежемесячно опрашиваться о качестве их зрения. Пациенты, принимающие этамбутол в течение более 2 месяцев или в более высоких, чем перечисленные в таблице, дозах, должны ежемесячно проверять остроту зрения и цветовое зрение. Следует быть крайне осторожными, если общение ограничено языковыми и культурными барьерами. По подобным причинам назначения данного препарата обычно избегают у маленьких детей, которые не могут прочитать оптометрические таблицы; но препарат можно использовать, если это необходимо при непереносимости других препаратов или устойчивости к ним. Этамбутол заменяют другим препаратом, если начинается неврит зрительного нерва. Этамбутол может безопасно использоваться во время беременности. Резистентность к этамбутолу менее характерна, чем для других препаратов первой линии. Таблица Дозировка противотуберкулёзных пероральных лекарственных средств первой линии терапии* Таблица

Лекарственные средства второй линии терапии при ТБ Другие антибиотики являются эффективными при туберкулезе и используются, когда у пациентов имеет место лекарственно-устойчивый туберкулез (ЛУ-ТБ) или непереносимость одного из лекарственных средств первой линии терапии. До 2016 года 2 наиболее важными классами были аминогликозиды и близкородственные полипептидные препараты, капреомицин (только для инъекций) и фторхинолоны. Стрептомицин – первый и до недавних пор наиболее распространенный инъекционный препарат; в настоящее время используется редко и приобрести его становится всё сложнее из-за вытеснения более современными инъекционными и пероральными препаратами второго ряда. Он очень эффективен и обладает бактерицидным действием. Резистентность к нему все еще относительно невелика в США, однако широко распространена во всем мире. Плохо проникает в ЦСЖ, а интратекальное назначение не рекомендуется. Дозозависимые отрицательные воздействия стрептомицина включают поражение канальцев почек, нарушение вестибулярного аппарата и ототоксичность. Дозировка – приблизительно 15 мг/кг внутримышечно. Максимальная дозировка обычно составляет 1 г для взрослых, с уменьшением до 0,75 г (10 мг/кг) для тех, кому ≥ 60 лет. Чтобы ограничить связанные с дозировкой отрицательные воздействия, назначают лекарственное средство только в течение от 5 дней/неделю до 2 мес. Затем можно давать дважды в неделю еще в течение 2 месяцев в случае необходимости. У пациентов с почечной недостаточностью частота дозировки должна быть уменьшена (например, 12–15 мг/кг/доза 2 или 3 раза/неделю). Пациентов необходимо обследовать при помощи соответствующих тестов на равновесие, слух и уровень креатинина в сыворотке. Побочные реакции стрептомицина включают сыпь, лихорадку, агранулоцитоз и сывороточную болезнь. Покраснение и покалывание вокруг рта обычно регистрируются при инъекциях, но быстро проходят. Стрептомицин противопоказан во время беременности, потому что может вызвать вестибулярную токсичность и ототоксичность у плода. Канамицин и амикацин могут быть эффективными, даже если развилась устойчивость к стрептомицину. Их токсичность аналогична стрептомицину. Канамицин широко использовался для инъекций при лечении МЛУ-ТБ, но на данный момент он активно вытесняется амикацином, который все чаще назначается в нестандартных ситуациях, требующих применения инъекционных препаратов. Капреомицин, связанный неаминогликозидный парентеральный противобактериальный препарат, характеризуется сходными параметрами с аминогликозидами по дозировке, эффективности и отрицательным воздействиям. Это был важный препарат при лечении мультирезистентного туберкулеза, потому что изоляты, устойчивые к стрептомицину, часто чувствительны к капреомицину; кроме того, он лучше переносится, чем аминогликозиды, когда требуется пролонгированное назначение. Как и в случае со всеми инъекционными препаратами, его применение болезненно и переносится хуже, чем более современные схемы лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза с применением пероральных препаратов, которым в настоящее время все чаще отдают предпочтение. Некоторые фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) являются наиболее активными и безопасными противотуберкулезными препаратами после изониазида и рифампина; однако до введения новой 4-месячной схемы, содержащей моксифлоксацин, фторхинолоны не были препаратами первой линии при туберкулезе, чувствительном к изониазиду и рифампину. Моксифлоксацин, вероятно, столь же активен, как и изониазид, при его сочетании с рифампином или рифапентином. Другие препараты 2-го линии включают этионамид, циклосерин и парааминосалициловую кислоту. Эти препараты менее эффективны и более токсичны, чем другие противотуберкулезные препараты, но они были необходимы до появления пероральных схем (см. ниже). К более современным противотуберкулезным препаратам относятся бедаквилин, деламанид, претоманид и сутезолид. Ранее эти препараты были зарезервированы для лечения высокоустойчивого туберкулеза или для пациентов с непереносимостью других препаратов второго ряда, но в последнее время они все чаще используются в схемах лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза, основанных исключительно на приеме пероральных препаратов.

