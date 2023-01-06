Хламидия и микоплазменные инфекции слизистой оболочки

Исследование мочи или экссудата из цервикального или мочеиспускательного канала, задней стенки глотки или прямой кишки методом амплификации нуклеиновых кислот

Хламидийные инфекции или инфекции микоплазмы и подозреваются у пациентов с симптомами уретрита, сальпингита, цервицита или нехарактерного проктита, но подобные признаки могут также быть причиной гонорейной инфекции.

На случай размытой клинической картины уретрита, в Рекомендациях по лечению инфекций, передающихся половым путем за 2021 год Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) указано, что уретрит можно подтвердить при наличии любого из следующих признаков:

Слизистые, слизисто-гнойные или гнойные выделения во время осмотра

≥ 10 лейкоцитов в центрифугате утренней мочи (в поле зрения микроскопа при большом увеличении)

Положительная лейкоцитарная эстераза в утренней моче

≥ 2 лейкоцитов в окрашенных по Граму уретральных выделениях (при микроскопии с масляной иммерсией) лейкоцитов

Для обнаружения хламидиоза используют цервикальный или вагинальный мазки, а у мужчин – экссудат из уретры или прямой кишки. Альтернативой соскобам из шейки матки или уретры могут быть образцы мочи. Мазок из зева и ректальный мазок необходимы для анализа на наличие инфекции в этих участках организма.

В продаже доступны тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), высоко чувствительны и специфичны к хламидии и могут также проводиться на образцах мочи, что избавляет от неудобств, связанных с необходимостью брать мазок из уретры или шейки матки. Доступны платформы для проведения экспресс-анализов МАНК, с помощью которых можно получить результат сразу в день обращения. В целом, анализ мазков из зева и прямой кишки необходимо проводить только в специализированных лабораториях, аккредитованных на диагностические исследования материала, взятого из этих участков организма.

Поскольку другие ИППП (в частности, гонококковая инфекция) часто сочетаются, пациенты, которые имеют симптомы уретрита, должно быть обследованы на наличие гонореи. Все пациенты, которым поставлен диагноз гонореи или хламидиоза, должны быть обследованы на другие ИППП, включая сифилис и ВИЧ.

Mycoplasma genitalium могут быть обнаружены с помощью коммерческих МАНК, но они могут не быть в широком доступе.

В США о подтвержденных случаях хламидийной инфекции, гонореи и сифилиса нужно сообщать в органы системы здравоохранения.