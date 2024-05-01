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Пенициллины

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024

Пенициллины являются бета-лактамными антибиотиками с не до конца понятными механизмами действия, но, возможно, они активируют аутолитические ферменты, которые разрушают клеточную стенку у некоторых бактерий.

(См. также Обзор антибактериальных препаратов).

Таблица

Пенициллины

Пенициллин

Способ введения

Естественные пенициллины

Пенициллин G (парентеральный/водный)

Парентерально

Бензатина бензилпенициллин

Парентерально (только в/м)

Прокаин-бензилпенициллин

Парентерально

Пенициллин V калия

Перорально

Аминопенициллины

Ампициллин

Перорально или парентерально

Ампициллин/сульбактам

Парентерально

Амоксициллин

Перорально

Амоксициллин/клавуланат

Перорально

Устойчивые к пенициллиназе (антистафилококковые) пенициллины

Диклоксациллин

Перорально

Нафциллин

Перорально или парентерально

Оксациллин

Перорально или парентерально

Пенициллины широкого спектра (антипсевдомонадные)

Пиперациллин/тазобактам

Парентерально

Резистентность

Часть бактерий продуцируют бета-лактамазы, которые инактивирует бета-лактамные антибиотики; этот эффект может быть заблокирован при добавлении ингибитора бета-лактамазы.

Однако традиционные ингибиторы бета-лактамазы (например, сульбактам, тазобактам) не могут надежно ингибировать следующее:

  • Бета-лактамазы AmpC, как правило, производимые Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Providencia, а также вид Morganella или Pseudomonas aeruginosa

  • Бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), продуцируемые некоторыми Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и другими видами Enterobacterales (ранее Enterobacteriaceae)

  • Карбапенемазы

Новые ингибиторы бета-лактамаз не бета-лактамной структуры, такие как авибактам, релебактам и ваборбактам, действительно обладают активностью в отношении бета-лактамаз ampC, БЛРС и даже некоторых карбапенемаз, таких как карбапенемазы, вырабатываемые Klebsiella pneumoniae, которые все чаще встречаются у видов рода Klebsiella и у других энтеробактерий. Однако в настоящее время нет доступных ингибиторов бета-лактамаз, активных против металло-бета-лактамаз (MBL), таких как NDM-1 (MBL-1 из Нью-Дели), VIM (интегронокодируемая MBL из Вероны) и разновидности IMP (имипенем), которые могут инактивировать все бета-лактамные антибиотики, кроме азтреонама. Однако многие штаммы, продуцирующие MBL, также продуцируют и другие бета-лактамазы, которые могут гидролизовать азтреонам.

Фармакокинетика пенициллинов

Пища не влияет на поглощение амоксициллина, но бензилпенициллин нужно принимать спустя 1 или 2 часа после еды. Амоксициллин в целом заменяет ампициллин при пероральном использовании, потому что амоксициллин абсорбируется лучше, меньше влияет на желудочно-кишечный тракт и может приниматься менее часто.

Пенициллины быстро распределяются во внеклеточной жидкости большинства тканей, особенно когда есть воспаление.

Все пенициллины, по крайней мере, частично выводятся с мочой, и большинство достигает высоких уровней в моче. Парентеральный бензилпенициллин выводится быстро (полураспад в сыворотке 0,5 ч), за исключением депонированных форм (бензатин или новокаиновая соль бензилпенициллина); эти формы предназначены только для глубокой внутримышечной инъекции и обеспечивают отложение в ткани, откуда и идет выделение в течение периода от нескольких часов до нескольких дней. Бензатин бензилпенициллин достигает своего пикового уровня медленнее и обладает обычно более пролонгированным воздействием, чем бензилпенициллин прокаина. Соли прокаина имеют повышенную биодоступность, что приводит к более быстрому выведению препарата; например, прокаин пенициллин G обнаруживается в крови только в течение 1 недели по сравнению с бензатин пенициллином G, который может быть выявлен в течение 30 дней (1).