Резистентность к препарату Лекарственная резистентность является серьезной проблемой. Она развивается в результате спонтанной генетической мутации. Незавершенная, ошибочно назначенная терапия или монотерапия лекарственными препаратами, а также плохая приверженность лечению оказывают селективное действие на такие резистентные микроорганизмы. После того как штамм с лекарственной устойчивостью развился и пролиферировал, он посредством последующих мутаций может приобрести резистентность к дополнительным лекарственным средствам. Таким образом, поэтапно возбудитель может стать устойчивым ко многим антибиотикам, это процесс, который может происходить быстро, хотя перенос плазмид среди микобактерий не играет никакой роли. Тем не менее, наиболее распространенной причиной лекарственно-устойчивого ТБ (ЛУ-ТБ) среди пациентов является передача возбудителя от больного человека, у которого заболевание не проявляется симптомами или не диагностировано, или от человека, получившего некорректное лечение по поводу ЛУ-ТБ. Во всем мире только треть людей с МЛУ-ТБ имеют доступ к эффективному лечению. В регионах, где исследование на резистентность проводится в недостаточном количестве или не проводится вовсе, у многих пациентов, которые не реагируют на терапию первой линии, скорее всего, имеется нераспознанный МЛУ-ТБ и они могут представлять опасность для других людей, в том числе, в виде повторного заражения лиц с лекарственно-чувствительным туберкулезом. Доказано, что использование молекулярного экспресс-теста на туберкулез и устойчивость к рифампину способствует снижению распространения ЛУ-ТБ. Категории лекарственной устойчивости определяются на основе антибиотиков, к которым данный микроорганизм резистентен. В январе 2021 года ВОЗ пересмотрела свое определение ШЛУ-ТБ и формально дала определение пре-ШЛУ-ТБ (4). В США в январе 2022 года ЦКЗ рекомендовал гибридные определения, позволяющие использовать определения ВОЗ или соответствующие альтернативные названия, используемые в США: Мультирезистентный туберкулез (МЛУ-ТБ) : резистентность к изониазиду и рифампину, двум наиболее эффективным препаратам первой линии, с резистентностью к другим препаратам, или без нее

Пре-ШЛУ-ТБ: резистентность к изониазиду и рифампину, а также к любым фторхинолонам; альтернативное определение ЦКЗ: резистентность к изониазиду, рифампину и инъекционным препаратам второй линии (амикацину, капреомицину и канамицину)

Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ): резистентность к изониазиду, рифампицину, любым фторхинолонам и как минимум к одному дополнительному препарату группы А (препараты группы А включают левофлоксацин, моксифлоксацин, бедаквилин и линезолид. Они являются наиболее мощными препаратами второго ряда, применяемыми для лечения лекарственно-устойчивого ТБ, и требуют более длительного применения); альтернативное определение ЦКЗ: резистентность к изониазиду, рифампину, любым фторхинолонам, а также бедаквилину и/или линезолиду Диагностика МЛУ-ТБ и, следовательно, необходимость использования препаратов второго ряда имеет большое значение с точки зрения продолжительности, стоимости и эффективности лечения. Тем не менее, новые, более краткосрочные схемы лечения ЛУ-ТБ, основанные исключительно на приеме пероральных препаратов, упростили процесс лечения и уменьшили разделительную черту между клиническим успехом и неудачей. В последнее время сообщалось о многочисленных вспышках МЛУ-ТБ, при этом сохраняются высокие показатели глобальной заболеваемости, отчасти из-за ограничений, связанных с диагностическими и терапевтическими мерами; в 2020 году около 71% пациентов с заболеванием, подтвержденным бактериологическим исследованием, имели доступ к тестированию на резистентность к рифампину (маркер для выявления МЛУ-ТБ), тогда как в 2019 году этот показатель составлял 61% случаев. В 2020 году ВОЗ объявила о 157 903 новых случаях МЛУ-ТБ во всем мире, что составило только 38% от расчетного общего числа случаев (3). По оценкам ВОЗ, только приблизительно 1 из 3 человек, у которых ежегодно развивается МЛУ/РР-ТБ, становится на учет и получает лечение (3). Новые противотуберкулезные препараты бедаквилин, деламанид и претоманид, а также моксифлоксацин из группы фторхинолонов являются пероральными препаратами, которые обладают высокой активностью в отношении штаммов, резистентных к лекарственным средствам, и используются в более краткосрочных схемах лечения. Они быстро останавливают передачу возбудителя и имеют более высокие показатели завершения курса терапии и излечения; таким образом, эти препараты могут помочь установить контроль над эпидемией ЛУ-ТБ. Тем не менее, успех будет по-прежнему зависеть от решительной глобальной приверженности идее обеспечения доступа к молекулярной диагностике и эффективному лечению, а также комплексного наблюдения за лечением. В 2020 году 65 стран использовали более краткосрочные схемы лечения ЛУ-ТБ с применением пероральных препаратов. В 49% случаев стоимость диагностики и лечения ЛУ-ТБ для пациентов является огромной.

Режимы лечения До введения нового 4-месячного режима лечение всех пациентов с новым, ранее нелеченным туберкулезом состояло из: 2-месячной начальной интенсивной фазы

4-7-месячной пролонгированной фазы Начальная интенсивная фаза терапии содержала 4 антибиотика (информацию о дозировках см. в таблице): Изониазид (INH)

Рифампин (RIF)

Пиразинамид (ПЗА)

Этамбутол Эти препараты можно назначать ежедневно на протяжении всего этапа или ежедневно в течение 2 недель, с последующими дозами 2 или 3 раза в неделю в течение 6 недель. Прерывистое применение (обычно с более высокими дозами) обычно является удовлетворительным из-за медленного роста туберкулезных палочек и остаточного постантибиотического воздействия на рост (бактериальный рост часто откладывается на более поздний срок, когда концентрация антибиотиков ниже минимальной концентрации, необходимой для подавления). Однако ежедневная терапия рекомендуется для пациентов с мультирезистентным туберкулезом или с одновременной инфекцией ВИЧ. Схемы лечения, включающие дозу менее суточной, должны проводиться как терапия под непосредственным наблюдением (DOT), поскольку при такой схеме каждая доза становится более важной. После 2 месяцев интенсивного медикаментозного лечения 4 препаратами пиразинамид и этамбутол отменяются (в зависимости от степени восприимчивости первичного изолята). Продолжение фазы лечения зависит от Результатов тестов на чувствительность к лекарственным препаратам исходных изолятов (при наличии)

