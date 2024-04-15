Пассивная иммунизация включает введение антител к организму или токсину, продуцируемому организмом.
Пассивную иммунизацию проводят при следующих обстоятельствах:
Когда люди не могут синтезировать антитело
Когда люди подвергались заболеванию, к которому у них нет иммунитета, или есть вероятность возникновения осложнений
Когда у людей есть заболевание, а эффекты антитоксина должны быть усилены
Пассивная иммунизация не вызывает естественного иммунитета.
(См. таблицу Иммуноглобулины и антитоксины, доступные в Соединённых Штатах).
Иммуноглобулины и антитоксины*, доступные в Соединенных Штатах
Иммунобиологический агент
Тип
Показания
Ботулинический антитоксин
Специфические лошадиные антитела
Лечение ботулизма
Ботулинический антитоксин (BIG)
Специфические антитела человека
Лечение ботулизма у младенцев
Антицитомегаловирусный иммуноглобулин, внутривенно (CMV-IGIV)
Специфические антитела человека
Профилактика среди реципиентов при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и трансплантации почек
Антитоксин дифтерии
Специфические лошадиные антитела
Лечение респираторной дифтерии
Иммуноглобулин против гепатита В (HBIG)
Специфические антитела человека
Постконтактная профилактика гепатита В
Иммуноглобулин (ИГ)
Объединенные человеческие антитела
Первичная и постконтактная профилактика гепатита А, постконтактная профилактика кори, дефицит иммуноглобулинов, краснуха во время 1-го триместра беременности, ветряная оспа (если иммуноглобулин против ветряной оспы недоступен)
Иммуноглобулин внутривенно (IVIG)
Объединенные человеческие антитела
Профилактика и лечение тяжелых бактериальных и вирусных инфекций (например, ВИЧ-инфекции у детей), первичных иммунодефицитов, аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры, хронического В-клеточного лимфобластного лейкоза, болезни Кавасаки, аутоиммунных расстройств (например, миастения, синдром Гийена-Барре, полимиозит/дерматомиозит)
Профилактика реакции трансплантат против хозяина
Иммуноглобулин подкожно (SCIG)
Объединенные человеческие антитела
Лечение первичных иммунодефицитных состояний
Антирабический иммуноглобулин (HRIG)†
Специфические антитела человека
Профилактика постконтактной бешенствы у людей, ранее не иммунизированных вакциной против бешенства
Моноклональное антитело человека к белку респираторно-синцитиального вируса (РСВ)
Рекомбинантное моноклональное антитело (нирсевимаб, паливизумаб)
Профилактика РСВ у младенцев, рожденных от матерей, не полностью иммунизированных против РСВ
Противостолбнячный иммуноглобулин (TIG)
Специфические антитела человека
Лечение столбняка
Постконтактная профилактика у людей, не получивших адекватной иммунизации анатоксином столбняка
Вакцинальный иммуноглобулин (ВИГ)
Специфические антитела человека
Лечение заболеваний, вызваных вирусом коровьей оспы (вакцинальной экземы и некроза, а также вакцинального поражения глаз)
Иммуноглобулин против ветряной оспы (ВариЗИГ)
Специфические антитела человека
Постконтактная профилактика у людей, которые не имеют подтвержденного иммунитета, подвергаются повышенному риску развития тяжелой ветряной оспы и имеют противопоказания к вакцинации против ветряной оспы
* Препараты иммуноглобулинов и антитоксинов вводятся внутримышечно, если не указано иного.
†Антирабический иммуноглобулин (HRIG) вводят как вокруг ран, так и внутримышечно.
Adapted from Kroger A, Bahta L, Long S, et al: General best practice guidelines for immunization: Best practice guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Accessed on March 27, 2024.
Иммуноглобулин человека (IG)
IG – концентрированный раствор, содержащий антитело, подготовлен на основе плазмы, полученной от здоровых доноров. Он состоит прежде всего из IgG, хотя остаточное количество IgA, IgM и других белков сыворотки может присутствовать. IG очень редко содержит передающиеся вирусы (например, гепатит B или C, ВИЧ) и сохраняется в течение многих месяцев при температуре 4° C. ИГ вводится внутримышечно (в/м).
Поскольку максимальные уровни антитела сыворотки могут не проявиться приблизительно до 48 часов после внутримышечной инъекции, IG нужно ввести как можно скорее после заражения. Полувыведение IG в циркуляции – приблизительно 3 недели.
ИГ может использоваться для профилактики у лиц, подверженных риску
Заражения гепатитом А
Ветряной оспы (у пациентов с иммунодефицитом, когда иммуноглобулин против ветряной оспы недоступен)
Контакта с краснухой в 1 триместре беременности
IG обеспечивает только временную защиту; содержание антител против определенных возбудителей варьируется до 10-кратной разницы между препаратами. Введение болезненное, может быть анафилаксия.
Внутривенные иммуноглобулины (IVIG) были разработаны, чтобы вводить большие и повторные дозы человеческого иммунного глобулина. IVIG используется, чтобы лечить или предотвращать тяжелые бактериальные и вирусные инфекции, аутоиммунные нарушения и расстройства иммунной недостаточности, особенно следующее:
Предотвращение реакции трансплантант против хозяина
Отрицательные воздействия ВВИГ нехарактерны, хотя лихорадка, озноб, головная боль, слабость, тошнота, рвота, аллергия, анафилактические реакции, кашель и объёмная перегрузка могут встречаться.
Подкожный иммунный глобулин (SCIG) также готовится на основе объединенной плазмы человека; SCIG предназначен для домашнего применения среди пациентов с первичной иммунной недостаточностью.
Места введения инъекции обычные, но системные отрицательные воздействия (например, лихорадка, озноб) намного менее распространены при ПКИГ, чем при внутривенном иммуноглобулине.
Гипериммунный глобулин
Гипериммунный глобулин получают из плазмы людей с высокими титрами антител против определенного организма или антигена. Ее берут у людей, поправляющихся от естественных инфекций, или доноров, привитых искусственно.
Гипериммунные глобулины доступны для введения против
Введение болезненное, возможна анафилаксия.