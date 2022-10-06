Культуральное исследование

Забор образца важен. Для диагностики инфекционного заболевания проверенным методом является образец с места развития инфекции. При исследовании поражений кожи не рекомендуется использовать их центральную часть для взятия образца, только переднюю кромку.

Использование ватных тампонов не рекомендуется. Тем не менее, в случае использования тампона, предпочтительным является флок-тампон, поскольку он может сохранить больше образца. Тампоны, используемые в молекулярных анализах должны соответствовать конкретному молекулярному анализу, для которого они предназначены. Неправильный тип тампона может привести к ложноотрицательным результатам. Деревянные стержни палочки для мазка токсичны к некоторым вирусам. Ватные тампоны для забора материала могут быть токсичны для некоторых бактерий, включая хламидии.

Гемокультуры требуют дезактивации и дезинфекции кожи (например, мазку повидон йода дают высохнуть и удаляют 70%-ным спиртом). Обычно используются множественные образцы, каждый из отдельного места; забор желательно проводить на высоте лихорадки, если это возможно. Нормальная флора кожи, которая растет даже в одном образце крови, интерпретируется как заражение.

Если проба крови получена из центральной вены или артерии, образец периферической крови также должен быть взят, чтобы помочь дифференцировать системную бактериемию от инфекции катетера. Культуры с зараженных катетеров обычно становятся положительными быстрее и содержат больше организмов, чем одновременно взятые культуры периферической крови. Некоторые грибы, особенно плесневые (например, виды Aspergillus spp), обычно из крови не высеваются.

Образец следует быстро транспортировать, в правильной среде и в условиях, которые ограничивают рост любой другой потенциально заражающей флоры. Для точного определения количества болезнетворного микроорганизма должен быть предотвращен дополнительный патогенный рост; экземпляры должны быть немедленно транспортированы в лабораторию или, если транспорт задерживается, помещены в холодильник (в большинстве случаев).