Наличия или отсутствия каверн на рентгенограмме грудной клетки

Результаты посевов и мазков, взятых через 2 месяца В случае положительного результата 2-месячные культуры указывают на необходимость более длительного курса лечения. Если и культура, и мазок отрицательны, независимо от данных рентгенографии грудной клетки или если культура или мазок положительны, но рентгенография не выявила реактивации, изониазид и рифампин дают еще 4 месяца (6 месяцев в целом). Если рентген обнаружил реактивную и культура или мазок положительны, изониазид и рифампин дают еще 7 месяцев (9 месяцев в целом). Если первоначальный бактериальный посев не обнаружил резистентности к какому-либо лекарственному средству, то обычно этамбутол не назначают ни в одном из режимов лечения. Препараты пролонгированной фазы могут применяться ежедневно или, если пациенты не являются ВИЧ-положительными, 2 или 3 раза/неделю. Пациенты, у которых отрицательная культура и мазки после 2 месяцев и нет никакой кавитации при рентгенографии грудной клетки и они отрицательны по ВИЧ-анализу, могут принимать 1 раз/неделю изониазид плюс рифапентин. Пациенты, которые имеют положительные результаты бактериального посева на возбудителей после 2 месяцев лечения, должны пройти обследование с целью определения причины. Обследование для выявления МЛУ-ТБ, как наиболее частой причины, должно быть тщательным. Клиницисты должны также проверить другие распространенные причины (например, несоблюдение режима, обширные каверны, лекарственную устойчивость, нарушение всасывания лекарственных средств). Таким образом, если какие-либо дозы пропущены, лечение продлевается и не останавливается по истечении определенного периода времени. И на начальной стадии, и при пролонгированной фазе больной должен получить необходимое общее количество доз (вычисляется по числу доз в неделю и количеству недель). Новая 4-месячная схема лечения была описана в клиническом исследовании, опубликованном в 2021 году, которое показало, что 4-месячная схема лечения туберкулеза с применением рифапентина 1200 мг перорально 1 раз/день и моксифлоксацина 400 мг перорально 1 раз/день (1, 2) не уступала по эффективности стандартной 6-месячной схеме приема рифампина, изониазида, пиразинамида и этамбутола. В отношении серьезных нежелательных реакций никаких различий между 4-месячной и 6-месячной схемами не выявлено. Перед назначением более краткосрочной схемы лечения рифапентином и моксифлоксацином следует обратить внимание на следующее: Тестирование должно выявить чувствительность к фторхинолонам, изониазиду и рифампину.

Пища с высоким содержанием жиров усиливает всасывание рифапентина в кишечнике.

Схема лечения на основе рифапентина и моксифлоксацина может быть более дорогостоящей в краткосрочной перспективе, чем стандартная 6-месячная схема. Из-за стоимости 4-месячной схемы лечения, во многих программах общественного здравоохранения, скорее всего, будут продолжать использовать стандартную 6-месячную схему лечения для большинства пациентов, а 4-месячную альтернативу зарезервируют для неосложненных случаев у тех пациентов, которые не имеют возможности пройти 6-месячный курс лечения (например, когда пациент должен отправиться в путешествие раньше, чем через 6 месяцев). Ведение лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) до недавнего времени менялось в зависимости от типа лекарственной устойчивости, было длительным (от 18 до 24 месяцев) и изнуряющим для пациентов из-за длительного курса инъекций и тяжелых побочных эффектов; кроме того, оно было дорогостоящим, особенно когда требовалась длительная госпитализация. ЛУ-ТБ в гораздо большей степени, чем лекарственно-чувствительный туберкулез, требует лечения в специализированных лечебных центрах с адекватной системой поддержки. Тем не менее, результаты недавних исследований схем лечения ЛУ-ТБ с использованием новых пероральных препаратов меняют статистику по частоте успешных результатов, переносимости и стоимости лечения. Схема лечения на основе трех препаратов: бедаквилина, претоманида и линезолида (известная как схема BPaL), показала положительные результаты в неконтролируемом клиническом исследовании с участием 109 человек, больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ), а также туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью при наличии у пациента непереносимости лечения или при отсутствии ответа на предыдущее лечение. В этом исследовании 90% пациентов имели благоприятный исход, хотя ранее у пациентов с ШЛУ-ТБ благоприятный исход отмечался менее чем в 50% случаев, а при наличии у пациентов сопутствующих заболеваний статистика результатов лечения была еще хуже (6). Лекарственная токсичность линезолида была основным ограничением в данном исследовании, но последующие испытания нацелены на исследование более низких доз линезолида и других вариантов схем на основе пероральных препаратов для лечения пациентов с высокой степенью ЛУ-ТБ. Разработка более краткосрочных, лучше переносимых схем лечения на основе исключительно пероральных препаратов для лечения ЛУ-ТБ с высокой степенью устойчивости является важной вехой в глобальном контроле над туберкулезом, однако от многих стран все еще требуется принятие обязательств по диагностике и эффективному лечению таких случаев и предотвращению их распространения.