Справочные материалы по фармакокинетике

  1. 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Inadvertent use of Bicillin C-R to treat syphilis infection—Los Angeles, California, 1999-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 54(9):217–219, 2005.

Показания к назначению пенициллинов

Пенициллин G-подобные антибиотики

Пенициллин G-подобные антибиотики (включая пенициллин V) в основном используются против

  • Грамположительных бактерий

  • Некоторых грамотрицательных кокков (например, менингококков)

Небольшое число грамотрицательных палочек также восприимчивы к большим парентеральным дозам бензилпенициллина. Резистентными являются большинство стафилококков, большинство Neisseria gonorrhoeae, многие анаэробные грамотрицательные палочки и около 30% Haemophilus influenzae.

Бензилпенициллин является препаратом выбора при сифилисе, некоторых клостридиальных инфекциях, а в комбинации с гентамицином - при эндокардите, вызванном чувствительными энтерококками. Пенициллин G или цефтриаксон рекомендуется назначать при стрептококковом эндокардите.

Бензатин пенициллин G является препаратом длительного действия (только для внутримышечного применения):

  • Чистого бензатин пенициллина

  • Смесь из равного количества бензатина и прокаина пенициллина G

  • Смесь из равного количества 3:1 бензатина в количестве 0,9 млн. единиц и прокаина пенициллина G в количестве 0,3 млн. единиц

Из этих 3 продуктов только чистый бензатин бензилпенициллин рекомендуется для лечения сифилиса и предотвращения ревматической лихорадки. Чистый бензатин бензилпенициллин и смесь равных количеств показаны для лечения острых респираторных заболеваний и инфекций кожи и мягких тканей, вызванных восприимчивыми стрептококками.

Амоксициллин и ампициллин

Амоксициллин и ампициллин более активны против

Добавление ингибитора бета-лактамазы (клавуланата или сульбактама) позволяет использовать их против метициллин-чувствительных стафилококков, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, Bacteroides spp, E. coli и K. pneumoniae.

Устойчивые к пенициллиназе (антистафилококковые) пенициллины

Пенициллиназа-резистентные пенициллины (диклоксациллин, нафциллин, клоксациллин, флуклоксациллин и оксациллин) используются главным образом для

  • Продуцирующего пенициллиназу метициллин-чувствительного Staphylococcus aureus

Эти антибиотики также используются для лечения некоторых инфекций, обусловленных Streptococcus pneumoniae, стрептококками группы А, а также метициллин-чувствительных коагулаза-отрицательных стафилококковых инфекций.

Пенициллины широкого спектра (антипсевдомонадные)

Пиперациллин/тазобактам обладает активностью против

  • Бактерий, восприимчивых к ампициллину

  • Некоторых штаммов рода Enterobacter и рода Serratia spp

  • Многие штаммы P. aeruginosa

Добавление ингибитора бета-лактамаз повышает активность против метициллин-чувствительных S. aureus, вырабатывающих бета-лактамазы, E. coli, K. pneumoniae, H. influenzae и грамотрицательных анаэробных бацилл, но не против грамотрицательных бацилл, производящих бета-лактамазы AmpС или карбапенемазы у Klebsiella pneumoniae, и только частично может ингибировать БЛРС, продуцируемые некоторыми K. pneumoniae, E. coli и другими энтеробактериями. Пенициллины широкого спектра действуют синергично с аминогликозидами и обычно используются с этим классом антибиотиков для лечения инфекций, вызываемых P. aeruginosa.

Противопоказания к назначению пенициллинов

Пенициллины противопоказаны пациентам, в анамнезе которых тяжелые аллергические реакции на них.

Назначение пенициллинов во время беременности и кормления грудью

Пенициллин является одним из самых безопасных антибиотиков во время беременности. Исследования репродукции животных во время применения пенициллина не подтвердили наличие риска для плода. Данные, связанные с применением препарата беременными женщинами, ограниченны. При наличии медицинских показаний пенициллины могут использоваться во время беременности. Пенициллин G эффективен для предотвращения передачи сифилиса от матери плоду и для лечения внутриутробной и материнской инфекции.

