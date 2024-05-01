Клиндамицин является линкозамидным антибиотиком, проявляющим в первую очередь бактериостатическое действие. Он связывается с субъединицей рибосомы 50S, таким образом подавляя бактериальный синтез белка.
Фармакокинетика клиндамицина
Клиндамицин хорошо абсорбируется перорально и может назначаться парентерально. Клиндамицин хорошо распространяется в жидкостях тела, за исключением спинномозговойжидкости; он концентрируется в фагоцитах. Большая часть препарата метаболизируется; метаболиты выводятся с желчью и мочой.
Показания к назначению клиндамицина
Спектр активности клиндамицина похож на действие макролида эритромицина (см. таблицу Некоторые аспекты клинического применения макролидов [Some Clinical Uses of Macrolides]), за исключением того, что клиндамицин
Эффективен при инфекциях, вызванных анаэробами (за исключением ненадежной активности против видов Bacteroides, в том числе Bacteroides fragilis, из-за резистентности), большинством внебольничных метициллин-резистентных Staphylococcus aureus и макролид-резистентных, клиндамицин-чувствительных Streptococcus pneumoniae
Недостаточно активен против микоплазм, хламидий, видов Chlamydophila и легионелл
Аэробные грамотрицательные бациллы и энтерококки являются резистентными.
Клиндамицин обычно используется при анаэробных инфекциях; однако, клиндамицин-резистентность возникла среди этих микроорганизмов, особенно среди грамотрицательных анаэробов, таких как B. fragilis. Поскольку эти инфекции часто обусловлены и аэробными грамотрицательными бациллами, дополнительные антибиотики также используются. Клиндамицин является частью комбинированной терапии в следующих случаях:
С пеницилином при инфекциях, вызванных токсигенными стрептококками (потому что клиндамицин уменьшает продуцирование токсина бактерий)
С пириметамином при церебральном токсоплазмозе
С хинином при бабезиозе или falciparum malaria
С примахином при пневмонии, обусловленной Pneumocystis jirovecii
Клиндамицин может использоваться при инфекциях (например, инфекции кожи и мягких тканей) в тех сообществах, где распространен внебольничный метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (СА-МРЗС); полезен ли клиндамицин, зависит от локальных паттернов резистентности.
Клиндамицин может использоваться при инфекциях, обусловленных клиндамицин- и эритромицин-восприимчивыми штаммами. Однако некоторые штаммы СА-МРЗС восприимчивы к клиндамицину и резистентны к эритромицину; резистентность эритромицина в этих штаммах может быть обусловлена активным механизмом его выведения из клетки или модификацией мишени. Если инфицирующий штамм восприимчивого к клиндамицину СА-МРЗС резистентен к эритромицину из-за механизма выведения, то можно ожидать, что пациенты ответят на клиндамицин. Однако, если штамм резистентен к эритромицину из-за модификации мишени, пациенты могут клинически не ответить на клиндамицин, потому что определенные мутанты могут появиться во время терапии клиндамицином; эти мутанты резистентны к клиндамицину и эритромицину из-за конститутивной модификации мишени. (Конститутивный означает, что резистентность проявляется всегда, независимо от того, присутствует ли индуктор, такой как эритромицин).
Резистентность эритромицина из-за выведения можно отличать от той резистентности, которая обусловлена индуцированной модификацией мишени при помощи обычно используемого анализа двойной дисковой диффузии (D анализ). Диск клиндамицина помещают на стандартном расстоянии от диска эритромицина на агаровой поверхности, засеянной культурой исследуемого штамма СА-МРЗС. Зона подавления роста (в форме буквы «D») вокруг диска клиндамицина, со сглаженной зоной близко к диску эритромицина, указывает на индуцированную рибосомную резистентность. Пациентам с умеренно-тяжелой инфекцией с индуцированным рибосомно-резистентным СА-МРЗС штаммом и положительным D-анализом нельзя назначать клиндамицин.
Клиндамицин не может использоваться при инфекциях центральной нервной системы (кроме церебрального токсоплазмоза), из-за плохого проникновения в головной мозг и спинномозговую жидкость.
Местно клиндамицин используется при акне.
Противопоказания к назначению клиндамицина
Клиндамицин противопоказан пациентам с аллергической реакцией на него, его следует применять с осторожностью у пациентов, имеющих в анамнезе болезнь Крона, язвенный колит или ассоциированный с антибиотиком энтероколит.
Назначение клиндамицина во время беременности и кормления грудью
Исследования репродукции животных во время применения клиндамицина не подтвердили наличие риска для плода. В клинических испытаниях с участием беременных женщин назначение им клиндамицина во 2-м и 3-м триместрах беременности не показало повышения частоты появления врожденных дефектов плода. По медицинским показаниям клиндамицин может применяться во время беременности.
Клиндамицин проникает в грудное молоко. Использование во время кормления грудью не рекомендуется.
Побочные эффекты клиндамицина
Основным побочным эффектом клиндамицина является
Диарея, вызванная Clostridioides (ранее Clostridium) difficile (псевдомембранозный колит)
Клиндамицин сильнее других антибиотиков ассоциируется с колитом, вызванном C. difficile, поэтому имеет особые предостережения в черной рамке, информирующие об этом побочном эффекте. Вероятность развития C. difficile–ассоциированной диареи после приема клиндамицина примерно в 20 раз выше, чем при отсутствии приема антибиотиков (1), тогда как при приеме других антибиотиков, включая фторхинолоны и цефалоспорины, вероятность развития диарреи, связанной с C. difficile, примерно в 5-10 раз выше, чем при отсутствии применения антибиотиков (2).
Могут быть аллергические реакции. Наиболее частым побочным эффектом является пятнисто-папулезная сыпь легкой или средней степени тяжести, однако имелись сообщения и о тяжелых кожных реакциях, включая токсический эпидермальный некролиз.
Клиндамицин может удлинять интервал QT, особенно у пациентов, имеющих многочисленные факторы риска удлинения интервала QT.
Если не запивать препарат водой, клиндамицин может вызвать эзофагит.
Справочные материалы по побочным эффектам
1. Brown KA, Khanafer N, Daneman N, Fisman DN. Meta-analysis of antibiotics and the risk of community-associated Clostridium difficile infection. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(5):2326-2332. doi:10.1128/AAC.02176-12
2. Miller AC, Arakkal AT, Sewell DK, et al. Comparison of Different Antibiotics and the Risk for Community-Associated Clostridioides difficile Infection: A Case-Control Study. Open Forum Infect Dis. 2023;10(8):ofad413. Published 2023 Aug 5. doi:10.1093/ofid/ofad413
Рекомендации по дозированию клиндамицина
При почечной недостаточности коррекция дозы не требуется. Клиндамицин дают каждые 6-8 часов.