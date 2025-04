Хламидия и микоплазменные инфекции слизистой оболочки

Исследование мочи или самоcтоятельно собранных вагинальных мазков с использованием МАНК особенно эффективно в процессе обследования бессимптомных лиц с высоким риском ИППП, поскольку нет необходимости в осмотре половых органов. Рекомендации по проведению обследования варьируются в зависимости от пола, возраста, сексуального поведения и окружения. The following are based on the CDC's Sexually Transmitted Infections (STI) Treatment Guidelines, 2021.

Ежегодний скрининг проводят женщинам, если они сексуально активны и им < 25 лет, либо если им ≥ 25 лет, они сексуально активны и имеют один или более из следующих факторов риска:

Имеют предшествующие случаи ИППП в анамнезе

Ведут половую жизнь, сопряженную с высоким риском (например, вступают в половую связь с новым партнером или несколькими половыми партнерами, занимаются проституцией или используют презервативы непостоянно, когда нет моногамных отношений)

Имеют партнера с ИППП или с рискованным поведением (например, партнера, одновременно имеющего нескольких сексуальных партнеров)

Имеют в анамнезе случаи лишения свободы

Беременные < 25 лет, либо ≥ 25 лет с одним или несколькими факторами риска, проходят скрининг во время первого пренатального осмотра и еще раз во время 3-го триместра, если риск остается высоким.

Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует проверять всех беременных на хламидии на ранних сроках беременности, с повторным анализом в 3-м триместре для женщин с факторами риска. Анализ на гонорею рекомендуется проводить у беременных ≤ 25 лет, а также у тех, кто живет в районах высокого распространения гонореи. (См. ACOG: Routine Tests During Pregnancy.)

Гетеросексуально активные мужчины обычно не подвергаются скринингу, за исключением тех, которые находятся в клинических условиях с высокой распространенностью хламидийной инфекции (например, в подростковых клиниках, клиниках по лечению ИППП, исправительных учреждениях).

Мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами, проводят скрининг, как минимум, ежегодно, если они были сексуально активны в течение предыдущего года (в случае инсертивного акта, анализ мочи; в случае рецептивного акта, ректальный мазок; в случае орального секса, мазок из зева) не зависимо от использования презервативов. Лица с повышенным риском (например, с ВИЧ-инфекцией, получающие профилактическую антиретровирусную профилактику, имеющие несколько половых партнеров, или чей партнер имеет несколько партнеров) должны проходить более частый скрининг с интервалом от 3 до 6 месяцев.

Трансгендерные и гендерно разнообразные люди проходят скрининг, если они сексуально активны, на основании сексуальных практик и анатомии (например, ежегодный скрининг для всех лиц, имеющих шейку матки, которые < 25 лет; если ≥ 25 лет, то лица, имеющие шейку матки, должны проходить скрининг ежегодно в случае, если имеют повышенный риск; ректальный мазок берется на основании сообщенного сексуального поведения и воздействия).