Пенициллины проникают в грудное молоко в небольших количествах. Их назначение обычно считают совместимым с кормлением грудью.

Побочные эффекты пенициллинов:

Побочные эффекты пенициллинов включают:

  • Реакции гиперчувствительности, включая сыпь (наиболее распространенное явление)

  • Желудочно-кишечный дискомфорт, включая тошноту, рвоту и диарею

Другие отрицательные воздействия встречаются реже.

Пероральный пенициллин может привести к появлению черного ворсинчатого языка из-за раздражения глоссальной поверхности и кератинизации поверхностных слоев. Это редкое и безопасное состояние, которое разрешается после отмены антибиотика.

Аллергия

К большинству отрицательных явлений относятся аллергические реакции:

  • Немедленные реакции: анафилаксия (которая может вызвать смерть в течение нескольких минут), крапивница и ангионевротический отек (в 1–5 случаях на 10 000 инъекций), и смерть (приблизительно в 0,3 случаев на 10 000 инъекций)

  • Замедленные реакции: сывороточная болезнь, сыпь (например, пятнистая, папулезная, кореподобная) и эксфолиативный дерматит (который обычно появляется после 7–10 дней терапии)

Большинство пациентов, которые говорят об аллергической реакции на пенициллин, не реагируют на последующее введение пенициллина. Хотя и в малой степени, риск аллергической реакции приблизительно в 10 раз выше для тех пациентов, у которых была предыдущая аллергическая реакция. Многие пациенты говорят о неблагоприятных реакциях на пенициллин, которые не являются в действительности аллергическими (например, отрицательное воздействие на желудочно-кишечном тракте, неспецифические симптомы).

Если у пациентов наблюдается неопределенная или непоследовательная история аллергии на пенициллин, а назначение альтернативных антибиотиков не является эффективным или удобным, можно провести кожную пробу. Десенсибилизацию можно предпринять у пациентов с положительной кожной пробой, если нет альтернативы антибиотикам пенициллинового ряда. Однако пациентам с анафилаксией, связанной с приемом пенициллина в анамнезе, нельзя назначать другие пенициллины или какие-либо бета-лактамы с похожим строением боковых цепей (включая необходимые для проведения кожной пробы), кроме крайне редких обстоятельств, когда нельзя найти никакой замены и прием антибиотика будет проводиться под тщательным контролем врача. В таких случаях требуются особая предосторожность и режимы десенсибилизации.

Высыпания

Сыпь чаще встречается при приеме ампициллина и амоксициллина, чем при приеме других пенициллинов. У пациентов с инфекционным мононуклеозом часто развивается неаллергическая сыпь, как правило, пятнистопапуллезная, обычно начинающаяся между 4 и 7 днями лечения.

Другие отрицательные явления

Пенициллин может также вызывать следующие явления:

  • Токсические поражения центральной нервной системы (например, приступы судорог), если дозы высокие, особенно у пациентов с почечной недостаточностью

  • Нефрит

  • Диарея, визванная Clostridioides (ранее Clostridium) difficile (псевдомембранозный колит)

  • Гемолитическая анемия с положительной пробой Кумбса

  • Лейкопения

  • Тромбоцитопения

Лейкопения чаще всего проявляется при приеме нафциллина. Любой пенициллин, используемый в очень высоких внутривенных дозах, может вмешиваться в функцию тромбоцитов и вызывать кровотечение.

Другие отрицательные явления включают в себя боль в месте внутримышечной инъекции, тромбофлебит, когда одно и то же место неоднократно задействовано при внутривенных инъекциях, и при назначении пероральных растворов, нарушения желудочно-кишечного тракта.

Рекомендации по дозированию пенициллинов

Поскольку пенициллины, за исключением антистафилококковых пенициллинов (например, нафциллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин), достигают высоких уровней в моче, у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью их дозировка должна быть уменьшена. Пробенецид подавляет секрецию почечных канальцев для многих пенициллинов, повышая уровни в крови. Они иногда назначаются одновременно, чтобы поддержать высокие уровни в крови.

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