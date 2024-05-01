Спектр активности клиндамицина похож на действие макролида эритромицина (см. таблицу Некоторые аспекты клинического применения макролидов [Some Clinical Uses of Macrolides]), за исключением того, что клиндамицин

Эффективен при инфекциях, вызванных анаэробами (за исключением ненадежной активности против видов Bacteroides , в том числе Bacteroides fragilis , из-за резистентности), большинством внебольничных метициллин-резистентных Staphylococcus aureus и макролид-резистентных, клиндамицин-чувствительных Streptococcus pneumoniae

Недостаточно активен против микоплазм, хламидий, видов Chlamydophila и легионелл

Аэробные грамотрицательные бациллы и энтерококки являются резистентными.

Клиндамицин обычно используется при анаэробных инфекциях; однако, клиндамицин-резистентность возникла среди этих микроорганизмов, особенно среди грамотрицательных анаэробов, таких как B. fragilis. Поскольку эти инфекции часто обусловлены и аэробными грамотрицательными бациллами, дополнительные антибиотики также используются. Клиндамицин является частью комбинированной терапии в следующих случаях:

С пеницилином при инфекциях, вызванных токсигенными стрептококками (потому что клиндамицин уменьшает продуцирование токсина бактерий)

С пириметамином при церебральном токсоплазмозе

С хинином при бабезиозе или falciparum malaria

С примахином при пневмонии, обусловленной Pneumocystis jirovecii

Клиндамицин может использоваться при инфекциях (например, инфекции кожи и мягких тканей) в тех сообществах, где распространен внебольничный метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (СА-МРЗС); полезен ли клиндамицин, зависит от локальных паттернов резистентности.

Клиндамицин может использоваться при инфекциях, обусловленных клиндамицин- и эритромицин-восприимчивыми штаммами. Однако некоторые штаммы СА-МРЗС восприимчивы к клиндамицину и резистентны к эритромицину; резистентность эритромицина в этих штаммах может быть обусловлена активным механизмом его выведения из клетки или модификацией мишени. Если инфицирующий штамм восприимчивого к клиндамицину СА-МРЗС резистентен к эритромицину из-за механизма выведения, то можно ожидать, что пациенты ответят на клиндамицин. Однако, если штамм резистентен к эритромицину из-за модификации мишени, пациенты могут клинически не ответить на клиндамицин, потому что определенные мутанты могут появиться во время терапии клиндамицином; эти мутанты резистентны к клиндамицину и эритромицину из-за конститутивной модификации мишени. (Конститутивный означает, что резистентность проявляется всегда, независимо от того, присутствует ли индуктор, такой как эритромицин).

Резистентность эритромицина из-за выведения можно отличать от той резистентности, которая обусловлена индуцированной модификацией мишени при помощи обычно используемого анализа двойной дисковой диффузии (D анализ). Диск клиндамицина помещают на стандартном расстоянии от диска эритромицина на агаровой поверхности, засеянной культурой исследуемого штамма СА-МРЗС. Зона подавления роста (в форме буквы «D») вокруг диска клиндамицина, со сглаженной зоной близко к диску эритромицина, указывает на индуцированную рибосомную резистентность. Пациентам с умеренно-тяжелой инфекцией с индуцированным рибосомно-резистентным СА-МРЗС штаммом и положительным D-анализом нельзя назначать клиндамицин.

Клиндамицин не может использоваться при инфекциях центральной нервной системы (кроме церебрального токсоплазмоза), из-за плохого проникновения в головной мозг и спинномозговую жидкость.

Местно клиндамицин используется при акне.