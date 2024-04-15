Пассивная иммунизация

IG – концентрированный раствор, содержащий антитело, подготовлен на основе плазмы, полученной от здоровых доноров. Он состоит прежде всего из IgG, хотя остаточное количество IgA, IgM и других белков сыворотки может присутствовать. IG очень редко содержит передающиеся вирусы (например, гепатит B или C, ВИЧ) и сохраняется в течение многих месяцев при температуре 4° C. ИГ вводится внутримышечно (в/м).

Поскольку максимальные уровни антитела сыворотки могут не проявиться приблизительно до 48 часов после внутримышечной инъекции, IG нужно ввести как можно скорее после заражения. Полувыведение IG в циркуляции – приблизительно 3 недели.

ИГ может использоваться для профилактики у лиц, подверженных риску

Заражения гепатитом А

Корь

Дефицита иммуноглобулинов

Ветряной оспы (у пациентов с иммунодефицитом, когда иммуноглобулин против ветряной оспы недоступен)

Контакта с краснухой в 1 триместре беременности

IG обеспечивает только временную защиту; содержание антител против определенных возбудителей варьируется до 10-кратной разницы между препаратами. Введение болезненное, может быть анафилаксия.

Внутривенные иммуноглобулины (IVIG) были разработаны, чтобы вводить большие и повторные дозы человеческого иммунного глобулина. IVIG используется, чтобы лечить или предотвращать тяжелые бактериальные и вирусные инфекции, аутоиммунные нарушения и расстройства иммунной недостаточности, особенно следующее:

Отрицательные воздействия ВВИГ нехарактерны, хотя лихорадка, озноб, головная боль, слабость, тошнота, рвота, аллергия, анафилактические реакции, кашель и объёмная перегрузка могут встречаться.

Подкожный иммунный глобулин (SCIG) также готовится на основе объединенной плазмы человека; SCIG предназначен для домашнего применения среди пациентов с первичной иммунной недостаточностью.

Места введения инъекции обычные, но системные отрицательные воздействия (например, лихорадка, озноб) намного менее распространены при ПКИГ, чем при внутривенном иммуноглобулине.