Пища не влияет на поглощение амоксициллина, но бензилпенициллин нужно принимать спустя 1 или 2 часа после еды. Амоксициллин в целом заменяет ампициллин при пероральном использовании, потому что амоксициллин абсорбируется лучше, меньше влияет на желудочно-кишечный тракт и может приниматься менее часто.

Пенициллины быстро распределяются во внеклеточной жидкости большинства тканей, особенно когда есть воспаление.

Все пенициллины, по крайней мере, частично выводятся с мочой, и большинство достигает высоких уровней в моче. Парентеральный бензилпенициллин выводится быстро (полураспад в сыворотке 0,5 ч), за исключением депонированных форм (бензатин или новокаиновая соль бензилпенициллина); эти формы предназначены только для глубокой внутримышечной инъекции и обеспечивают отложение в ткани, откуда и идет выделение в течение периода от нескольких часов до нескольких дней. Бензатин бензилпенициллин достигает своего пикового уровня медленнее и обладает обычно более пролонгированным воздействием, чем бензилпенициллин прокаина. Соли прокаина имеют повышенную биодоступность, что приводит к более быстрому выведению препарата; например, прокаин пенициллин G обнаруживается в крови только в течение 1 недели по сравнению с бензатин пенициллином G, который может быть выявлен в течение 30 дней (1).