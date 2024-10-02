Обследование пациентов с признаками иммунодефицита

Если специфические нарушения, характерные для вторичных иммунодефицитов, обнаруживаются клинически, то обследование должно быть сосредоточено на этих нарушениях (диабет, ВИЧ-инфекция, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия).

Для подтверждения диагноза иммунодефицита необходимо проведение специфических тестов (см. таблицу Начальные и дополнительные лабораторные тесты на иммунодефицит). Первичные скрининговые тесты должны включать:

Общий анализ крови (ОАК) с ручной дифференциальной диагностикой

Количественные измерения иммуноглобулина (Ig)

Измерение титров антител

Кожные тесты для диагностики гиперчувствительности замедленного типа

Таблица Предварительные и дополнительные лабораторные тесты для диагностики иммунодефицита Таблица

Если результаты этих исследований в пределах нормы, то иммунодефицит (особенно недостаточность lg) может быть исключен. В противном случае необходимы дальнейшие исследования в специализированных лабораториях для идентификации типа иммунодефицита. В случае документального подтверждения хронических инфекций предварительное и специальное исследования проводятся одновременно. Если врач подозревает, что иммунодефицит продолжает развиваться, то перед тем, как окончательно поставить диагноз, следует проводить повторные тесты для установления долгосрочного мониторинга.

Клинический анализ крови может выявить аномалии одного или нескольких типов клеток (например, лейкоцитов, тромбоцитов), характерные для специфических нарушений, таких как следующие:

Нейтропения (абсолютное содержание нейтрофилов < 1 200 клеток/мкл [1,2 × 10 9 /л]) может быть врожденной или циклической либо быть признаком апластической анемии.

Лимфопения (количество лимфоцитов < 2 000/мкл [2,0 × 10 9 /л] при рождении, < 4 500/мкл [4,5 × 10 9 /л] – в возрасте 9 месяцев или < 1000/мкл [1,0 × 10 9 /л] – у детей старшего возраста или взрослых) предполагает Т-клеточные нарушения, поскольку 70% лимфоцитов крови являются Т-клетками.

Персистирующий в периоды ремиссий лейкоцитоз может говорить о недостаточности адгезии лимфоцитов.

Тромбоцитопения у мальчиков предполагает наличие синдрома Вискотта – Олдрича.

Анемия может быть следствием хронических заболеваний или являться аутоиммунной гемолитической анемией, которая является признаком ОВИД или других иммунодефицитов.

Однако, многие аномалии являются кратковременными проявлениями инфекций, приема лекарственных препаратов или могут быть вызваны другими факторами, поэтому исследования должны выполняться повторно, и патологические результаты исследований должны быть подтверждены.

Мазки образцов периферической крови могут быть исследованы на наличие телец Хоуэл – Джолли (остаточных фрагментов ядер тромбоцитов) и других необычных форм эритроцитов, которые могут быть признаком асплении или нарушения функции селезенки. Гранулоциты также могут иметь морфологические аномалии (например, гигантские гранулы при синдроме Чедиака–Хигаси).

Количественные уровни сывороточных IgE. Низкий уровень IgG, IgM или IgA подтверждает недостаточность антител, но результат необходимо сравнивать с возрастными нормами. Уровень IgG < 200 мг/дл (< 2 г/л) обычно говорит о тяжелой недостаточности антител, хотя такой уровень может встречаться при энтеропатиях с потерей протеинов или при нефротическом синдроме.

Функция IgM-антител может быть оценена с помощью измерения титров изогемагглютинина (анти-А и анти-В). Все пациенты, за исключением младенцев младше 6 месяцев и людей с группой крови АВ, имеют естественные антитела в титре 1:8 (анти-А) или ≥ 1:8 (анти-А) или ≥ 1:4 (анти-В). Антитела к группам крови А и В и к некоторым бактериальным полисахаридам проявляют избирательный дефицит при некоторых нарушениях (например, синдром Вискотта-Олдрича, полный дефицит IgG 2).

Титры IgG оценивается у иммунизированных пациентов до и после назначения вакцинных антигенов (Haemophilus influenzae типа в, столбняк, дифтерия, конъюгированные и неконъюгированные пневмококковые и менингококковые антигены); менее, чем двухкратное увеличение титра на 2–3-й неделе подтверждает недостаточность антител независимо от уровня lg. Можно также измерить уровень естественных антител (например, антистрептолизина О, гетерофильных антител).

Кожный тест на гиперчувствительность замедленного типа с Candida albicans иногда используется для оценки клеточного иммунитета, поскольку большинство иммунокомпетентных взрослых, младенцев и детей реагируют на 0,1 мл экстракта Candida albicans (1:100 для младенцев и 1:1000 для детей старшего возраста и взрослых), введенного внутрикожно. Положительной считается реакция, если имеет место эритема и уплотнение > 5 мм через 24, 48 и 72 часа, что позволяет исключить недостаточность Т-лимфоцитов. Отсутствие ответа не подтверждает иммунодефицит, если у пациентов не было предварительной сенсибилизации к Candida.

Некоторым детям младшего возраста целесообразно выполнение рентгенографии органов грудной клетки: отсутствие тени тимуса подтверждает недостаточность Т-лимфоцитов, особенно если рентгенография была проведена до начала инфекционных процессов или какого-либо стресса, которые могут привести к уменьшению размеров тимуса. Латеральная фарингеальная рентгенография может выявить отсутствие лимфоидной ткани.